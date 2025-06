El futuro de Marcos Rojo en Boca Juniors después del Mundial de Clubes

Marcos Rojo debe resolver su futuro profesional después del Mundial de Clubes (REUTERS/Marco Bello)

El presente de Marcos Rojo en Boca Juniors no es el esperado. Es cierto que disfruta horas “distintas” por formar parte de la delegación azul y oro en el Mundial de Clubes, pero lo cierto es que el defensor sabe que tendrá que remar contra la corriente para ganar crédito en la consideración del flamante cuerpo técnico de cara al segundo semestre del año. A su principal competidor en el puesto, Ayrton Costa, le bastaron apenas un par de entrenamientos para meterse en el once en el debut ante Benfica. Y uno de los refuerzos que arribó al club es Marco Pellegrino, que juega en su posición. ¿Continuará Rojo en Boca?

El 6 xeneize se perfilaba como titular en Miami, en un duelo que hubiera sido especial ya que supo vestir la camiseta de Sporting de Lisboa, clásico del Benfica. Hasta la tardía aprobación de la visa de Costa, Rojo iba a tener la posibilidad de ser inicial, ya que Pellegrino recién se acopló al club y había llegado en las últimas horas al búnker montado en la Universidad de Barry. El cuerpo técnico pretende llevar de a poco al ex Milan, pero lo tiene muy bien considerado. Con Ayrton en plena forma física y habiendo convencido a Russo durante los primeros entrenamientos en Buenos Aires, Rojo quedó relegado. Y con mucha bronca.

El ex Manchester United entiende que merecía la titularidad debido a que había mostrado buen nivel en sus últimos partidos oficiales y porque, fundamentalmente, trabajó desde el inicio en Estados Unidos preparándose para el estreno contra Benfica (a diferencia de Costa). Russo, cuando le consultaron por la suplencia de Rojo previo al partido del lunes pasado, fue tajante: “Es una decisión mía, nada más. ¿Indisciplina? Eso lo pensás vos, no yo”.

Rojo se mostró involucrado en el partido ante Benfica dentro y fuera de la cancha, pese a su suplencia

Rojo se sabe referente dentro del plantel y por eso apoyó y alentó desde afuera en el choque contra Benfica. Se sumó a la montonera de jugadores en los goles de Boca y hasta publicó en sus redes sociales algunas imágenes de lo que fue el empate xeneize. Dentro de la seguidilla de postales, apareció una en la que posó junto a Juan Román Riquelme y su ex compañero del Manchester United Paul Pogba, quien recibió dos camisetas con el 10 del presidente y una del defensor. El francés observó el match al lado de Leandro Paredes, Paulo Dybala y Luciano Acosta. Obviamente creyó que no era el momento conveniente de tener un mano a mano con Román, pero es probable que al regreso a Argentina Marcos le pida una reunión al máximo mandatario para conocer sus intenciones en el futuro a mediano y largo plazo.

Tras la salida de Fernando Gago, Rojo tomó la palabra y, entre otras cosas, se refirió a su futuro en el club: “No lo pensé, tampoco lo estoy charlando con nadie, con la gente del club tampoco. Con Román y el Consejo tengo una gran relación, tengo mucho tiempo en el club, no sé los planes de ellos, no sé qué tienen pensado. Mi familia no se quiere ir a ningún lado, mi mujer e hijas están cansadas de viajar. Cuando llegue el momento, si es para quedarme o para irme, se charlará y se decidirá en el momento, será rápido. No creo que haya que dar vueltas. Seguiré en el club y, si no, les daré la mano, les daré las gracias y seguiré mi camino, no pasa nada”.

Esta afirmación de Rojo y su deseo de permanecer en Argentina confirmó la información que Infobae había publicado hace un tiempo atrás y hablaba del posible retorno a Estudiantes de La Plata. Alguien que conoce mucho el entorno del futbolista deslizó que, en caso de no continuar en la Ribera, el defensor de 35 años resignaría lo económico con tal de continuar en el país. Dentro de este escenario, el Pincha es el que toma la delantera para quedarse con sus servicios, aunque Juan Sebastián Verón aseguró que no entablaron contactos y en las últimas semanas surgieron interrogantes respecto al futuro del entrenador Eduardo Domínguez.

El futuro de Rojo después del Mundial de Clubes es una incógnita (REUTERS/Marco Bello)

Boca volverá a Argentina entre fines de junio y principios de julio, según el rendimiento del equipo en el Mundial de Clubes. En el segundo semestre del año, solamente competirá en el Torneo Clausura y la Copa Argentina, con el objetivo de sumar ambos títulos y clasificarse a como dé lugar a la Libertadores 2026. Con un plantel extenso y pocas competencias, es un hecho que habrá depuración en la plantilla y Marcos Rojo, que a partir del 1° de julio podrá negociar su arribo a otra institución pensando en el año próximo, figura como uno de los elementos a evaluar.

Es evidente que en la posición de segundo marcador central la directiva y Russo tienen otras prioridades en su proyecto futbolístico, con Ayrton Costa y Marco Pellegrino, quienes firmaron contrato hasta diciembre de 2028. Rojo correrá desde atrás y lo sabe. Además, en el entorno del jugador no están del todo seguros que el ex selección argentina acepte una suplencia prolongada y, en caso de cerciorarse de que no será prioridad para el cuerpo técnico, no es descabellado que rescinda su vínculo en este mercado y hasta resigne la parte económica con tal de tener protagonismo en otro equipo.

En Boca tienen tomada la decisión de respetar la extensión contractual de cada futbolista salvo que el propio jugador presente una oferta para marcharse u opte por romper el contrato unilateralmente. Rojo, mientras Boca transita el Mundial de Clubes, ya está repensando su futuro.