Taylor Fritz y la fórmula mental detrás de una temporada consagratoria: “La confianza, incluso si es falsa, te lleva lejos”

El tenista estadounidense atribuye su éxito a la confianza personal (Captura de video: YouTube - Tennis Insider Club)

En el exigente mundo del tenis, donde la presión puede ser tan implacable como un saque a 200 km/h, Taylor Fritz se consolidó como una figura que encarna la autoconfianza sin concesiones.

El tenista estadounidense llegó a la élite del circuito ATP impulsado por una convicción tan directa como reveladora, expresada durante una entrevista en el podcast Tennis Insider Club: “la confianza, incluso si es falsa, te lleva muy lejos”.

Esa convicción marcó su camino hasta el profesionalismo y se reflejó en 2024, cuando disputó su primera final de Grand Slam, llegó a la final del ATP Finals, ganó el bronce olímpico en París y alcanzó el puesto número 4 del ranking mundial, su mejor posicionamiento.

Infancia y entorno familiar: crecer entre raquetas

Fritz creció en un entorno profundamente ligado al tenis. Hijo de un exjugador profesional y una ex top ten mundial, recordó en Tennis Insider Club que “en mi casa era imposible no jugar al tenis”. Aunque también practicó baloncesto, béisbol y fútbol, sus padres nunca le impidieron explorar otros deportes.

Padre y mentor: Guy Fritz acompañó a Taylor desde sus inicios y fue premiado por su labor formativa en el tenis olímpico estadounidense (Captura de video: YouTube - Coachlife - Tennis)

La dinámica familiar durante su formación tuvo particularidades. Su padre lideraba los entrenamientos y viajes, mientras que su madre lo acompañaba con otro enfoque.

“Mi padre era el que tomaba las decisiones, pero mi madre también me acompañaba a torneos. Cada uno tenía su manera de hacer las cosas”, explicó. Los viajes con su padre eran más austeros y centrados en el rendimiento, mientras que con su madre predominaba un clima más relajado.

Relación padre-hijo y la exigencia como motor

La figura paterna influyó de forma decisiva en la personalidad y la trayectoria del tenista. “Detrás de la mayoría de los buenos tenistas hay un padre ‘loco’ en el buen sentido”, afirmó.

Además de entrenador, su padre fue un guía exigente que imponía rutinas físicas extra tras los partidos, como correr en el parque o hacer dominadas. “En ese momento, a veces lo odiaba, pero ahora agradezco esa dureza. No estaría donde estoy sin ese empuje”, reconoció.

Esa relación, basada en la exigencia y el “tough love”, afectó la cercanía emocional durante la infancia y adolescencia de Fritz. Con el tiempo, comprendió que la búsqueda de la excelencia requería sacrificios y una mentalidad resistente.

Del núcleo familiar al profesionalismo: nuevos retos

El salto al profesionalismo marcó un quiebre en la relación con su padre como entrenador. “Cuando decidí hacerme profesional, sentí que necesitaba a alguien a quien pudiera respetar más como entrenador, alguien que hubiera estado en el circuito”, explicó.

La relación con su padre, marcada por la exigencia, moldeó la mentalidad competitiva de Fritz desde su juventud (Captura de video: YouTube - Tennis Insider Club)

Esta transición, aunque compleja, fue fundamental para su crecimiento. Fritz buscaba una estructura más formal y una voz externa para separar los lazos familiares de las exigencias del circuito.

A pesar de este cambio, la presencia de su padre en los partidos continúa siendo relevante. “A veces odio que esté en primera fila, porque si fallo un tiro y lo veo, sé exactamente lo que está pensando”, confesó. Lejos de convertirse en obstáculo, esa presión se transformó en motivación para buscar siempre la mejora.

Mentalidad y autoconfianza: claves invisibles

Uno de los puntos centrales de la entrevista con Tennis Insider Club fue la relevancia de la mentalidad en el alto rendimiento. El jugador de 27 años enfatizó que la confianza personal, aunque no sea del todo real, es determinante. “Hay que tener un poco de delirio para creer que puedes ser el mejor”, sostuvo.

En cuanto a la psicología deportiva, se mostró escéptico. “No creo que la fortaleza mental se pueda enseñar. Hablar con alguien que no estuvo en esas situaciones no me resulta útil”, afirmó. Fritz sostuvo que la autogestión mental y la evaluación constante le resultan más eficaces.

Reinventarse tras las lesiones: Indian Wells como recompensa

Tras la pandemia y una cirugía de rodilla, atravesó una etapa de resultados irregulares y dudas sobre su golpe de derecha. “Sentía que mi derecha era mucho peor que cuando tenía diecisiete años”, admitió. Para revertirlo, revisó videos de su etapa juvenil y analizó su técnica, lo que le devolvió confianza.

Fritz destacó la victoria sobre Rafael Nadal en Indian Wells como un ejemplo del poder de la mentalidad en momentos clave (REUTERS)

Ese trabajo se reflejó en su victoria frente a Rafael Nadal en la final del ATP Masters 1000 de Indian Wells, uno de los torneos más prestigiosos.

“Llegué a ese año sintiéndome mucho mejor que mi ranking. Había trabajado duro y, a medida que avanzaba en el torneo, la confianza crecía”, relató. El triunfo consolidó su idea de que la mentalidad es decisiva en los momentos clave.

Juegos Olímpicos y amistad con Tommy Paul

La experiencia olímpica representó otro hito en la trayectoria de Fritz. Junto a Tommy Paul, amigo de la infancia y compañero de dobles, logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. “Crecimos juntos desde los cuatro años, así que compartir ese logro fue muy especial”, comentó a Tennis Insider Club.

Según el tenista, la presión de los dobles difiere de la de los partidos individuales, ya que implica la responsabilidad de no fallar al compañero. “En los dobles me pongo más nervioso porque no quiero fallarle a mi compañero”, aseguró.

Junto a su amigo de infancia, Tommy Paul, logró el bronce olímpico en París ante la dupla checa Tomas Machac y Adam Pavlasek (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Autonomía táctica y rechazo al coaching durante partidos

Durante el podcast, expresó su desacuerdo con la tendencia a permitir el coaching durante los partidos. “El tenis es un deporte individual. La estrategia es una parte fundamental y no creo que sea justo que alguien te diga qué hacer durante el partido”, opinó el estadounidense.

También destacó que una de sus mayores fortalezas es precisamente la capacidad de analizar el juego y tomar decisiones en tiempo real.

En los entrenamientos, valora el intercambio de ideas con su entrenador, Michael Russell, pero necesita comprender el motivo de cada indicación. “No quiero que me digan qué hacer sin entender el porqué. Prefiero discutir las jugadas y llegar a una conclusión conjunta”, afirmó.

Rutinas, descanso y equilibrio personal

Fuera de la pista, prioriza el descanso y la desconexión. “Cuando no estoy entrenando, no hago nada. Pongo toda mi energía en el tenis y, después, necesito desconectar por completo”, expresó.

A diferencia de otros jugadores, evita el turismo y las salidas sociales durante los torneos. Prefiere relajarse, jugar videojuegos o ver series. “Me considero la persona más perezosa entre los trabajadores duros”, comentó entre risas.

Taylor Fritz prioriza el descanso y la desconexión fuera de pista, considerando estas rutinas vitales para sostener su éxito (REUTERS/Ana Beltran)

Según Fritz, esta forma de recuperar energías es esencial para mantener la concentración en los momentos decisivos de la temporada.

Consejo final a su versión más joven

Al final de su conversación con Tennis Insider Club, compartió un mensaje para su “yo” joven: “No preocuparme por la opinión de los demás, seguir trabajando duro, invertir en un fisioterapeuta y alcanzar el profesionalismo lo antes posible”.

Estas palabras resumen una filosofía basada en la exigencia familiar, la autoconfianza y la capacidad de aprendizaje continuo, principios que fueron determinantes para alcanzar la élite del tenis profesional.