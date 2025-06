Un esperado regreso y una sorpresiva ausencia en la práctica de Boca de cara al duelo clave del Mundial de Clubes

Miguel Ángel Russo se retira del campo de juego tras el partido entre Boca Juniors y Bayern Múnich (REUTERS/Hannah Mckay)

Boca Juniors afrontará un duelo clave para su futuro en el Mundial de Clubes ante el Auckland City y Miguel Ángel Russo sumó una buena noticia de cara al cotejo que se disputará el próximo martes en Nashville por la tercera fecha del Grupo C.

Luego de la derrota 2-1 ante el Bayern Múnich en Miami, el Xeneize comenzó a preparar su partido ante el conjunto de Nueva Zelanda, que perdió sus dos cotejos (0-10 con los alemanes y 0-6 con Benfica). El equipo argentino está obligado a ganarle a los oceánicos por una holgada diferencia de goles y esperar un triunfo de los bávaros ante los portugueses para avanzar a octavos de final.

Pensando en la cantidad de goles que deberá marcarle Boca al Auckland City (dependerá del resultado entre Benfica y Bayern Múnich), Russo pudo contar por primera vez desde que está en los Estados Unidos con Edinson Cavani. El delantero uruguayo, que venía arrastrando una lesión en el gemelo, se entrenó a la par de sus compañeros en el predio de la Universidad de Barry y podría reaparecer en la nómina para el duelo del martes.

Según informó TyC Sports, la presencia del Matador como titular ante Auckland es poco probable, aunque podría integrar el banco de suplentes. El jugador de 38 años jugó su último partido con Boca en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Independiente, ingresando en el segundo tiempo. Este sábado se lo vio haciendo los trabajos tácticos, físicos y con pelota en espacios reducidos que hizo el resto del plantel.

Edinson Cavani podría volver ante Auckland City e un duelo clave para Boca en el Mundial de Clubes (REUTERS/Marco Bello)

Por su parte, la noticia poco grata de la jornada es que Ayrton Costa, zaguero zurdo titular en elenco de Russo, practicó diferenciado porque venía arrastrando una sobrecarga muscular en el gemelo y podría quedar desafectado del duelo del martes. Misma suerte corrieron Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, quienes terminaron con molestias tras el partido ante Bayern Múnich y su presencia ante Auckland no está garantizada.

Otra de las noticias de la jornada estuvo centrada en Marcos Rojo, quien no se entrenó con el resto de sus compañeros, alimentando las chances de que no continúe en Boca cuando concluya el Mundial de Clubes. El defensor, que fue amonestado ante el Bayern por protestar desde el banco de suplentes, no participó de la práctica y prácticamente estaría descartado de cara al siguiente partido.

Si bien no trascendieron los motivos, el citado medio apunta a que se debería a una sanción interna por su comportamiento en el banco de suplentes, donde además se lo vio riéndose mientras sus compañeros seguían atentamente las acciones en el campo de juego.

Infobae había adelantado que el ex jugador de Estudiantes de La Plata no estaba en la consideración de Miguel Ángel Russo y que es factible su salida del club tras la competencia internacional. El 6 xeneize se perfilaba como titular en Miami, en un duelo ante Benfica. Además, hasta la tardía aprobación de la visa de Costa, Rojo iba a tener la posibilidad de ser inicial, ya que Marco Pellegrino recién se acopló al club y había llegado en las últimas horas al búnker montado en la Universidad de Barry. El cuerpo técnico pretende llevar de a poco al ex defensor de Milan y Huracán, pero lo tiene muy bien considerado. Con Ayrton en plena forma física y habiendo convencido a Russo durante los primeros partidos, Rojo quedó relegado. Y con mucha bronca.

Marcos Rojo, durante un entrenamiento de Boca Juniors en Miami (Chandan KHANNA / AFP)

El platense entiende que merecía la titularidad debido a que había mostrado buen nivel en sus últimos partidos oficiales y porque, fundamentalmente, trabajó desde el inicio en Estados Unidos preparándose para el estreno contra Benfica (a diferencia de Costa). Russo, cuando le consultaron por la suplencia de Rojo previo al partido ante los portugueses, fue tajante: “Es una decisión mía, nada más. ¿Indisciplina? Eso lo pensás vos, no yo”.

Rojo se sabe referente dentro del plantel y por eso apoyó y alentó desde afuera en el choque contra Benfica y Bayern Múnich. Se sumó a la montonera de jugadores en los goles de Boca y hasta publicó en sus redes sociales algunas imágenes de lo que fue el empate xeneize en el debut. Dentro de la seguidilla de postales, apareció una en la que posó junto a Juan Román Riquelme y su ex compañero del Manchester United Paul Pogba, quien recibió dos camisetas con el 10 del presidente y una del defensor. El francés observó el partido al lado de Leandro Paredes, Paulo Dybala y Luciano Acosta. Obviamente creyó que no era el momento conveniente de tener un mano a mano con Román, pero es probable que al regreso a Argentina Marcos Rojo le pida una reunión al máximo mandatario para conocer sus intenciones en el futuro a mediano y largo plazo.

LAS POSICIONES DEL GRUPO C DEL MUNDIAL DE CLUBES