La boda de una figura del fútbol en una iglesia metodista que dio que hablar: fiesta secreta y medidas “anti filtraciones”

Ronald Araujo se casó en Uruguay

El futbolista uruguayo Ronald Araujo, defensor del FC Barcelona, contrajo matrimonio en Montevideo con Abigail Olivera, su pareja desde la adolescencia. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Iglesia Metodista de la capital uruguaya, acompañados únicamente por familiares y amigos cercanos.

Araujo y Olivera mantienen una relación desde 2016 y son padres de dos hijas, Aitana y Adara. El enlace se manejó con especial discreción. Previamente, la pareja evitó difundir la fecha exacta o detalles logísticos del evento. No obstante, habían adelantado a sus seguidores que el casamiento era inminente. Finalmente la pareja publicó en Instagram una serie de imágenes oficiales con el mensaje “Just married” (recién casados), compartiendo su felicidad tras el acontecimiento.

Según fuentes cercanas, la novia llegó a la iglesia en limusina, donde fue recibida por Araujo en el altar. Ambos son practicantes de la fe metodista (una rama del protestantismo) y realizaron la ceremonia bajo las directrices de un pastor. Olivera lució un vestido de la firma europea Bianco Evento, y su preparación tuvo lugar en un hotel de la ciudad. El maquillaje estuvo a cargo de Stefania Etchevers y el peinado de Jorge Cruz. La creadora de contenido Jéssica Rodríguez registró varios momentos de la boda y divulgó un adelanto en redes sociales.

Según informó el periódico uruguayo El País, tras la ceremonia religiosa, los novios y sus invitados se dirigieron a la estancia La Baguala para celebrar una fiesta privada. El evento contó con estrictas medidas de seguridad y protocolo anti filtraciones: los asistentes debieron dejar sus teléfonos móviles en lockers a la entrada, permitiendo así que solo se tomaran registros oficiales, cuando aún no se había difundido material alguno.

Araujo y Olivera dieron el sí tras años de noviazgo

El domingo al mediodía, el círculo íntimo de la pareja se reunió nuevamente en la misma estancia para compartir un asado y continuar los festejos en un clima más relajado.

La boda contó con la presencia de algunas figuras relevantes del fútbol. Ansu Fati, compañero del defensor en el Barcelona, viajó a Uruguay y fue visto tanto en el estadio Centenario de Montevideo como paseando por la ciudad. Otros jugadores del plantel aprovecharon sus vacaciones para acompañar a Araujo en el enlace. Cabe recordar que el FC Barcelona no logró clasificar al Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Araujo había pedido matrimonio a Olivera el 23 de enero, el mismo día en que firmó la renovación de su contrato con el Barcelona hasta 2031. En lo que respecta a lo deportivo, el jugador atraviesa un momento de protagonismo en el club catalán. Si bien la última temporada estuvo marcada por lesiones y discusiones sobre su continuidad, la directiva manifestó su apoyo absoluto.

El director deportivo, Deco, declaró recientemente en una entrevista a La Vanguardia: “Contamos con cinco centrales y uno debe salir, por exceso de jugadores. El técnico ha de tomar decisiones. Como dice Hansi ‘decision is job’”. Al ser consultado sobre una posible venta de Araujo, fue contundente: “Lo que queremos es mejorar el equipo, no empeorarlo. Y si se nos va una pieza importante, estamos empeorándolo. Ronald tiene contrato, ha renovado y ha sufrido una temporada difícil, con críticas injustas. Es uno de los mejores centrales del mundo. Marcharse no está en los planes de Ronald. Quiere volver a su mejor nivel”.

Mientras en el entorno deportivo continúan las especulaciones acerca de la composición final de la defensa del Barça, y la posibilidad de que jugadores como Andreas Christensen deban buscar nuevos destinos, Araujo eligió blindar su vida personal y celebrar un nuevo capítulo junto a Olivera después de casi una década de relación.

El álbum del casamiento de Ronald Araujo y Abi Olivera:

Ronald Aruajo emocionado tras el matrimonio

Abigail Olivera llegó en limusina y fue recibida por Ronald Araujo antes de la boda.

Detalle del vestido de Abigail Olivera, creación de la firma Bianco Evento.

Ronald Araujo y Abigail Olivera, recién casados

Amigos y familiares asistieron a la boda

El futbolista uruguayo mostró su traje antes de subir al altar

Araujo y Olivera mantienen una extensa relación

Los novios compartieron las fotos en sus redes