La fuerte defensa del Cabezón Ruggeri a Maxi Salas por su pase de Racing a River

Son horas decisivas para una negociación que mueve los cimientos del fútbol argentino. River Plate busca dejar atrás la eliminación en primera ronda del Mundial de Clubes y enfocarse en lo que será su participación en octavos de final de la Copa Libertadores, sumada a la actividad local. Y para eso está muy cerca de cerrar el fichaje de Maximiliano Salas, figura del Racing de Gustavo Costas campeón de la Copa Sudamericana 2024.

La operación, que representaría por el pago de la cláusula de rescisión con la Academia (asciende a ocho millones de euros netos -USD 9.400.000-), fue punto de debate en el programa F90, ciclo emitido por la cadena ESPN, dado que en el Cilindro esgrimen que había un pacto de palabra entre el jugador y el presidente del club, Diego Milito, para ampliar su contrato. Y el campeón del mundo con la selección argentina, Oscar Ruggeri, ofreció su mirada personal en la discusión sobre Salas, quien logró su pico de rendimiento en la escuadra de Avellaneda con 27 años, luego de jugar en All Boys de Argentina, Necaxa de México, O’Higgins y Palestino de Chile.

“Si lo llaman y el pibe está convencido… ¿Qué edad tiene? Este pibe no hizo la diferencia económica. ¿Sabés la cantidad de jugadores retirados con los que hablo y la están pasando mal?“, manifestó el Cabezón sobre la situación del delantero que cumplirá 28 años el 1 de diciembre. Y agregó: “¿Qué hicieron con esos pibes los clubes y los hinchas? La gente que les dice: ‘Eh, no. Pero vos sos un mercenario’. ¿Qué hacen con esos pibes que ahora están dando vueltas, no saben para dónde caer, no tienen una moneda y tienen un montón de historias? Explíquenme quién los ayuda…”.

El panorama cambió por la irrupción del Millonario y, especialmente, una comunicación telefónica directa de Marcelo Gallardo con él, y que logró seducirlo con el proyecto de Núñez. Así, el punta frenó su extensión del vínculo en la institución bonaerense y expresó su voluntad de irse a Núñez.

Salas ganó la Copa Sudamericana y la Recopa con Racing (Crédito: Reuters/Cesar Olmedo)

A continuación, Ruggeri se puso en el lugar de Maximiliano Salas y esa renovación fallida: “Yo lo entiendo a Racing, porque se le va un jugador súper importante, ¿pero qué es eso de darse la mano y no firmar? Yo sé que Racing es groso, pero uno tiene que fijarse en su futuro. ¿Qué vas a hacer si el pibe quiere irse a jugar a otro lado?”.

La Banda ya acordó su contrato con Salas, que sería hasta diciembre de 2029. Ante la falta de avances en una negociación directa entre clubes, el jugador ejecutará la cláusula de rescisión, conforme al nuevo reglamento de la AFA, que permite abonar el monto en cuotas con un impuesto del 5%. El grado de avance en su salida es tal que se acercó este martes a la práctica para despedirse de sus compañeros y el cuerpo técnico.

Con vistas al mercado de pases, Racing ya se plantea salir a reemplazar esta sensible baja y, en las últimas horas, Cristian Pavón fue ofrecido a la CD. El ex Boca Juniors no tiene lugar en el Gremio de Porto Alegre dirigido por Mano Menezes, pero habrá una conversación entre Sebastián Saja (Director Deportivo) y Gustavo Costas para decidir si avanzarán o no por el ex hombre de la Selección en el Mundial de Rusia 2018.

Maxi Salas se irá de Racing ejecutando la cláusula de rescisión (Crédito: EFE/Isaac Fontana)

Por otro lado, el arribo de Maxi Salas a River Plate le dará a Marcelo Gallardo una nueva opción en los últimos metros del ataque. Sus 13 goles y 9 asistencias en 76 partidos con Racing son su carta de presentación en el Millonario, que también liberaría un cupo de extranjero para una futura incorporación en el caso de cerrar la venta de Adam Bareiro al Fortaleza de Brasil, que ya presentó una oferta formal para quedarse con el 70% de los derechos económicos del paraguayo.

Los elencos argentinos reanudarán su acción por el torneo local en el fin de semana del 13 de julio, mientras que en el ámbito internacional volverán al ruedo en agosto próximo. Entre el 12 y el 21 de ese mes, Racing y River Plate jugarán contra Peñarol de Uruguay y Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.