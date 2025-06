Los detalles del encuentro entre Lamine Yamal y la influencer Fati Vázquez que alimentó los rumores: “Cómplices y muy unidos”

La relación entre Yamine Lamal y la influencer Fati Vázquez

El futbolista del Barcelona Lamine Yamal y la ex azafata e influencer Fati Vázquez, con una diferencia de edad de 12 años entre ambos, se convirtieron en foco de atención luego de que la revista Lecturas de España publicara imágenes de los dos disfrutando juntos de unas vacaciones en Italia.

Las fotos, difundidas en los últimos días, mostraron a Yamal, de 17 años, y a Vázquez, de 29, paseando en una moto acuática en la isla de Pantelleria, además de compartir jornadas de lujo entre barcos, piscinas y un vuelo en helicóptero.

Según el informe de la revista española, ambos “no quieren ponerle nombre a su evidente amistad”, pero “se llevan perfectamente”. La publicación asegura que la conexión entre ellos es clara y que “la diferencia de edad no es un obstáculo para su entendimiento”. La pareja habría elegido este destino en un momento clave, con la idea de desconectarse y celebrar los éxitos de la temporada.

“Su cercanía es tal que no han dudado en marcharse de vacaciones en un momento clave. Alejarse de todo y celebrar los muchos éxitos de la temporada. En el reportaje que publica la revista Lecturas se les puede ver bañándose, tomando el sol y hasta navegando en moto acuática”, indicó el magazine en su versión online. “Existe entre ellos una complicidad evidente. Si su amistad continúa o no es algo que solo el tiempo determinará”, agregó la publicación.

Fati Vázquez, ex azafata influencer

En las redes, tanto Yamal como Vázquez compartieron imágenes tomadas en los mismos paisajes, lo que contribuyó a alimentar la especulación sobre un posible vínculo amoroso. Sin embargo, el propio futbolista negó que existiera una relación sentimental luego de que el especialista en espectáculos Javi de Hoyos se comunicara con él. “Ha podido hablar con Lamine Yamal, y niega categóricamente que esté con ella; dice que no tienen nada que ver”, sostuvo De Hoyos, quien agregó: “Lamine no fue solo a este lugar de vacaciones, sino con otros compañeros del Barça”.

De Hoyos incluso sugirió que Vázquez podría estar interesada en otro futbolista del club que tiene a Lamine como su máxima estrella: “Probablemente Fati tiene algo con alguien del Barça o es amigo de algún compañero”.

Fati Vázquez, por su parte, se refirió a las repercusiones negativas que recibió a raíz de las imágenes. “Primero, tengo 29 años, aún no he llegado a los treinta. No he hecho nada, no he matado a nadie. Las reacciones son demasiado fuertes e incluso le están afectando a él (por Lamine). Estoy recibiendo amenazas de muerte y mensajes que me llaman pedófilo”, expresó en el programa español “La familia de la tele”. Sobre su relación con Yamal, puntualizó: “Somos solo dos personas que queremos pasar un buen rato y eso es todo”.

La influencer también utilizó sus redes sociales para responder a las críticas, dejando un mensaje desde la piscina en Italia: “Imagínense hablando mal de mí y yo aquí así”. En otra publicación, añadió: “Es triste ver cómo algunas personas llevan tanta oscuridad dentro que llegan a desearle la muerte a alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan dice más de ellos que de mí. Elijo vivir con propósito, seguir creciendo y rodearme de luz. A quienes me desean mal, les deseo sanación, porque nadie que se sienta bien consigo mismo desea destruir a otro”.

La portada de la revista "Lecturas" con la foto del jugador del Barcelona y la influencer

Con más de un millón de seguidores en YouTube, Instagram, TikTok y OnlyFans, Fati Vázquez comparte contenido vinculado a su régimen de fitness y alimentación saludable. Además, plasmó su experiencia personal en un libro sobre el acoso escolar que sufrió durante su adolescencia.

Mientras tanto, Yamal parece seguir soltero. En julio de 2024 había hecho pública su relación con la influencer de TikTok Alex Padilla, quien lo apoyó durante la Eurocopa en Alemania. Sin embargo, dejó de seguirla más tarde ese mes luego de que un video viralizado mostrara a Padilla sentada en el regazo de otro joven. En diciembre, se vio a Yamal junto a la tiktoker Anna Gegnoso, con quien compartió una salida de compras en Barcelona, aunque actualmente no estarían en pareja.

Recientemente, el jugador publicó una foto en el aeropuerto previo a un viaje planeado a Brasil, donde espera conocer a uno de sus ídolos de infancia, Neymar. El delantero disfruta de unos días de descanso tras la exigente temporada y la reciente final perdida en penales por España ante Portugal en la Liga de Naciones.