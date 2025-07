Quién es la figura del Ascenso por la que un club de la Serie A de Italia pagará la cláusula de salida

Los días de Diego Alberto Milito en Racing no son los mejores. Después de haberse sentido “decepcionado” con la dirigencia de River Plate, a causa de la salida de Maxi Salas para el Monumental, en las últimas horas Juanfer Quintero manifestó públicamente sus deseos de volver a Núñez par afrontar el próximo semestre y el presidente de la Academia sumó un nuevo dolor de cabeza. Es que la palabra o los pactos entre caballeros que había sellado el ex delantero con los futbolistas se evaporaron en una nube que amenaza con convertirse en tormenta en Avellaneda.

Con los arribos de Tomás Conechny (falta la firma), Alan Forneris y Duvan Vergara, el titular de la entidad bonaerense se había fijado en otra apuesta emergente de la Primera Nacional para el futuro. Sin embargo, la joven promesa eligió otro destino.

Se trata de Julián Vignolo, quien estuvo cerca de sumarse al plantel que lidera Gustavo Costas, pero el jugador optó por emigrar a Europa, tras protagonizar tensas discusiones con las autoridades de Racing de Córdoba.

El periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo confirmó que el virtuoso atacante firmará en el Pisa, equipo que finalizó segundo en la Serie B la última temporada y buscará afianzarse entre los poderosos del Calcio. La institución del norte de Italia pagará la cláusula de rescisión y en los próximos días se realizará la revisión médica; y de no mediar ningún inconveniente firmará un contrato por cuatro años.

Desde su debut en el primer equipo de Racing de Córdoba, Vignolo se consolidó como titular gracias a su rendimiento. En sus primeros 33 compromisos, marcó cinco goles. Durante la presente temporada, disputó 20 encuentros, anotó cuatro tantos y sumó tres asistencias. Su desempeño atrajo la atención de equipos de la Liga Profesional como Talleres y Racing, aunque finalmente su destino será en el Viejo Continente.

Cabe recordar que el presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez, había presionado públicamente al jugador para que aceptara la oferta de renovación. “Sería de los cinco mejores pagos del plantel. Si no firma, no juega este año. El único que le hizo una oferta fue el club que lo educó, formó, le dio amor y contención”, había declarado el directivo en Radio Sucesos cuando aún no se sabía el destino del futbolista. Estas palabras generaron malestar en el entorno del jugador, quien consideró que la exposición mediática complicó su relación con la hinchada.

“Me parece que se confundió en algunas cosas que dijo. Creó en un mal ambiente de los hinchas hacia mí. Soy chico, hay cosas que no sé cómo llevarlas. Quiero cruzarme con un hincha del club y que esté todo bien. Todo esto me pone triste”, fue la respuesta del joven en una reciente entrevista con Radio La Red. Por lo pronto, Julián Vignolo hará las valijas y partirá en busca de la gloria en Europa. Una aventura que comenzará a pocos kilómetros de la reconocida torre inclinada que acapara la atención de los turistas que viajan a Italia.