Escándalo entre Lamine Yamal y una influencer de Only Fans tras las fotos del supuesto romance: “Muy feo que él lo haya negado”

Lamine Yamal, la promesa del FC Barcelona de 17 años, se ubicó en el centro de la conversación pública no por su desempeño deportivo con el conjunto azulgrana durante la última temporada, sino por los rumores sobre una posible relación con la modelo e influencer española Fati Vázquez.

En medio de las especulaciones, el delantero publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, con el que buscó zanjar las versiones. El futbolista utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes de sus vacaciones en Brasil, acompañadas de una frase tajante: “Soltero y feliz, esto es Brasil!”

La afirmación llegó después de varios días en los que la prensa española y las redes sociales especularon intensamente sobre la naturaleza del vínculo entre Yamal y Vázquez. El origen de los rumores fue una serie de fotografías y videos en los que ambos aparecían en escenarios vacacionales en Italia, lo que llevó a diversos medios del espectáculo y a usuarios a pensar en una posible relación entre la joven figura azulgrana y la influencer de 30 años. Es más, la revista Lecturas, en España, publicó fotos del encuentro entre ambos en sus vacaciones.

Mientras Yamal compartía parte de sus días de descanso con Neymar Jr en Brasil, su entorno cercano, así como fuentes del propio club catalán, intentaron enfriar las habladurías asegurando que el futbolista había realizado el viaje acompañado por otros jugadores y amigos. Sin embargo, la exposición pública continuó y acabó alcanzando a Fati Vázquez, quien se convirtió en objeto de crítica y acoso en redes sociales.

Ante la declaración de Yamal de estar “soltero y feliz”, la influencer decidió manifestarse. En diálogo con el medio Pronto, Vázquez fue directa: “Me parece muy feo que él lo haya negado. No tengo nada que ocultar. El primero que mintió fue él”. Así, rechazó las versiones que sugerían que buscaba notoriedad a través del vínculo con el futbolista. “No me hace falta ningún hombre, por mucho dinero que tenga para poderme ir de vacaciones a ningún sitio”, afirmó. Además, la modelo, también conocida en el ambiente por tener una cuenta de Only Fans, defendió su trayectoria pública al sostener: “No soy una desconocida. Esta historia genera repercusión porque los dos somos conocidos”.

La polémica no terminó allí. Otro de los puntos de discusión en plataformas digitales fue la diferencia de edad entre Yamal y Vázquez, que es de trece años. Sobre este aspecto, la influencer sostuvo: “No he hecho nada ilegal. En España, desde los 16 años, uno puede hacer lo que quiera”. Vázquez expresó su malestar por la reacción del entorno de Yamal y por lo que consideró una falta de apoyo del futbolista en momentos donde recibió ataques en redes: “Se ha desentendido completamente”.

En un breve comunicado, la creadora de contenidos reflexionó sobre los comentarios y acoso que recibió desde la aparición de las primeras imágenes: “Es triste ver cómo algunas personas llevan tanta oscuridad dentro que llegan a desear la muerte de alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan habla más de ellos que de mí. Yo elijo vivir con propósito, seguir creciendo y rodearme de luz. A quienes me desean el mal, les deseo sanación, porque nadie que esté bien consigo mismo desea destruir a otro”.

El cruce entre Lamine Yamal y Fati Vázquez, originado en el plano privado, terminó adquiriendo gran protagonismo mediático mientras el jugador intenta relajarse en Brasil antes del comienzo de la nueva temporada.

Durante su estancia en tierras sudamericanas, el joven de 17 años aprovechó para compartir tiempo con el astro brasileño, uno de sus grandes ídolos desde la infancia. El delantero blaugrana se alojó en la casa de Neymar en Mangaratiba y participó en actividades recreativas junto a él, como partidos de futvóley y excursiones por la ciudad de Río de Janeiro. También publicó una storie de Ney con su camiseta y el texto: “Mamá, mira”, además de visitar la favela de Rocinha, donde jugó al fútbol sala con niños del barrio, dejando constancia de su admiración por Neymar y mostrando una actitud distendida lejos de la polémica que envuelve su vida privada.

