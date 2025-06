Russo habló antes de Boca-Bayern Múnich: la reprimenda a Figal, la charla con Ander Herrera y si el equipo alemán es “invencible”

A un día del partido entre Boca y Bayern Múnich, Miguel Ángel Russo brindó una conferencia previa al último entrenamiento que el Xeneize tendrá y donde definirá el once con el que afrontará el segundo compromiso en la fase de grupos del Mundial de Clubes. Lo más jugoso de la rueda de prensa del DT estuvo vinculado a la reprimenda para Nicolás Figal por su expulsión ante Benfica, la charla que tuvo con Ander Herrera y su respuesta cuando le preguntaron si el rival era “invencible”.

“Lo de Herrera es una cosa y lo de Figal es otra. Entiendo lo de Herrera porque no le gusta salir (por la lesión) y todo. Lo de Figal es distinto, más allá de la sanción, tenemos que mejorar en estas pequeñas cosas que nos marcan una diferencia y una mejoría. Esperaremos igual, creo que 4 fechas son muchas", fue el primer tirón de orejas para el defensor.

Más tarde, amplió su idea: “Más allá del momento y todo, hay cosas que tenemos que mejorar. La cabeza que tuvimos fue importante contra Benfica y la tenemos que seguir manteniendo. Hay que entender cómo se juegan este tipo de partidos, es lo más difícil. El otro día lo entendimos en gran parte. Me duele haber empatado. Me duelen las expulsiones. Tenemos que empezar y terminar con once, eso es clave también".

Mientras en Boca esperan por una reducción en la suspensión de cuatro cotejos para cada jugador, Russo se refirió al diálogo que mantuvo con el español: “Con Ander hablamos, pero no a fondo. Son días en los cuales viene muy rápido todo. El tema es que esté bien. Son cosas que suceden. Había entrenado muy bien, normal. Hay que hablar mucho con ellos, nada más".

A Russo le consultaron si veía al Bayern Múnich como un equipo invencible, a lo que respondió: “Es muy difícil decirlo en el fútbol. Hay un millón de alternativas y formas. Es un equipo importante, de nivel, tiene una velocidad y cambio de ritmo importante. Dejan espacios, como todos. Aciertos y errores tenemos todos. Son equipos de historia, en la cual hay que seguir y ver. Hay que intentar competir".

Su cuerpo técnico ya empezó a analizar al elenco alemán: “Tienen mucha movilidad, extremos a pie cambiado, laterales altos. Müller es importante. Es un equipo al que uno lo ve todo el año. Estamos permanentemente al día con muchas cosas porque así te lo exige el fútbol de hoy. Ellos también nos miran. Vamos y vamos, ida y vuelta".

Sobre el oponente de turno, que viene de golear 10-0 al Auckland City, puntualizó además: “A sus laterales por banda tenemos que cubrirlos muy bien. No es un rival fácil, tiene mucho volumen de juego. Intenta siempre. Hay que estar atentos. Tienen mucha pelota parada de córner y tiros libres. Tienen diversidad de formas. Hay que estar preparados y competir. La idea es esa y estar lo mejor posible".

¿Cómo tiene que afrontar Boca este encuentro que puede ser definitorio según Russo? “Hay que jugar con cabeza y corazón siempre. Tener la inteligencia necesaria y saber jugar este tipo de partidos. Encontrar la forma que más nos beneficie a nosotros. Sabíamos lo que nos tocaba de entrada en los primeros dos partidos. Son difíciles por la forma. Ellos vienen siguiendo el año, están de la misma forma y manera. Son equipos que tienen una velocidad y cambio de ritmo muy rápido y fuerte. Hay que estar preparados para no sufrir en el arco nuestro”, concluyó.

OTRAS FRASES DE MIGUEL RUSSO EN CONFERENCIA:

La formación: “Es difícil, ni yo la tengo. Te soy honesto y sincero, vamos a esperar hasta mañana. En este tipo de partidos, jugar tan seguido tenés que esperar a cómo se levanten y cómo están. De acuerdo a cómo los vea yo y el médico, tomaremos decisiones. Sabemos que nos tocan rivales difíciles, importantes. Es bueno que sea así, no me molesta, al contrario. Tenemos que sacar un montón de cosas. El otro día algunas cosas buenas y otras hay que mejorar, pero estamos bien”.

El esquema: “Más allá de eso, es cómo estemos parados, lo que busquemos y lo que entrenamos. Esto es muy clarito. Yo me tomo todo el tiempo habido y por haber. El apuro te lleva a equivocarte más rápido. En esto me vivo equivocando y aprendo”.

La relevancia de los equipos sudamericanos: “Hay equipos muy importantes que tienen la idea de siempre competir. El fútbol sudamericano compite siempre. Brasil y Argentina tienen equipos fuertes. Sé que el resto del mundo nos respeta por el pasado y muchísimas cosas. Saben que jugar con equipos de Sudamérica importantes de un nivel no es tan simple".

¿Jugar con dos zurdos en la zaga central? “Son alternativas también. Por más que hace bastante tiempo que no juego con dos zurdos. En una época me preguntaban por qué jugaba con dos zurdos y yo decía por qué cuando hay dos derechos nadie dice nada. Hay que ver cómo estamos, cómo llegamos y el rival que tenemos”.

El recuerdo del Mundial de Clubes 2007: “Nos costó sin Román, que había sido clave en la obtención del título. Eso te limita un poco, más allá de la cantidad de jugadores que tenía en ese momento el rival y todo. Pero igual competimos. En algún momento pudimos haber empatado (en la final a Milan). Es muy difícil porque no lo tuve, Román venía de un momento muy alto. Hablar de eso, estamos hablando de 20 y pico de años atrás. El mundo futbolístico cambió”.

El apoyo de la gente de Boca: “Más allá de sorprender y todo, es algo muy fuerte la gente de Boca, la lleva a cabo como algo natural y normal. Me alegro mucho. Forma parte de todo esto. La gente tiene mucho que ver en todo esto, en un montón de cosas. Ahora hay que hacer un buen partido a la altura de Boca mañana, es lo que queremos”.