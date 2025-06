La tajante respuesta de Russo cuando le preguntaron por la ausencia de Rojo entre los titulares de Boca ante Benfica

Miguel Ángel Russo se mostró firme en el inicio de su tercera gestión como director técnico de Boca Juniors y no le tembló el pulso a la hora de diagramar el once inicial para el estreno en el Mundial de Clubes contra Benfica de Portugal. Una de las decisiones más importantes fue la exclusión de Marcos Rojo del equipo titular: optó por una dupla central conformada por Nicolás Figal y Ayrton Costa.

En medio de las especulaciones sobre el futuro del experimentado defensor de 35 años, quien todavía no renovó su contrato que finaliza a fin de año, el propio entrenador se encargó de explicar que su ausencia responde a cuestiones estrictamente futbolísticas.

Consultado sobre la ausencia de Rojo en el partido frente al conjunto portugués, Russo fue directo. “Decisión mía, nada más”, declaró el técnico de 69 años en diálogo con ESPN. Cuando la periodista Sofía Martínez le preguntó si la medida respondía a un acto de indisciplina, el entrenador negó esa posibilidad de manera categórica: “Lo pensás vos, yo no”.

Rojo fue suplente en el debut de Boca en el Mundial de Clubes (REUTERS/Marco Bello)

Esta aclaración buscó despejar rumores sobre posibles conflictos internos, aunque la situación del defensor sigue generando debate entre los hinchas y la prensa. En esta misma línea, cuando le hicieron hincapié en la inclusión de Ander Herrera en la mitad de la cancha, respondió de forma contundente: “Siempre en el fútbol, cuando uno toma decisiones, yo busco la mejor. Nada más”.

La ausencia de Rojo también llama la atención por el presente de la dupla titular que quedó conformada. Nicolás Figal no juega de forma oficial desde diciembre de 2024 y llegó al duelo ante el elenco europeo con una inactividad de más de seis meses. En ese entonces, el marcador central se sometió a una artroscopia en su tobillo izquierdo para curar por completo un esguince. Desde su retorno a las prácticas en abril de 2025, el zaguero no se perdió ningún entrenamiento y fue uno de los pilares en los que se asentó Miguel Ángel Russo.

Por su parte, Ayrton Costa fue el último jugador en sumarse a la delegación de Boca en los Estados Unidos. Incluso, lo hizo a dos días del estreno ante Benfica. El ex hombre de Independiente estuvo a un paso de quedarse afuera de la cita mundialista por un problema en la visa: la recibió a último momento y pudo sumarse a la concentración en Miami. “Estoy muy contento de estar acá, agradecido al club que me aguantó hasta el final y a Russo que me metió en la lista, se la jugó también. Ahora, a dejar todo, a demostrar”, fue su primera respuesta frente a los periodistas en suelo norteamericano.

Miguel Angel Russo dejó afuera a Marcos Rojo en su redebut como técnico de Boca (REUTERS/Marco Bello)

Este presente de Marcos Rojo contrasta con el buen momento que atravesó bajo la conducción de Fernando Gago, quien fuera su compañero en la selección argentina. Durante la gestión de Pintita, el marcador central logró recuperar su mejor forma física y se consolidó como una pieza clave en la defensa del Xeneize. Sin embargo, tras la salida de este y la llegada de Mariano Herrón como técnico interino, la situación cambió abruptamente.

La exclusión de Rojo en el partido de octavos de final ante Independiente, donde también fue reemplazado por Costa, no se debió a una enfermedad como se informó inicialmente, sino a un acto de indisciplina. Herrón decidió entonces quitarle la titularidad, sumando este episodio a otros antecedentes similares en la estadía del defensor en el club.

La dirigencia de Boca Juniors tampoco recibió de buena manera la falta cometida por Rojo antes de uno de los partidos más relevantes del semestre, especialmente después de la eliminación en la Copa Libertadores y la derrota frente a River Plate. El defensor, que llegó al club en 2021 impulsado por Juan Román Riquelme, enfrenta ahora un escenario adverso, donde su continuidad parece estar en duda. Desde Brandsen 805 todavía no oficializaron ninguna decisión respecto a su futuro.