La sentencia de Danubio a Cavani después de rechazar una oferta para dejar Boca: “Los agradecidos tienen memoria”

La publicación de Matosas y el reposteo de Cavani con una tajante respuesta: "Lo voy a intentar hasta el último día"

El cruce entre Edinson Cavani y Gustavo Matosas, director deportivo de Danubio, dejó una serie de declaraciones cruzadas que giraron en torno a la posibilidad de que el delantero uruguayo regresara al club donde inició su carrera profesional. La polémica se desató luego de que Matosas publicara en Instagram un mensaje dirigido directamente al atacante de Boca Juniors: “¿Dónde estás hoy, sos feliz? Mirá que acá en tu casa te esperan a jugar”.

El posteo no pasó inadvertido y generó una respuesta inmediata de Cavani a través de la misma red social. El futbolista de 38 años, actual jugador del Xeneize, replicó la historia con una frase contundente: “Sí, soy feliz, y sobre todo terco. Lo voy a intentar hasta el último día”, acompañada de dos emoticones de risa. Con esto, el delantero dejó en claro su intención de seguir peleando por un lugar en el cuadro argentino, pese a su rendimiento irregular en los últimos meses. A continuación, el ex entrenador agarró el guante y, en ese momento, evitó seguir la polémica: “Edi, igual te queda bien la camisa del Danu”.

En diálogo con el programa El Espectador de Uruguay, Matosas explicó el origen de su propuesta: “Es algo que veníamos hablando con Arturo (Del Campo, presidente), qué lindo que volviera Cavani, pero evidentemente no tenemos con qué pagarle. En su momento, lo hizo (Álvaro) Recoba. Si yo me entero que Josema (Giménez) la está pasando mal en Atlético Madrid, tengo que hacer bien mi trabajo y decirle si quiere venir”.

La respuesta pública del delantero generó incomodidad en Matosas, quien detalló que incluso recibió presiones por sus publicaciones: “Un periodista me empezó a mandar mensajes que no me metiera, que para qué hacía esas publicaciones. Le dije: ‘Pará, porque por teléfono todos son muy valientes. Decime dónde estás que voy para ahí’”.

"Te queda bien la camisa del Danu": la segunda publicación de Matosas en Instagram

Matosas también cuestionó al entorno del futbolista: “Hoy está de moda el entorno, el entorno dijo que no agradaron las declaraciones de Matosas... ¿Qué entorno? Me llamas y me decís. Si yo te conozco desde cuando jugábamos en la tierra, cuando entrenábamos en Carrasco Polo. Me llamas y me decís que no y listo”.

El director deportivo de Danubio insistió en que su intención fue genuina: “¿No podés invitar a jugar a alguien que vos lo hiciste debutar, que nació en tu casa? Como Josema, que hizo una donación de máquinas de gimnasio impresionantes a Danubio”. Y fue consultado sobre si los futbolistas tienen memoria de su pasado: “Depende quién. Josema tiene memoria, Chino Recoba tiene memoria. Josema mandó máquinas para Inferiores, el Chino volvió a Danubio. Esas son cosas que hay que valorar. Memoria tienen los que son agradecidos, y los otros no tienen memoria”.

A pesar de reconocer que comprende que Cavani quiera continuar en Boca, Matosas expresó su desilusión con el vínculo emocional del jugador hacia el club que lo vio nacer: “Lo entiendo perfectamente, lo que no entiendo es la falta de cariño a la institución. Mentime que me gusta en ese caso. ¿Sabés para qué sirvió el posteo? Me han mandado un montón de centro delanteros y estamos viendo cuál podemos traer y que podamos manejar desde la parte económica”.

Gustavo Matosas ocupa el cargo de Director Deportivo del Danubio desde mayo de 2025 (Crédito: Reuters/Juan Carlos Ulate)

Finalmente, el ex entrenador reconoció que el posteo de Edinson Cavani hasta le pareció “divertido”, pero fue categórico sobre sus expectativas: “Yo no esperaba nada de él, esperaba que dijera algo a la gente de Danubio, que siempre lo trató muy bien”.

Cavani llegó a Boca Juniors a mediados de 2023 como una figura de renombre internacional, con un historial en clubes como PSG, Manchester United y Valencia, entre otros. Sin embargo, sus números no estuvieron a la altura de las expectativas: apenas anotó dos goles en 13 partidos durante el año en curso y se perdió los encuentros clave del Mundial de Clubes, donde Boca fue eliminado en primera fase dentro de una zona integrada por Bayern Múnich, Benfica y Auckland City. Esta situación encendió las críticas en el entorno Azul y Oro y despertó la ilusión en Uruguay de un posible retorno del goleador.