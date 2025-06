El futbolista de Boca Juniors que volvería al club tras el Mundial de Clubes

Russo podría tener un refuerzo "inesperado" a la vuelta del Mundial de Clubes (REUTERS/Marco Bello)

Aunque la atención está enfocada en el Mundial de Clubes, de a poco la directiva de Boca Juniors va trabajando con el cuerpo técnico pensando en el segundo semestre del año. El Xeneize intentará pelear por el Torneo Clausura, la Copa Argentina y sellar su clasificación a la Libertadores 2026. Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme comandarán una depuración en el retorno a Buenos Aires y el plantel podría tener un “refuerzo inesperado”.

Se trata de Jorman Campuzano, colombiano que fue cedido al Atlético Nacional de Medellín y disputó anoche el último encuentro del torneo colombiano. El mediocampista de 29 años había sido muy utilizado por Russo durante el ciclo como conductor que abarcó los años 2020 y 2021, por lo que no sería descabellado que lo volviera a tener en cuenta de cara al próximo campeonato.

Lo concreto es que, según pudo saber Infobae, la entidad colombiana elevó una oferta por un valor de 1.500.000 dólares para quedarse con la ficha de Campuzano, pero desde Boca la respuesta de la dirigencia fue concreta: lo venderán por el monto de la cláusula de salida fijada en 2.500.000 dólares. De esta manera, la tratativa quedó en stand by y el futbolista tendrá que presentarse a principios de julio ya que tiene vínculo en la Ribera hasta diciembre de 2026.

Russo podría tener en Campuzano una alternativa para el mediocampo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Todavía no es seguro que Atlético Nacional se estire con la oferta, aunque lo cierto es que Campuzano está muy bien valorado por el cuerpo técnico de su equipo y también por el público. Hay un futbolista que podría llegar a ser la llave para destrabar esta negociación: Marino Hinestroza. El extremo es pretendido por Boca y tal vez el Xeneize pueda ofrecer como parte de pago de su pase la ficha de Campu.

Todo está por verse, ya que después de haber fichado a Marco Pellegrino y Malcom Braida, Russo solicitó más refuerzos y el Consejo de Fútbol piensa en hallarle alternativas en el mercado que acaba de iniciarse.

En su plantilla, el DT boquense cuenta con Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Ignacio Miramón, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech como alternativas en el mediocampo y hay que poner asteriscos sobre los nombres de Delgado, con sondeos desde el exterior, y Miramón, que está cedido hasta diciembre y seguramente no continúe en 2026. En tanto, Russo ya separó del plantel a Esteban Rolón, quien se entrena en Buenos Aires junto a Cristian Lema: ambos tienen vínculo hasta fin de año y el entrenador les comunicó que no serán considerados.

LA CONFESIÓN DE JORMAN CAMPUZANO

Hace algunos meses, el colombiano reveló detalles sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera, marcados por una tragedia personal durante su paso por Boca. El mediocampista compartió que la pérdida de uno de sus hijos mellizos en 2021 fue un episodio que lo llevó a considerar abandonar el fútbol. “No quería jugar más”, confesó el jugador, quien llegó al club argentino en 2019 procedente del mismo Atlético Nacional por una cifra cercana a los 4 millones de dólares.

Campuzano, quien disputó 126 partidos con la camiseta de Boca y ganó cinco títulos, destacó que las dificultades que enfrentó no estuvieron relacionadas con el ámbito deportivo, sino con problemas personales. Según explicó, el momento más complicado ocurrió en agosto de 2021, cuando el equipo era dirigido por Sebastián Battaglia. En ese entonces, iba a ser titular en un partido contra Patronato de Paraná, pero se retiró de la convocatoria tras recibir la noticia de que uno de los mellizos que esperaba junto a su pareja no había logrado desarrollarse. “Gracias a Dios mi señora y el otro bebé se encuentran bien”, escribió en su cuenta de Instagram en aquel momento.

Durante su paso por el club argentino, Campuzano vivió altibajos en su rendimiento. Su mejor versión se dio bajo la dirección técnica de Russo, pero con el tiempo perdió protagonismo en el equipo, especialmente tras la irrupción de jugadores como Alan Varela, quien posteriormente fue transferido al Porto. En medio de su duelo personal, el mediocampista fue cedido en préstamo al club turco Giresunspor, buscando un cambio de aire para procesar su pérdida. Tras su regreso a Boca, tuvo una segunda etapa antes de regresar a Atlético Nacional, donde actualmente milita.

“No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas”, expresó. Además, destacó la importancia de Atlético Nacional en su carrera, señalando que el club colombiano le abrió las puertas internacionalmente y le permitió crecer como futbolista. “Creo que es momento de ir a Nacional porque fue quien me cambió la vida”, afirmó.