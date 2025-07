La maldición de las lesiones de Grigor Dimitrov: el vínculo de los retiros con sus relaciones amorosas

Grigor Dimitrov debió abandonar su duelo de octavos de final ante Sinner en Wimbledon por una lesión en el hombro (Foto Adrian Dennis / AFP)

Grigor Dimitrov se vio obligado a retirarse del match de octavos de final de Wimbledon, cuando se imponía sobre el N°1 del mundo, Jannik Sinner, por 6-2, 7-5 y 2-2. En el momento en el que cerró con un ace la igualdad en el cuarto juego del tercer set, un dolor muy fuerte en el pectoral del lado derecho lo terminó dejando sentado en la cancha. El argentino Alejandro Resnicoff, fisioterapeuta de ATP, ingresó rápidamente para atenderlo, pero se dio cuenta de que nada podía solucionarse en ese momento. Afloraron el dolor, el llanto y una nueva despedida en medio de un partido de Grand Slam, con el que suma cinco consecutivas. Justamente, la última vez que dijo adiós de un torneo Major terminando el match fue en Roland Garros 2024 ante el mismo italiano. En aquella oportunidad, por 6-2, 6-4 y 7-6.

De esta manera, el búlgaro acumula cinco despedidas anticipadas en lo que va de 2025, tres de ellas en los Grand Slams disputados hasta la fecha.

La serie de lesiones no sólo se produjo en los torneos grandes, no es lo único que atormenta o conspira contra las intenciones de Dimitrov en el circuito. A sus 34 años, es más notorio el agotamiento físico en algunos momentos, que no termina por retirarlo de un encuentro, pero le hace bajar notablemente su rendimiento, como en la semifinal de Miami, ante Novak Djokovic, luego de un duro match frente a Francisco Cerúndolo. Aunque esto es algo que lo ha transitado a lo largo de su carrera, para algunos, en este momento puede ser propio de la competencia, de su edad, mientras que otros agregan que también estaría relacionado a la distracción provocada por su ligera y extensa vida amorosa.

En septiembre de 2024, Dimitrov se retiró en cuartos de final, cuando se medía ante el local Tiafoe (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Su récord de despedidas anticipadas en los torneos de Grand Slam, compite con su lista de relaciones con mujeres de mucha notoriedad. En 10 ocasiones se despidió en medio de un partido en uno de los cuatro torneos más importantes del circuito y los cinco últimos de manera consecutiva. Todo comenzó en Wimbledon 2009, frente al ruso Igor Kunitsyn y prosiguió tres años después, en el mismo escenario, ante el chipriota Marcos Baghdatis.

Por aquellos primeros años, Grigor aparecía como una de las joyitas del tenis mundial y por sus características de juego era reconocido como el Baby Federer. Su compatriota, la tenista Simona Stefanova compartía algo más que el circuito profesional con él: desde 2008 y hasta mediados de 2012, se los vio juntos y muy románticos en diferentes torneos en los que hicieron público un beso, luego de uno de sus partidos. Todo concluyó cuando Dimitrov se mostró con Maria Sharapova. En el medio, en una relación que nunca fue confirmada, apareció el nombre de Serena Williams, quien tuvo un duro cruce con la rusa, a causa de un hombre, sin mencionar su identidad: “Ella es muy aburrida. Y si ella quiere andar con el tipo despreciable, adelante”. Así comenzaba a extenderse una lista de amores y despedidas anticipadas.

La lista de sus 10 retiros en torneos de Grand Slam del nacido en Haskovo:

2009: Wimbledon, rival Igor Kunitsyn 6-3, 0-6, 0-3

2012: Wimbledon, rival Marcos Baghdatis 5-7, 1-4

2021: Roland Garros, rival Marcos Giron 6-2, 6-4, 5-7, 0-3

2021: US Open, rival Alexei Popyrin 6-7, 6-7, 0-4

2022: Wimbledon, rival Steve Johnson 6-4, 2-5

2024: Wimbledon, rival Daniil Medvedev 3-5

2024: US Open, rival Frances Tiafoe 3-6, 7-6, 3-6, 1-4

2025: Australian Open, rival Favio Passaro 5-7, 1-2

2025: Roland Garros, rival Ethan Quinn 6-2, 6-3, 2-6

2025: Wimbledon, rival Jannik Sinner 6-2, 7-5 y 2-2

En Wimbledon 2024, Dimitrov también debió retirarse mientras disputaba el duelo ante el ruso Daniil Medvedev (Foto: REUTERS/Hannah Mckay)

Pero ninguna de las nóminas queda detenida en esos nombres, ya que la cantidad de relaciones sentimentales parecen directamente proporcional a la cantidad de retiros o no presentaciones de Baby Federer. Años y nombres de actrices y modelos se superponen y parecen ser las causas de tempranas rupturas, aunque la lejanía por los viajes continuos del tenista también conspiran con la estabilidad de las parejas.

Luego de su separación con Sharapova (2015), el nombre de la modelo búlgara que fuera portada de revistas como Maxim y Playboy, Nikoleta Lozanova, sonó muy fuerte como la responsable de la ruptura entre los tenistas. Pero esta cercanía fue breve, porque a principios de 2016 se sabía que mantenía una relación con la ex pareja de Lewis Hamilton, la cantante Nicole Scherzinger. La ex vocalista de las Pussycat Dolls, 13 años mayor que Grigor, sostuvo una relación estable por cuatro años, hasta que se echó por tierra la posibilidad de una boda.

Lewis Hamilton fue pareja de Nicole Scherzinger, quien años después saldría con Grigor Dimitrov (Foto: Ian West/PA Wire)

Luego de un período sin problemas físicos y el regreso posterior a la pandemia, apareció seriamente la sombra de las lesiones y de los retiros anticipados en el horizonte de Dimitrov. En 2012 se habían dado los últimos dos y sumaban cuatro hasta ese momento en la carrera del búlgaro. Sumados, terminaron siendo otras siete despedidas sin terminar su partido, por fuera de los Grand Slam:

2011 Niza, rival Pablo Andujar 0-5 ret

2012 Sydney, rival Adam Feeney 0-3 ret

2022 Winston Salem, rival Dominic Thiem 6-0, 2-4 ret

2023 Indian Wells, rival Jason Kubler 6-2, 6-7, 0-3 ret

2023 Barcelona, rival Alex de Miñaur wo

2025 Brisbane, rival Jiri Lehecka 4-6, 4-4 ret

2025 Dubai, rival Chris O’Connell 0-6 ret

A partir de 2020 se incorporó a la nómina de romances conocidos de Grigor la hija de un multimillonario ruso y presidenta de la revista Luxury International, Lolita Osmanova. En algún momento, también llegó a vinculárselo con la tenista española Paula Badosa, hasta que se cruzó en su camino Madalina Ghenea, en 2023. Junto a la actriz y modelo rumana compartieron sus momentos románticos con fotos en las redes sociales. Se mostraron en diferentes escenarios de Italia y Malta, pero, en abril de 2024, fue Madalina quien pidió discreción ante la ruptura con el búlgaro.

Madalina Diana Ghenea fue una de las parejas de Grigor Dimitrov (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

Pero su corazón no puede estar solo y, en este Wimbledon 2025, la actriz mexicana Eiza González, estrella de Baby Driver y un año mayor que él, lo acompañó desde la platea, en una relación que ya habían hecho pública en el Festival de Cannes.

Grigor Dimitrov, seguramente, volverá al circuito luego de recuperarse de su lesión y, más allá de las lesiones y sus romances, queda la imagen como uno de los talentos más exquisitos que ha dado el tenis, pero con pocos títulos: nueve a lo largo de sus 16 años de carrera y uno en los últimos siete, desde que ganara el ATP Finals de 2017.

Eiza González y Grigor Dimitrov blanquearon su romance en las últimas semanas (Instagram / Captura de pantalla)