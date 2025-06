Quién es la leyenda del fútbol brasileño que le pidió la camiseta a Lionel Messi tras el empate de Inter Miami y Palmeiras en el Mundial de Clubes

El empate 2-2 entre Inter Miami y Palmeiras en el Hard Rock Stadium de Miami no solo significó la histórica clasificación del equipo dirigido por Javier Mascherano a los octavos de final del Mundial de Clubes. También dejó una imagen cargada de simbolismo para el fútbol internacional: el cálido saludo entre Lionel Messi y Djalminha, una de las figuras emblemáticas del balompié brasileño y europeo.

Al finalizar el partido, La Pulga recorría el campo con el rostro serio, reflexionando sobre el empate conseguido en los minutos finales. Antes de dirigirse al vestuario, se detuvo ante un hombre vestido de verde que aguardaba a un costado del túnel. Era Djalminha, un nombre que evoca recuerdos imborrables tanto en el fútbol brasileño como en el español.

El breve diálogo se desarrolló en medio de los festejos por la clasificación. Djalminha se acercó y le dijo unas palabras al oído a Messi, quien respondió con una sonrisa y le tendió la mano. El saludo concluyó con un abrazo. Segundos después, Messi le entregó su camiseta al exjugador brasileño, generando una de las postales más comentadas de la noche.

Djalminha se llevó la camiseta de Messi.

Djalminha, cuyo nombre completo es Djalma Feitosa Dias, nació en 1970 y se formó en la cantera del Flamengo. En su país, también defendió los colores de Guarani y Palmeiras, donde ganó títulos y forjó su reputación por su técnica refinada y visión de juego. En 1997 dio el salto a Europa y fichó por el Deportivo La Coruña en España. Allí vivió su etapa más brillante, siendo una pieza fundamental del Súper Depor que conquistó la Liga española en la temporada 1999-2000. Compartió vestuario con figuras como Lionel Scaloni y Diego Tristán, y celebró también la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Con la selección de Brasil, Djalminha fue campeón de la Copa América 1997. Su carrera con la Canarinha no tuvo mayor continuidad debido a la altísima competencia interna, aunque siempre aportó destellos de calidad en cada oportunidad. En la actualidad, Djalminha sigue ligado al fútbol como analista y comentarista, y en esta edición del Mundial de Clubes se encuentra cubriendo los partidos de los equipos brasileños para un medio de comunicación de su país.

La charla entre Messi y Djalminha, tal como relató el propio brasileño, tuvo un tono distendido. “Nos conocíamos ya. Es un jugador que me encanta. Me ha regalado su camiseta. Siempre le digo que cuando haga un caño lo haga hacia adelante, no hacia atrás (risas). Leo es un futbolista fenomenal”, confesó Djalminha en declaraciones reproducidas por el diario Marca.

Horas después, el ex futbolista compartió la imagen del encuentro en sus redes sociales con un mensaje afectuoso: “Feliz cumpleaños Leo Messi, es tu cumple pero me llevé el regalo. Gracias por la camiseta y por seguir dándonos alegría con tu fútbol! GENIO”.

La fotografía de Djalminha posando alegremente con la camiseta de Messi cerró una noche marcada por la emoción y el respeto. Dos generaciones distintas se encontraron en una celebración del fútbol, uniendo trayectorias que han dejado huella en los aficionados y consolidando el legado de quienes han hecho de este deporte un lenguaje universal.

Cabe destacar que hace pocos días, en el contexto del mismo torneo, Messi ya había protagonizado un encuentro similar con el italiano Roberto Baggio durante un entrenamiento de Inter Miami. Al mismo tiempo, tras el final de este último partido contra el Palmeiras, el capitán albiceleste tuvo otro gesto con Estevao, uno de los futbolistas más prometedores de Brasil en la actualidad.

En las imágenes compartidas por DAZN se pudo ver el momento en el que el astro argentino le entregó su camiseta al joven de 18 años que se unirá al Chelsea tras el Mundial de Clubes.

“Siempre miro los videos de Messi. Su forma de driblar, de pensar rápido, de encontrar espacios... es increíble. Quiero imitar esa inteligencia en el campo, pero con mi propio estilo. Él hace que todo parezca fácil”, reconoció el brasileño en diálogo con ESPN en 2024. “Me enseñó que no solo se trata de velocidad o fuerza, sino de pensar rápido y ser creativo. Siempre trato de ver cómo él resuelve situaciones difíciles en el campo. Es como un maestro para mí”, afirmaba de igual forma en TNT Brasil.