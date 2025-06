La vida de Nadal tras el retiro y el nacimiento de nuevos proyectos: “Después de un par de meses, perdí todo mi espíritu competitivo”

Rafael Nadal repasó su carrera, errores y aprendizajes tras el retiro en una entrevista exclusiva (EFE/ Juanjo Martín)

En una entrevista reciente con Vanity Fair, Rafael Nadal reflexionó sobre su carrera profesional, los errores cometidos, su vida fuera del tenis y los desafíos personales que enfrenta tras su retiro deportivo. Alejado del circuito desde hace semanas, el extenista español compartió una visión introspectiva y honesta, revelando aspectos poco conocidos de su personalidad competitiva, su entorno cercano y su presente alejado de las pistas.

Errores y aprendizajes tras una carrera legendaria

Durante la conversación, Nadal abordó sin rodeos algunos de los momentos que más lo marcaron, por sus logros deportivos, y por decisiones que, en retrospectiva, cambiaría. “Hice cosas mal, me equivoqué, cambiaría cosas. Nunca fui tan arrogante como para pensar que todo lo hice bien. Intenté aprender de mis errores”, afirmó el exnúmero 1 del mundo.

Uno de los episodios que más lamenta es su despedida en Roma, donde fue campeón en diez ocasiones. Nadal confesó que no se despidió como le hubiera gustado, debido a la incertidumbre que aún sentía en aquel momento sobre su continuidad. “Me equivoqué. Me debería haber quedado más tiempo con la gente. Era una situación incómoda porque no sabía si quería retirarme”, explicó.

El proceso personal tras dejar la competición

El extenista español reveló detalles de su vida personal y nuevos objetivos fuera de las pistas (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Desde que dejó la actividad profesional, Nadal evitó el contacto con las pistas. “No volví a empuñar una raqueta. Volveré algún día para jugar una exhibición, pero ahora no es el momento. No se trata solo de jugar, sino de toda la preparación que implica”, expresó. La etapa actual de su vida está marcada por la búsqueda de nuevos propósitos.

“Estoy descubriendo lo que realmente me motiva. No es fácil elegir tu próximo objetivo. Pero para mí es muy importante tener uno. Una vida sin objetivos es más difícil”, señaló el exjugador, quien ahora reparte su tiempo entre su academia en Manacor, empresas vinculadas al turismo y la nutrición, su fundación y su familia.

La transformación del espíritu competitivo

En la entrevista, Nadal reveló que, tras su retiro, perdió temporalmente el impulso competitivo que lo caracterizó durante años. “Después de un par de meses, perdí todo mi espíritu competitivo. Jugaba al golf o cualquier otra cosa y no me importaba si perdía o ganaba. Era una sensación extraña. No era gracioso. Hoy volví a ser competitivo, pero de forma más saludable”, explicó.

El campeón español se enfoca en su academia, empresas y familia tras dejar el tenis profesional (REUTERS/Jon Nazca)

Esta etapa le permitió reencontrarse con una versión menos exigente de sí mismo, en la que prioriza el equilibrio personal. Aunque no descarta regresar para partidos de exhibición, Nadal reconoció que aún necesita distancia. “Volveré, sí, pero cuando lo sienta. Hoy no tengo esa necesidad”, afirmó.

Proyectos actuales y enfoque familiar

A nivel profesional, Nadal sigue vinculado a varios emprendimientos. Su academia, una empresa hotelera y una línea de suplementos creada junto a Cantabria Labs y Heliocare conforman su agenda actual. Además, colabora activamente con su fundación y se prepara para el nacimiento de su segundo hijo.

“Ahora mismo, no echo mucho de menos el tenis porque siento que lo di todo. Estoy disfrutando esta nueva etapa. Será menos emocionante, claro, porque la adrenalina del deporte no se encuentra fácilmente en otras cosas. Pero eso no significa que vaya a ser menos feliz”, aseguró.

Proyección futura y posibles caminos

El futuro de Nadal genera expectativas, incluso como posible presidente del Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

Aunque el retiro es reciente, el nombre de Nadal sigue generando expectativa. El periodista estadounidense Christopher Clarey, autor de una biografía sobre el español, opinó en la revista que su figura podría tener impacto en otros ámbitos, incluso en el deportivo-administrativo. “No digo que eso vaya a pasar, pero creo que sería un candidato fantástico para presidir el Real Madrid. Tiene pasión, experiencia, y está acostumbrado a ser el centro de atención”, dijo.

Nadal, por su parte, no se pronunció sobre esa posibilidad. Sí dejó entrever que su futuro seguirá ligado, de algún modo, a los valores que marcaron su trayectoria: trabajo, humildad, compromiso y pasión. Por ahora, prefiere mantener un perfil bajo y priorizar su bienestar personal y familiar.