Qué necesita Boca Juniors para clasificarse a octavos de final del Mundial de Clubes

Boca intentará acomodarse en el Grupo C en su duelo con Bayern Múnich (Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell)

Boca Juniors quedó con un sabor agridulce tras su inicio en el Mundial de Clubes. El empate 2-2 contra Benfica era algo que en los papeles figuraba como tentador, pero el resultado terminó convirtiéndose en una espina por la ventaja de dos goles que tuvo el equipo argentino durante una buena parte del juego.

Ahora, con este punto en el bolsillo, el Xeneize tendrá el partido más complejo del Grupo C este viernes 20 de junio ante el poderoso Bayern Múnich de Alemania desde las 22hs (hora Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El resultado de este encuentro será decisivo, pero también será clave que saltará al campo de juego con el marcador puesto del choque entre Benfica y Auckland City que se desarrollará en el primer turno del día, a partir de las 13hs.

Actualmente, los alemanes lideran con tres unidades, pero principalmente con una diferencia de gol ampliamente favorable tras el 10-0 en el debut ante los neozelandeses. Los portugueses tendrán que buscar una victoria ante Auckland en el arranque del día para meterle presión al Xeneize, pero si trastabillan en este juego podrían complicar notablemente su futuro en la competencia.

Más allá de que el único que puede asegurar su clasificación en esta fecha es el elenco bávaro, si Boca logra dar el golpe y supera a Bayern Múnich en Miami podría dejar casi sellado su boleto a octavos de final porque se convertiría en líder de la zona con el duelo ante Auckland por delante.

En caso de igualdad de puntos, el primero criterio del reglamento FIFA indica que se definirá por los resultados de los partidos entre esos equipos: “Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión”. Si eso no logra destrabar la igualdad, los siguientes puntos serán mayor diferencia de gol, mayor número de goles marcados, fair play y sorteo.

El reparto de dinero del Mundial de Clubes (Foto: FIFA)

El conjunto argentino acumuló hasta el momento 16.21 millones de dólares entre el cheque por participar (15.21 millones) y el monto extra por el empate (1 millón). Potencialmente, tiene la chance de acumular otros 4 millones (si gana los dos juegos por delante) y eso decantaría en unos 7.5 millones más, que se le otorgarán a los equipos que alcancen los octavos de final.

La grilla marca que el líder del Grupo C se enfrentará en octavos de final con el segundo del Grupo D (Flamengo de Brasil, Chelsea de Inglaterra, Los Angeles FC de Estados Unidos y Espérance de Túnez) el sábado 28 de junio en el Bank of Amarica Stadium de la ciudad de Charlotte. El segundo de la zona C tendrá su llave contra el líder del D el domingo 29 en el Hard Rock Stadium de Miami.

• LA AGENDA DE BOCA JUNIORS EN EL MUNDIAL DE CLUBES

Fecha 1: 2-2 con Benfica (Portugal)

Fecha 2: vs. Bayern Múnich (Alemania) el viernes 20 de junio a las 22hs

Fecha 3: vs. Auckland City (Nueva Zelanda) el martes 25 de junio a las 16hs

• TABLA DE POSICIONES