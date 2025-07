Cocca habló por primera vez tras renunciar como DT de Talleres sin haber debutado: “Fue realmente incómodo”

Cocca explicó su salida de Talleres

Este martes se registró un giro inesperado en el fútbol argentino con la renuncia de Diego Cocca como director técnico de Talleres de Córdoba. El ex defensor, quien había asumido el cargo hace poco más de un mes y aún no había debutado oficialmente, anunció su salida antes de abandonar la ciudad y detalló los motivos ante los medios de comunicación.

“Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería, habíamos hablado. Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a esa realización de parte del plantel interno de tener las cosas, que no están claras”, señaló Cocca en una rueda de prensa improvisada en el aeropuerto.

El entrenador añadió que existen “tres o cuatro jugadores todavía con posibilidad de venta y no ha venido ningún refuerzo”, lo que condicionó su decisión. Dos de esos futbolistas son pretendidos por River Plate: Marcos Galarza y Juan Camilo Portilla.

Cocca, ex orientador de Racing, Defensa y Justicia, Godoy Cruz y la selección de México, explicó que tomó la decisión por considerar que no podría lograr el equipo competitivo que había proyectado y calificó su salida como “un momento realmente incómodo”.

Luego de este anuncio, apenas horas después, la dirigencia de Talleres comunicó que Carlos Tevez resultó elegido como nuevo director técnico. La directiva cordobesa tiene la intención de que Tevez dirija al equipo en el encuentro previsto para el viernes frente a San Lorenzo en el estadio Mario Alberto Kempes, correspondiente al inicio del Torneo Clausura.

En un movimiento express, el Apache ofreció sus primeras palabras como DT de la T a punto de abordar el avión hacia Córdoba. “Estoy contento e ilusionado. Me llega en un momento de mucha tranquilidad”, anticipó el ex delantero, que venía de ser noticia por participar de un partido de leyendas en Inglaterra en el que mostró una gran forma física y futbolística, y por haber compartido en sus redes sociales las imágenes de sus vacaciones familiares en la sabana.

Antes de Cocca, Alexander Medina, Pablo Guiñazú y Mariano Levisman habían pasado por el banco de Talleres. Ahora se sumará un quinto: Tevez. Esas turbulencias explican el difícil año que transita el conjunto cordobés, más allá de que le ganó por penales la Supercopa Internacional a River en Paraguay.

El Matador apenas cosechó 13 puntos en el Apertura y aparece anteúltimo en la tabla anual, apenas cuatro puntos por encima de San Martín de San Juan, el colista que está descendiendo a la Primera Nacional.

En la Copa Libertadores, por su parte, finalizó último en el Grupo D, y sumó apenas cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. En consecuencia, no sólo no logró avanzar a los octavos de final, sino que además se quedó sin la chance de disputar un playoff en la Copa Sudamericana.