Kevin Durant, LeBron James y Steve Nash: la revolución del tiro de media distancia, el auge de los jóvenes y la nueva táctica que sacude a la NBA

Kevin Durant analiza la evolución del básquet moderno en el podcast de LeBron James y Steve Nash (Captura de video)

La reciente aparición de Kevin Durant en el podcast Mind the Game, conducido por LeBron James y Steve Nash, ofreció una mirada detallada a la evolución del básquet moderno y a los desafíos que enfrentan jugadores y equipos en la NBA actual. La conversación abordó temas como la eficiencia, el valor del tiro de media distancia y el análisis de conjuntos jóvenes como Oklahoma City Thunder, aspectos que Durant exploró con amplitud.

Desarrollo de la eficiencia y evolución del juego según Durant

Durante la entrevista, LeBron James y Steve Nash destacaron la reputación de Durant como uno de los anotadores más eficientes y versátiles de la historia de la NBA. Nash subrayó que ha mantenido porcentajes de tiro superiores al 50% en la mayoría de sus temporadas, una característica poco común en la liga.

Durant explicó que la eficiencia siempre ha sido un objetivo prioritario en su carrera: “Siempre me he sentido orgulloso de ser eficiente. No me gusta salir a la cancha solo a lanzar tiros; quiero que la mayoría de mis intentos sean productivos”, afirmó el alero en Mind the Game.

Durant relató que, en sus primeros partidos como profesional, su juego se centraba principalmente en el tiro tras recibir el balón, aunque con el tiempo amplió su repertorio. “Al principio, todo era capturar y lanzar. Luego empecé a entender el pick and roll, a tomar mejores decisiones y a leer el juego”, explicó.

En sus inicios, Kevin Durant se centraba en el tiro tras recibir el balón, una técnica que luego evolucionó (REUTERS/Lucy Nicholson)

Esta evolución le permitió convertirse en un jugador capaz de anotar desde cualquier posición y de adaptarse a las necesidades tácticas de sus equipos. “No quería que el entrenador dudara en usarme en cualquier situación ofensiva. Siempre busqué ser útil en cualquier esquema”, añadió.

Steve Nash resaltó la capacidad de Durant para ejecutar jugadas desde ambos lados de la cancha, una habilidad poco habitual. Durant reconoció que, en sus inicios, le costaba lanzar en movimiento hacia la derecha, pero trabajó para equilibrar su juego y ser impredecible. “Muchos detalles técnicos, como el balance y la potencia en las piernas, marcan la diferencia para ser un buen tirador”, señaló.

Debate sobre el tiro de media distancia: valor frente a la tendencia de triples

Uno de los temas centrales fue el papel del tiro de media distancia en una NBA dominada por la analítica y la preferencia por los triples y las bandejas. LeBron James recordó que, durante gran parte de su carrera, ese tipo de tiro era fundamental, aunque su uso ha disminuido en favor de los lanzamientos de tres puntos. Nash aportó datos sobre la eficiencia de Durant, destacando que, en la temporada 2021, alcanzó un 71% de acierto en tiros entre los 4,8 y 4,9 metros y la línea de tres puntos.

LeBron James destaca la importancia histórica del tiro de media distancia en su carrera profesional

Durant defendió el valor estratégico del tiro de media distancia, especialmente en los playoffs, donde las defensas se ajustan y el espacio en la cancha se reduce. “No puedes pedirle a jugadores como Devin Booker o Austin Reaves que renuncien a esos tiros. Hay quienes necesitan tomar esos lanzamientos para ser efectivos", argumentó.

A su juicio, la clave está en el equilibrio: “Entiendo la importancia de lanzar muchos triples, pero hay momentos en los que el mejor tiro es uno de media distancia, sobre todo cuando quedan pocos segundos en el reloj”.

LeBron James y Steve Nash coincidieron en que el tiro de media distancia está cobrando relevancia, ya que obliga a las defensas a cubrir más espacio y permite a los jugadores estrella encontrar soluciones cuando el juego se vuelve más físico. “El tiro de media distancia está regresando, especialmente entre los jugadores que pueden crearse su propio lanzamiento”, apuntó Nash.

Análisis de equipos jóvenes: Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers

Kevin Durant analiza el rápido ascenso de Oklahoma City Thunder y la proyección de Indiana Pacers (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

La conversación también abordó el desempeño de equipos emergentes como Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, dos franquicias que han sorprendido por su estilo de juego y proyección. Durant, quien inició su carrera en la organización que luego se convirtió en los Thunder, ofreció una perspectiva interna sobre su desarrollo. “Creo que superamos las expectativas muy rápido. Nadie estaba preparado para que un grupo tan joven llegara a las finales tan pronto”, recordó.

Steve Nash y LeBron James destacaron la profundidad y versatilidad del actual plantel de los Thunder, así como su buena gestión de activos y selecciones de draft. Durant señaló que el éxito futuro del equipo dependerá de la capacidad de sus jóvenes figuras para mantener la consistencia y evolucionar hacia el estatus de estrellas perennes. “Todo se reduce a si esos tres jugadores principales pueden sostener su nivel y convertirse en All-Stars año tras año”, afirmó.

En el caso de Indiana, Nash describió su estilo como “caos organizado”, con un sistema ofensivo basado en el movimiento constante, pantallas y cambios de rol. Durant elogió su capacidad para ejecutar jugadas aleatorias y leer el juego en tiempo real, lo que complica la labor defensiva de sus rivales.

“Han practicado tanto ese tipo de básquet que parecen estar siempre en la misma sintonía, sin necesidad de hablar demasiado en la cancha”, observó.

Cambios estratégicos y tácticos en la NBA: defensa, ofensiva y aleatoriedad

La evolución táctica del básquet fue otro eje de la conversación. Durant, James y Nash coincidieron en que el básquet actual se caracteriza por una aleatoriedad organizada, tanto en defensa como en ataque. Durant explicó que equipos como Oklahoma City han perfeccionado la defensa colectiva, con jugadores que rotan y se apoyan de forma casi instintiva. “No es solo cuestión de sistemas, sino de leer y reaccionar en cada jugada”, afirmó.

Equipos como Oklahoma City perfeccionan la defensa colectiva con rotaciones instintivas (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

En el aspecto ofensivo, Nash destacó que la tendencia actual es generar desajustes mediante cambios de marca y movimientos constantes, lo que obliga a las defensas a tomar decisiones rápidas y propensas al error. Durant subrayó que la clave está en el trabajo diario y en la comunicación interna del equipo. “Todo ese trabajo invisible, desde el entrenamiento hasta el análisis de video, es lo que permite a los equipos ejecutar con tanta fluidez”, explicó.

LeBron James agregó que la creatividad defensiva ha evolucionado en respuesta al aumento de los tiros de tres puntos y al mayor espacio en la cancha. “Ahora se trata de identificar al eslabón débil y explotarlo, no solo en el uno contra uno, sino en cada rotación y ayuda defensiva”, comentó.

Perfil del jugador moderno y adaptación a nuevas exigencias

La entrevista también abordó el cambio en el perfil físico y técnico del jugador en la NBA. Los tres coincidieron en que la liga exige hoy una combinación de tamaño, versatilidad y capacidad defensiva. “Ya no basta con ser un base de 1,88 metros que anota; ahora tienes que poder defender y no ser un objetivo fácil para el rival”, indicó Durant.

Steve Nash mencionó a Darius Garland como ejemplo de talento ofensivo que enfrenta desafíos defensivos en la actual NBA. Durant añadió que los equipos buscan jugadores que no sean vulnerables en defensa y que puedan aportar en ambos lados de la cancha. “Si no puedes defender, te van a buscar en cada jugada”.

LeBron James recordó que, en el pasado, el juego era más físico y con menos espacio, lo que dificultaba anotar grandes cantidades de puntos. Actualmente, con la cancha más abierta y la proliferación de tiradores, la exigencia física y táctica es diferente, pero igual de alta.

El futuro del básquet según Durant

Durant anticipa una NBA más versátil y adaptativa en el futuro (Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images)

En la parte final de la conversación, Durant compartió su visión sobre el futuro del básquet. Considera que la NBA avanzará hacia un juego más versátil, donde la aleatoriedad y la capacidad de adaptación serán fundamentales. “El básquet se dirige hacia una mayor organización dentro de la aleatoriedad, con equipos y jugadores capaces de leer y reaccionar en tiempo real”, concluyó.

La conversación entre Durant, James y Nash ofreció un análisis actualizado sobre los cambios estructurales en la NBA, la relevancia de la eficiencia y el papel emergente de los equipos jóvenes en el futuro de la liga.