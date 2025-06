La esperanzadora frase de Franco Colapinto tras su mejor actuación con Alpine: “Se puede llegar a los puntos”

Franco Colapinto realizó una solvente tarea en la sesión de clasificación en el Circuito Gilles Villenueve y largará en el 11° puesto en el Gran Premio de Canadá. Este es el mejor resultado del argentino durante sus primeras cuatro carreras con Alpine, además de que es la primera vez que se mete en Q2 con esta escudería. Por su parte, Pierre Gasly, compañero del pilarense en la escudería francesa, partirá en el último lugar en la grilla de salida.

Con este resultado, el argentino se mostró optimista de cara a la carrera en la isla de Notre-Dame y explicó los pequeños detalles que lo marginaron de una hipotética entrada a Q3. “Volvimos... Al fin, ya era hora. Es goma media me complicó un poco. Arranqué la vuelta con muy poco grip (agarre) porque cuesta calentarla. Después tuve muy buen grip en la mitad y traté de recuperar todo lo que había perdido en la primera parte porque las gomas no estaban listas. Creo que con una goma blanda hubiera tenido un poquito más de chance. Pero es lo que hay", argumentó el pilarense, quien no escondió también la autocrítica que realizó a pesar del buen resultado.

Al mismo tiempo, elogió el trabajo de sus mecánicos y se mostró conforme con el monoplaza A525 de Alpine: “Creo que (largo) once mañana, porque a Tsunoda lo penalizaron. Estoy contento, fue una buena qualy y me sentí cómodo con el auto, que era lo que estaba encontrando. Contento, creo que el equipo hizo un gran trabajo. Mis ingenieros, la verdad, a pesar de todos los momentos duros que tuvimos desde que empezamos, siguieron empujando y se lo merecen”.

“Había que visualizar un poquito. Es un momento que era importante para mí”, aseguró sobre el momento en el que las cámaras de la transmisión oficial lo enfocaron en el cockpit con los ojos cerrados segundos antes de salir a probar en Q2.

“Contento por estar bajo presión y haber rendido. Es un gran trabajo de todos, creo que hay que trabajar en la carrera de mañana, pero largando ahí, hay oportunidades. Creo que desde el undécimo puesto se puede llegar a los puntos. Hay que ver cómo es el ritmo, hacer una linda largada y después para adelante”, fue la esperanzadora frase que dejó con el deseo de alcanzar sus primeros puntos con la escudería francesa.

En esta misma línea, profundizó: “Lo que hice este finde fue ir paso a paso. No nos encontrábamos bien con el auto. Hicimos un montón de cambios ayer a la noche, y funcionaron. Pero no hay que volverse loco. En la qualy fuimos paso a paso, vuelta a vuelta. Fue saliendo y viniendo a nosotros. Hay que enfocarse en lo mismo, en ir pasito a pasito, y creo que podemos hacer una buena carrera”.

Sobre el rendimiento del vehículo y las modificaciones que llevaron a cabo, agregó: “Hicimos muchos cambios. A lo que era ayer, fue una locura. Es un auto complicado que tiene que estar muy perfecto. Si no, no rinde. Es muy complicado de manejar. Rebota mucho, ganas grip y después lo perdés. Eso, al piloto, le saca mucha confianza. Es muy complicado ir por arriba de los pianos. Hay que intentar laburar y seguir trabajando, que el finde acaba de empezar”.

“Estuvimos yendo un poco en otra dirección. Hoy volvimos a lo que funcionaba. A veces, el simulador nos hace ver un panorama diferente a lo que sentimos en la pista. Eso me estuvo haciendo perder un poco los últimos fines de semana. Creo que hicimos una apuesta un poquito arriesgada, porque era un cambio grande, pero al final funcionó. Confiamos en que había algo raro. Cuando estas tan lejos, también está la confianza del piloto. Me costaba empujar, estaba lejos, el auto hacía cosas raras. Lo vimos en data, lo mejoramos y es mérito del equipo. Sigo trabajando a pesar de estar muy lejos ayer, y hoy muy cerca de Q3. Capaz, sin ese besito a la pared, capaz que entrábamos”.

Sobre la posibilidad de que Hadjar sea penalizado (será investigado tras la qualy) y pueda subir un puesto, comentó: “Si salimos desde ahí, hay que hacer una linda largada y listo. Es ir paso a paso y de a poco conseguir cosas con el auto. Ir entendiendo cuál es el camino que tengo que elegir. Pero estoy contento con el día de hoy”.

Colapinto se metió en Q2 por primera vez con Alpine (Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images)

El argentino arrancó fuerte en la sesión de la clasificación con un tiempo de 1:12.779 con neumáticos medios, donde se posicionó por delante de Gasly. Una vez que terminó la bandera roja por el incidente en el Williams de Alex Albon, en el cual perdió la tapa del cubre motor en medio de la recta, el argentino reafirmó su actuación con un notable registro de 1:12.334 con blandos. Este le permitió quedar décimo en la Q1 a solo 0.408 segundos de la punta. Por su parte, su compañero, quien quedó a 0.433 segundos de Franco, partirá en la última posición.

De esta manera, Colapinto se metió en Q2 por primera vez desde que compite con Alpine. En el primer intento marcó un tiempo de 1:12.390 con gomas blandas. El argentino optó por poner neumáticos medios a la hora de realizar su último giro: cronometró un registro de 1:12.142 y quedó afuera por una diferencia de 0.139 segundos con Isack Hadjar (Racing Bulls).

“Perdón, podría haber sido Q3”, le dijo el argentino a su equipo por la radio. Más allá de que el joven de 22 años terminó 12°, largará 11° a raíz de la penalización de 10 puestos que recibió Yuki Tsunoda (Red Bull).

Colapinto firmó su mejor actuación en la sesión de clasificación desde que está en Alpine (Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn Images)

Vale recordar que el pilarense venía con problemas en los entrenamientos libres, en los cuales había conseguido grandes tiempos en tanda larga, donde se utiliza el monoplaza cargado de combustible, aunque no podía replicar lo mismo con el auto con una puesta a punto para la clasificación. Incluso, declaró su preocupación tras la FP2: "Hay cosas que no tienen mucho sentido".

En los primeros entrenamientos libres, el argentino terminó 19° con un tiempo de 1:14.645, a una distancia de 0.828 de Gasly. Las segundas pruebas estuvieron en la misma línea, ya que el francés le sacó una diferencia de 1.024 segundos. Ya en el día sábado, Colapinto mostró un enorme progreso a una vuelta en el tercer entrenamiento previo a la qualy: marcó un tiempo de 1:13.060 y quedó a 0.376 segundos del galo.

Con este panorama, Colapinto largará en el 11° puesto de cara a la carrera principal del Gran Premio de Canadá que comenzará a partir de las 15:00 (hora argentina) y tendrá un total de 70 vueltas.

Así quedó la grilla para la carrera del domingo en el GP de Canadá (Foto: @F1)