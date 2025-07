La decisión de Djokovic que preocupó a sus fanáticos antes del choque con Sinner en Wimbledon: el pronóstico de Federer

Su Majestad fue consultado por el choque que tendrá lugar este viernes en Wimbledon

Las semifinales de Wimbledon en la rama masculina tendrán lugar este viernes, primero con el choque entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, aunque todos los focos están en lo que sucederá en el segundo turno de la cancha central entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, ya que el número 1 del mundo buscará la final frente al máximo ganador en la historia de los Grand Slams en un duelo de alto voltaje sobre la hierba del All England Lawn Tennis Club.

Ese cruce paraliza los corazones de los fanáticos entre dos exponentes de la camada actual y la vieja guardia del tenis a nivel mundial, y uno de los que arriesgó su pronóstico sobre cómo observa lo que se vendrá durante la tarde británica fue el propio Roger Federer, quien ya se retiró del deporte, pero estuvo como espectador durante la cita, incluso en un partido de Nole.

Una persona que estaba conduciendo un vehículo se acercó a Su Majestad en un particular momento, porque el suizo tenía ropa deportiva, una toalla y dos raquetas, en señal de que estaba por iniciar o había finalizado recientemente un duelo recreativo. En medio del apuro por seguir su camino, el conductor le preguntó cuál sería el segundo finalista del certamen sobre césped y, luego de muchas vacilaciones, Federer lanzó a su candidato: “Novak (Djokovic)”.

*El mensaje de Djokovic a Federer en Wimbledon

Vale destacar que el helvético y el serbio cruzaron miradas y palabras hace pocos días, luego de la victoria del número 6 del mundo sobre el australiano Alex de Miñaur (11) por 1-6 y triple 6-4 para llevarse el compromiso en cuatro sets. De esa manera, avanzó a cuartos de final por 16° vez en Wimbledon, a dos del récord fijado por Federer, a quien también quiere igualar como el máximo ganador histórico (Roger levantó ocho veces este trofeo frente a las siete del balcánico).

Tras el partido, Novak Djokovic se deshizo en elogios para el ex tenista que miraba todo desde la tribuna: “Me gustaría tener el saque y la volea que tiene ese señor. Es genial tenerlo aquí a Roger, gran campeón, lo admiro, hemos compartido muchos años el circuito”. “Probablemente sea la primera vez que me ve y gané el partido. Los dos últimos los perdí. Es bueno romper la maldición”.

Más allá de esto, sorprendió que Djokovic tomara la decisión este jueves de cancelar el entrenamiento previo al choque contra Sinner, y las alarmas se encendieron en mayor medida por lo sucedido en el final de la llave de cuartos contra el italiano Flavio Cobolli (24). En uno de los últimos puntos del match, el ex número 1 del mundo tenía match point y, a la hora de buscar una devolución, se terminó resbalando y quedó tendido en la cancha por varios segundos. Incluso, la umpire se acercó a él para constatar en qué condiciones se encontraba para seguir en pista. Finalmente, cerró el partido en 6-7 (6), 6-2, 7-5 y 6-4.

El periodista Alejandro López Fernández aseguró que esta determinación fue a “medida de precaución”, pero las próximas horas serán cruciales para confirmar su presencia en el juego posterior a la presentación de Carlos Alcaraz, quien justamente es el vigente campeón del Grand Slam tras vencer a Nole en 2024.

*La caída de Djokovic que preocupó a todos en Wimbledon

*El resumen del triunfo de Djokovic a Cobolli en cuartos de final