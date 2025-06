La nueva polémica que envuelve a Lamine Yamal con una modelo de Only Fans: “Me dijo ‘ven a casa que tengo calefacción’”

Lamine Yamal y Bavel se habrían mandado mensajes de texto

El futbolista Lamine Yamal, promesa del FC Barcelona y figura de la selección española, se ha visto envuelto en una nueva controversia mediática que involucra a dos influencers adultas: Fati Vázquez y recientemente, Claudia Bavel. Imágenes publicadas esta semana, que muestran al joven deportista junto a Fati Vázquez, han provocado una oleada de reacciones en redes sociales, principalmente debido a la diferencia de edad entre ambos —Yamal tiene 17 años y Vázquez 30— y al hecho de que él todavía no ha alcanzado la mayoría de edad.

A raíz de la difusión de esas fotografías, el programa local TardeAR abordó el asunto y contó con la presencia de Claudia Bavel, creadora de contenido para adultos, quien aseguró haber mantenido conversaciones privadas con Yamal, a la vez que presentó supuestas pruebas que contradecirían la versión del futbolista. “Yo tengo mil mensajes de él diciéndome que me vaya donde él vive, ofreciéndome ir a fiestas privadas que él organiza... Tengo un montón de audios de él diciéndome que me autoriza a estar con él aunque sea menor, o sea, que no me vacile”, declaró Bavel en el programa de Telecinco.

La modelo relató haber intercambiado mensajes con el jugador desde septiembre de 2024, cuando, según contó, fue contactada por un amigo en común del futbolista. Bavel afirmó que nunca se vio con Yamal y que, en realidad, fue él quien le propuso verse: “Me dijo en un audio: ‘Ven a casa que tengo calefacción’”, aseguró en TardeAR, aunque matizó: “El jugador nunca me invitó realmente a su vivienda”.

También expuso fragmentos de conversación en los que, tras recordarle la diferencia de edad (“Es que es pasarte 11 años, ¿no crees?”), obtuvo como respuesta: “No, es perfecto”. Más adelante, en ese intercambio, Bavel bromeó: “Jajaja, si me detienen, sácame de la cárcel”, a lo que el futbolista respondió: “Que no, que yo te doy mi consentimiento”.

Bavel estuvo vinculada con Iker Casillas en febrero del 2025 (@imclaudiabavel)

La polémica se intensificó cuando la actriz afirmó tener pruebas de que el propio Yamal fue quien insistió en mantener el contacto a pesar de su minoría de edad. “Estaba esperando a que tuviera 18 años”, reconoció Bavel durante la transmisión. Según la influencer, la iniciativa siempre surgió por parte del futbolista, mientras que de parte de ella hubo reticencia a concertar un encuentro físico: “Si eso no llegó a pasar es porque tengo mil mensajes diciéndole que yo no quiero quedar con un menor”.

Cabe recordar que a principios del 2025, Bavel fue vinculada con Iker Casillas, ex arquero del Real Madrid. En febrero, el futbolista explotó en redes por la polémica con la modelo de OnlyFans, y amenazó con tomar acciones legales: “No voy a permitir más intromisiones en mi vida privada”

Bavel contó que Yamal también le mandó un mensaje cuado ella develó esta historia a principios de año. “Me dice: ‘Escúchame, conmigo no empieces a inventar cosas de que hemos estado juntos y tonterías que ya tienes una edad para inventarte que has tenido algo con un niño de 17 años’”. Bavel sostiene que respondió con firmeza: “Yo contigo no he tenido nada, eres menor de edad. ¿Eres tonto o qué te pasa?”. Ella además recalcó: “He estado mil veces en discotecas con él y no he grabado nada”.

Por su parte, la versión de Yamal no deja espacio para equívocos. El futbolista negó cualquier acercamiento físico o sentimental, así como cualquier tipo de reunión privada. En conversaciones difundidas por el programa TardeAR, el jugador tildó de “totalmente falso” el testimonio de Bavel y deslizó que la influencer habría intentado aprovechar su fama para obtener visibilidad mediática. Yamal, en declaraciones al periodista Álex Álvarez, insistió en que nunca se ha producido un encuentro y que “es imposible que tenga una foto entrando en mi casa”. Además, añadió: “A mi casa no puede entrar porque yo vivo con mi madre y mi madre no me deja meter a ninguna mujer a mi casa”.

El jugador también rechazó la versión sobre un supuesto intento de fotografiarle en un contexto comprometedor: “Ella me dijo que es mentira, que ella nunca ha dicho nada y que obviamente nunca hemos quedado. O sea, que lo del fotógrafo es imposible porque si nunca he quedado con ella...”.

Mientras tanto, el nombre de Yamal continúa en la agenda de los medios de corazón, tanto por las imágenes recientes con Fati Vázquez como por la exposición de sus conversaciones privadas con Claudia Bavel. Todo esto se produce en medio de las vacaciones de la joven perla del Barcelona, quien se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Brasil, junto a su ídolo Neymar.

Cluadia Bavel, actriz de cine para adultos aparentemente, también habría sostenido una conversación con J Balvin (@imclaudiabavel/Instagram)