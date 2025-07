La ocurrencia de Djokovic que le arrancó una sonrisa a Federer durante su triunfo en Wimbledon

Novak Djokovic alcanzó los cuartos de final de Wimbledon tras imponerse sobre Alex De Miñaur, número 11 del ranking. El partido, disputado en el Centre Court del All England Club, concluyó con una victoria del serbio por 1-6, 6-4, 6-4 y 6-4, tras tres horas y 19 minutos de juego. Nole, sexto en la clasificación mundial, enfrentó dificultades iniciales ante la capacidad atlética del australiano, 12 años menor, pero logró hacer valer su jerarquía para ganar una plaza entre los ocho mejores de la competencia.

El serbio, de 38 años, se convirtió en el tercer tenista en alcanzar los cuartos de final del Grand Slam británico con esa edad o más, después de Ken Rosewall y Roger Federer. El serbio igualó a Federer con 16 presencias en esta instancia en Wimbledon, solo por detrás del propio suizo, que ostenta 18 y presenció el encuentro como espectador.

Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, y siete veces campeón en Wimbledon, persigue igualar el récord de Federer de ocho trofeos en Londres. En la próxima ronda, el serbio se medirá al italiano Flavio Cobolli, vigésimo segundo preclasificado. Con su nueva clasificación, Djokovic amplía su registro a 63 presencias entre los mejores ocho en Grand Slams, manteniendo el liderazgo histórico en este rubro y dejando a Federer en el segundo puesto, con 58.

Tras el cotejo, el serbio le dedicó un mensaje al suizo, presente en el Royal Box: “Me gustaría tener el saque y la volea que tiene ese señor. Es genial tenerlo aquí a Roger, gran campeón, lo admiro, hemos compartido muchos años el circuito”, dijo. Federer respondió al cumplido con un gesto divertido y una sonrisa. Y el público les dedicó una ovación a ambos.

“Probablemente sea la primera vez que me ve y gané el partido. Los dos últimos los perdí. Es bueno romper la maldición”, añadió Nole, con el éxito ya en su bolso.

Sobre el partido específicamente, Djokovic dejó varias reflexiones. Es que el primer set representó una de las peores presentaciones suyas en un Major (1-6 en apenas 30 minutos), aunque luego logró reponerse.

“No sé cómo me siento, si digo la verdad. Estoy tratando de procesar el partido y lo que ha pasado. No ha sido un gran inicio por mi parte”, aceptó. “Me he reseteado en el segundo set. Me ha costado cerrarlo y ahí es cuando noté que estaba de vuelta en el partido. Hemos jugado al gato y al ratón un rato largo. Es uno de los jugadores más rápidos del circuito. Expone todas tus debilidades. Estoy muy contento de haber aguantado en los malos momentos y haber ganado”, concluyó.