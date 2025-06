Shai Gilgeous-Alexander, campeón y MVP indiscutido de la NBA: “No se trata de mí, sino de todos los que creyeron”

El equilibrio fue clave en la histórica consagración de Shai Gilgeous-Alexander (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

El rugido del Paycom Center resonó cuando Shai Gilgeous-Alexander, con sus tradicionales zapatillas doradas al hombro y el trofeo Bill Russell en alto, coronó una jornada que entró en la historia de la NBA. Oklahoma City Thunder, una franquicia joven y hasta ahora sin títulos, celebró su primer campeonato de liga, impulsada por el liderazgo discreto y la temporada excepcional de su base canadiense: “No se trata de mí, sino de todos los que creyeron”.

Según informó The New York Times, Gilgeous-Alexander no solo fue el motor de la consagración, sino que también se consagró como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales y de la temporada regular, inscribiendo su nombre junto a leyendas del básquet y resignificando el liderazgo en la liga. Aquí, un repaso por sus frases más reveladoras en su camino al estrellato.

El partido decisivo: estadísticas, ambiente y desenlace

Shai Gilgeous-Alexander brilló en el Juego 7 de las Finales NBA 2025 con una actuación histórica (Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images)

La séptima temporada de Shai Gilgeous-Alexander en la NBA alcanzó su punto culminante en el Juego 7 de las Finales, disputado en el Paycom Center de Oklahoma City el domingo 22 de junio de 2025. Frente a Indiana Pacers, SGA —como se lo conoce popularmente— firmó una actuación decisiva: 29 puntos, 12 asistencias, 5 rebotes y 2 robos, liderando a los Thunder en la victoria por 103-91.

De acuerdo con The New York Times, el base canadiense mantuvo la compostura durante todo el encuentro, controlando la respiración y centrado en mantener al equipo enfocado, incluso bajo presión.

El ambiente en el estadio fue intenso. El público, consciente de la magnitud del momento, acompañó cada jugada con energía sostenida. Cuando se anunció a Gilgeous-Alexander como MVP de las Finales, la celebración estalló. Sus compañeros lo rodearon en señal de reconocimiento, mientras los aficionados coreaban su nombre.

El emotivo nombramiento de Shai Gilgeous-Alexander como MVP de las Finales desató la alegría en el equipo y en el público presente (AP Foto/Julio Cortez)

“Esto no es solo una victoria para mí”, declaró SGA ante los presentes. “Es una victoria para mi familia, para mis amigos, para todos los que estuvieron en mi esquina mientras crecía. Es una victoria para los aficionados, los mejores del mundo”.

Durante la serie final, Gilgeous-Alexander promedió 30,3 puntos por encuentro, convirtiéndose en el 18º jugador en la historia de la NBA en superar los 30 puntos de media en unas Finales. Sus 3.172 puntos combinados entre temporada regular y playoffs constituyen la novena mejor marca de todos los tiempos y la más alta desde los 3.207 puntos de Michael Jordan en la campaña 1992-93. Solo trece jugadores han superado los 3.000 puntos en una misma temporada, un grupo al que SGA se integró con autoridad, según detalló The New York Times.

Reacciones y celebración: vestuario y dimensión humana del triunfo

El plantel celebró su triunfo destacando la camaradería y la juventud del grupo (Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images)

En una entrevista con Good Morning America, Gilgeous-Alexander describió el entretiempo, cuando el equipo estaba en desventaja: “Teníamos 24 minutos para hacer realidad nuestros sueños. Solo queríamos dejarlo todo en la cancha, y lo hicimos. Salimos, dimos el primer golpe y logramos una buena ventaja en la segunda mitad. Solo tuvimos que resistir hasta el final”.

La alegría se extendió entre todo el plantel. SGA destacó la unión del grupo: “Eso ha sido lo más impresionante y satisfactorio, compartir la experiencia con personas tan cercanas. Hacemos todo juntos: comemos, vamos de compras, vemos películas. Somos realmente hermanos. Compartir esto con ellos lo hace mucho más especial”.

La celebración, según relató The New York Times, reflejó la juventud del equipo, que incluso tuvo dificultades para abrir el champán, hasta que Alex Caruso intervino. La camaradería y el disfrute fueron claves, como remarcó SGA: “Más allá de la presión y la emoción en la NBA, simplemente nos divertimos jugando juntos y disfrutamos del éxito de cada uno. Eso nos permite mostrar nuestra mejor versión”.

Logros individuales históricos: récords y comparaciones

SGA fue nombrado MVP de la temporada 2024-25 de la NBA (Mandatory Credit: Brett Rojo-Imagn Images)

La temporada 2024-25 se consolidó como una de las más destacadas para un jugador en la era moderna de la NBA. Shai Gilgeous-Alexander se convirtió en el 15º jugador en la historia en ganar el MVP de la temporada regular y el campeonato en el mismo año, algo que no ocurría desde Stephen Curry en 2015.

Además, es el 11º en lograr el doblete de MVP de temporada y de Finales en una sola campaña, logro que no se veía desde LeBron James en 2013.

El canadiense fue aún más allá: se transformó en el cuarto jugador en conquistar el título de máximo anotador, el MVP de la temporada y el de las Finales en la misma campaña, hazaña solo lograda antes por Shaquille O’Neal (2000), Michael Jordan y Hakeem Olajuwon.

Tras una gran actuación en la serie contra Minnesota Timberwolves, SGA fue nombrado MVP de las Finales de la Conferencia Oeste (AP Foto/Kyle Phillips)

SGA es, además, el primer jugador internacional en alcanzar este triplete, según The New York Times.

“Es difícil creer que soy parte de ese grupo”, expresó Gilgeous-Alexander tras la victoria. En declaraciones para ESPN, agregó: “Nunca fui el chico que impresionaba cuando entraba al gimnasio. Nunca fui el fenómeno. Solo me puse el casco y trabajé para ser el mejor para mi equipo, y ha dado resultado”.

Perfil y trayectoria: de Hamilton a la élite

Previo a los partidos, SGA siempre se toma el tiempo de firmar autógrafos para sus fanáticos, momentos que él disfruta mucho (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

El recorrido de Shai Gilgeous-Alexander hacia la cima del básquet comenzó lejos de los grandes focos. Nacido en Hamilton, Ontario, optó desde temprano por el trabajo constante y la disciplina. En 2016, fue invitado al CP3 Elite Point Guard Camp, organizado por Chris Paul, pero eligió representar a Canadá en un torneo de preparación para los Juegos Olímpicos de Río, a pesar de saber que jugaría poco.

Joe Raso, entrenador canadiense, recordó en The New York Times: “En uno de los entrenamientos, (el entrenador de Kentucky) John Calipari estaba en el gimnasio. Shai les estaba complicando la vida a Cory Joseph y Tyler Ennis, que ya eran jugadores NBA, y él era solo un chico de secundaria”. Steve Nash, entonces gerente general de la selección canadiense, también quedó impactado por su ética de trabajo y concentración.

SGA trasladó esa disciplina a su paso por Kentucky y, luego, a la NBA. Seleccionado en el puesto once del draft de 2018 por Los Angeles Clippers, pasó su primer año aprendiendo de veteranos como Lou Williams y Patrick Beverley. Tras ser transferido a Oklahoma City, asumió un rol secundario durante la reconstrucción del equipo. En ese período perfeccionó su tiro y su juego de media distancia, preparándose para liderar.

SGA jugó su temporada de novato para Los Angeles Clippers y luego fue traspasado a Oklahoma City Thunder (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

La evolución fue notoria: tres temporadas consecutivas promediando más de 30 puntos por partido. De acuerdo con The New York Times, ese crecimiento se forjó lejos de los reflectores, en entrenamientos matutinos y sesiones individuales antes de que el equipo llegara al gimnasio.

Claves del éxito: equilibrio, mentalidad y liderazgo

El equilibrio ha sido la base del desarrollo de Shai Gilgeous-Alexander. Su capacidad para armonizar tensión y calma, fuerza y control, se manifiesta en su juego y en su liderazgo. The New York Times señala que su personalidad serena y su enfoque mental han sido constantes desde sus inicios en el básquet juvenil.

La serenidad y el control mental distinguen el liderazgo de Gilgeous-Alexander (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

Sus compañeros destacan esa cualidad como factor clave. “Sabes que no se va a quebrar”, dijo Lu Dort, escolta de los Thunder. “Cuando la presión es alta, él sigue ahí, listo para actuar. Eso marca el tono. Cuando ves a tu mejor jugador así, los demás lo siguen”, agregó.

Jaylin Williams, compañero del equipo, ilustró su equilibrio físico: “Juro que una vez su rodilla tocó el suelo y aun así se mantuvo en pie y encestó. Su equilibrio es una locura”.

Durante las Finales, esa estabilidad se reflejó en momentos clave. En el Juego 5, con el marcador adverso y menos de cuatro minutos en el reloj, SGA anotó siete puntos seguidos que cambiaron el rumbo. En el Juego 7, pese a un rendimiento discreto en tiros, asumió la función de generador, asistiendo y manteniendo la ofensiva activa.

Chet Holmgren elogió la histórica temporada de SGA, considerándola una de las más destacadas de un jugador (Mandatory Credit: Bryan Terry/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

Chet Holmgren, pívot del equipo, lo definió: “Eso va a quedar en la historia como una de las mejores temporadas que ha tenido un jugador. Es increíble ser parte de esto, ver a alguien triunfar de tantas maneras diferentes”.

Alex Caruso, alero del plantel, añadió: “Como rostro de la liga, tiene esa capacidad. El año que ha tenido —MVP, MVP de las Finales de Conferencia Oeste, MVP de las Finales, campeón— nadie puede cuestionar su habilidad. Lo que lo distingue es que probablemente querrá más. No se conformará con ganar una sola vez”.

Gilgeous-Alexander también remarcó la importancia de la mentalidad y del esfuerzo constante: “Cuando trabajas duro y te enfocas en lo correcto, puedes lograr cualquier cosa”, declaró a The New York Times.

SGA reconoce el papel fundamental de su hijo Ares en su desarrollo personal y profesional (Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images)

Mientras que en declaraciones a otro medio reconoció el impacto de su hijo Ares en su vida: “Sin él, no sería el hombre que soy hoy”.

Impacto en la franquicia y proyección futura

El campeonato de Oklahoma City Thunder marca un punto de inflexión para la organización y para la ciudad. Tras años de reconstrucción y expectativas incumplidas, el equipo se posiciona como protagonista en la NBA, con mayor visibilidad mediática y partidos en horarios destacados.

El campeonato de Oklahoma City Thunder marca un antes y un después para la franquicia y la ciudad (Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY)

The New York Times indica que, con los nuevos acuerdos televisivos y la expansión de la liga, Shai Gilgeous-Alexander se proyecta como uno de los rostros principales de la NBA en los próximos años.

El reto será ahora gestionar el aumento de expectativas y la presión derivada del éxito. La recompensa por haberlo manejado todo es, irónicamente, tener aún más que manejar.

El equilibrio que llevó a SGA y a Oklahoma City al campeonato será esencial en la nueva etapa que comienza para ambos.