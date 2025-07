Caitlin Clark, la nueva cara del básquet femenino que desafía a las mejores defensas de la WNBA

Las discusiones sobre el trato físico en el básquet femenino resurgen con la irrupción de Caitlin Clark (Mandatory Credit: Lucas Peltier-Imagn Images)

Caitlin Clark, la joven estrella del básquet femenino, se ha convertido en el centro de una intensa atención mediática y deportiva que trasciende la cancha. Su llegada a la WNBA ha elevado significativamente el interés por la liga y ha generado un debate sobre el trato físico que recibe, la protección de figuras emergentes y el papel de las mujeres en el deporte profesional.

The New Yorker informó que la intensidad defensiva hacia Clark ha despertado comparaciones históricas con figuras como Michael Jordan, ubicando a la jugadora de Indiana Fever en el centro de una transformación en el básquet femenino.

Incidentes recientes: el trato físico a Clark en la WNBA

El martes 17 de junio por la noche, durante un partido entre Indiana Fever y Connecticut Sun, Caitlin Clark fue protagonista de varios episodios que reflejaron la dureza del juego en la WNBA. Jacy Sheldon, guardia de Connecticut Sun, la presionó hasta golpearla en el ojo, lo que motivó una respuesta física de Clark con un empujón.

Posteriormente, Marina Mabrey, compañera de Sheldon, derribó a Clark en una jugada. A lo largo del encuentro, la jugadora recibió múltiples empujones y agarres, una dinámica que, de acuerdo con The New Yorker, no siempre fue sancionada por los árbitros.

Las "Jordan Rules" aplicadas a Michael Jordan en los años 80 fueron implementadas por los Detroit Pistons liderados por Isiah Thomas

El encuentro finalizó con cinco faltas técnicas, dos flagrantes y la expulsión de tres jugadoras. Una de las técnicas fue reclasificada posteriormente como flagrante. La calidad del arbitraje fue ampliamente cuestionada, y tanto jugadoras como aficionados coincidieron en que se necesitaba un mayor control. No obstante, la imagen de Clark siendo golpeada volvió a viralizarse en redes sociales, en una secuencia repetida en otros partidos, lo que alimentó aún más la atención sobre su figura.

Debate mediático y la sombra de Michael Jordan

La situación de Clark ha generado un intenso debate en medios y plataformas digitales sobre si está siendo blanco de un trato excesivamente agresivo por parte de sus rivales. Las comparaciones con Michael Jordan surgieron rápidamente. En la década de 1980, los Detroit Pistons aplicaron los llamados “Jordan Rules”, una estrategia defensiva basada en contacto físico constante para sacarlo de su juego.

Según The New Yorker, esta táctica incluyó trampas, empujones y presión continua, provocando que los Chicago Bulls fueran eliminados de los playoffs durante tres temporadas consecutivas.

Paul Pierce, exjugador de los Boston Celtics y miembro del Salón de la Fama de la NBA, comentó en el pódcast de Kevin Garnett: “Sí, la están atacando. Es como cuando atacaban a Jordan. Cuando eres tan bueno, te van a atacar. Así es esto”. La comparación sugiere que las grandes figuras suelen ser blanco de estrategias físicas, aunque se reconoce que Clark aún no ha alcanzado los logros de Jordan.

En este contexto, la periodista Christine Brennan, columnista de USA Today, ha sido una de las voces más críticas sobre el manejo del caso por parte de la liga. Brennan escribió que la WNBA “está fallando al no promover más agresivamente a Clark” y que “la liga necesita proteger a su jugadora más popular”.

La polémica sobre el trato a Clark reaviva discusiones sobre la protección de figuras en el deporte profesional (Mandatory Credit: Lucas Peltier-Imagn Images)

Tras el partido contra Connecticut Sun, expresó en la red social X que lo sucedido “le pasó a la mayor atracción de audiencia y al mayor imán de patrocinios y televisión en la historia de un negocio (la WNBA) que lucha por avanzar y tener éxito en un mercado deportivo dominado por los hombres”.

Evolución de la WNBA: audiencias, inversión y valoración

El auge de Clark coincide con un momento de transformación estructural en la WNBA. The New Yorker indicó que las audiencias han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, incluso antes del ingreso de Clark al profesionalismo. La liga, históricamente limitada en visibilidad y recursos, ha comenzado a atraer inversiones considerables y a aumentar el valor de sus franquicias.

Un caso emblemático es el ingreso de los Golden State Valkyries, cuyo propietario pagó una cuota de expansión de 50 millones de dólares en 2023, antes del debut de Clark. En años anteriores, los equipos se vendían por una quinta parte de esa cifra.

Actualmente, se proyecta que los Valkyries están valorados en casi diez veces ese monto, en parte gracias a la atención que ha traído Clark al básquet femenino, aunque no esté directamente vinculada con ese equipo.

Se estima que los Valkyries generarán 55 millones de dólares en ingresos por patrocinios y venta de entradas este año, superando ampliamente lo recaudado por Indiana Fever en la temporada anterior.

Caitlin Clark se consolida como el principal atractivo de la WNBA y motor de su crecimiento reciente (Mandatory Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

La publicación de The New Yorker subraya que el éxito de los Valkyries también se debe a una gestión profesionalizada, lo que marca una diferencia con respecto a la historia reciente de la liga.

Perspectivas de expertos y periodistas sobre el fenómeno Clark

El impacto de Caitlin Clark ha sido analizado por diversos especialistas. Howard Megdal, periodista y fundador de The Next, ha estudiado el auge del básquet en Iowa, estado natal de la jugadora, en una reciente publicación. Según su análisis, Clark ha acelerado una tendencia de crecimiento ya existente en la WNBA, posicionándose como su principal atractivo actual.

Christine Brennan considera que Clark representa una disrupción significativa no solo en el básquet femenino, sino en todo el deporte profesional practicado por mujeres. Según Brennan, la jugadora ha generado niveles de audiencia y patrocinios sin precedentes.

Como ejemplo, cita que el draft de la WNBA en el que fue seleccionada duplicó la audiencia respecto al año anterior, y que los partidos donde participa promedian más de un millón de espectadores, mientras que el resto de los encuentros de la liga no superan la mitad de esa cifra.

La tenista Chris Evert también se sumó a la discusión y escribió en X: “@CaitlinClark22 es lo mejor que le ha pasado al básquet femenino”, aludiendo a uno de los comentarios de Brennan.

El fenómeno Clark impulsa la comercialización del deporte femenino y eleva la visibilidad de la liga (Mandatory Credit: Grace Smith/Imagn Images via Indianapolis Star)

El fenómeno Clark ha trascendido el deporte para convertirse en un ejemplo de comercialización exitosa del deporte femenino. La atención mediática, el crecimiento en audiencias y el aumento en la valoración de franquicias han tenido un efecto directo en los ingresos y el posicionamiento de la liga. De acuerdo con The New Yorker, la presencia de Clark ha sido determinante para alcanzar cifras récord de ingresos y exposición mediática.

Aunque algunas voces intentan contextualizar su influencia dentro de una evolución progresiva de la liga, otros sostienen que minimizar el impacto individual de Clark es inviable. Su capacidad para atraer público y patrocinios no tiene antecedentes en la historia de la WNBA, lo que la posiciona como figura clave en su proceso de transformación.

La respuesta de Clark

Ante el trato físico recibido, Caitlin Clark reforzó su preparación física. Según The New Yorker, dedicó la pretemporada a rutinas de fuerza y pliometría para resistir mejor los contactos. Su entrenadora, Stephanie White, conoce bien las estrategias defensivas empleadas contra la deportista, ya que dirigió a Connecticut Sun antes de unirse al cuerpo técnico de Fever.

Clark ha convertido los desafíos en motivación. Tras ser excluida del equipo olímpico de Estados Unidos, elevó su nivel de juego, liderando a Indiana Fever hacia los playoffs luego de un inicio con nueve derrotas en once partidos. Howard Megdal, citado por The New Yorker, afirmó que la exclusión olímpica fue “lo mejor que le pudo pasar a Clark y a Fever”, ya que su rendimiento se intensificó tras el anuncio.

The New Yorker concluye que, al igual que Michael Jordan se forjó en la adversidad impuesta por sus rivales, Caitlin Clark podría estar construyendo su propia leyenda a través de los desafíos que enfrenta, marcando un posible punto de inflexión en la historia del básquet femenino y ampliando las posibilidades del deporte profesional de mujeres.