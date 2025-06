La sincera confesión de Franco Colapinto tras su irregular día en el GP de Canadá: “Hay cosas que no tienen mucho sentido”

El Gran Premio de Canadá finalizó su primera jornada de acción en el Circuito Gilles-Villeneuve, y el Alpine de Franco Colapinto estableció su mejor tiempo en 1:13.898 para colocarse en el 18° lugar de la segunda práctica libre, a más de un segundo de su compañero de equipo Pierre Gasly y por delante de Lance Stroll (Aston Martin) y Charles Leclerc (Ferrari), quienes no pudieron fijar tiempos por diferentes accidentes.

En charla con ESPN, Colapinto analizó su errática producción en su primera cita en América: “No entiendo bien por qué soy tan competitivo en el long run (tanda larga) con nafta, más rápido que Pierre (Gasly), y después con poca nafta y goma nueva estoy tan lejos. Hay cosas que no tienen mucho sentido, tengo que tratar de entender un poco el por qué hoy a la noche. Hay que mejorar para mañana".

“El auto está muy desconectado en curvas lentas, no puedo doblar y ya de atrás se va. Un poco complicado el día de hoy, creo que entendiendo un poco el auto. El long run cuando combinas un poco menos, no metes tanto freno en las curvas, tanto grip lateral, el auto iba mejor. Hay que entender el por qué y mejorar para mañana. Si estamos metidos en el long run, no hay por qué no estarlo en Qualy”, aseguró con vistas a levantar lo visto en pista al cabo de las primeras dos horas de ensayos libres.

* El primer trompo del argentino en la FP1

Franco Colapinto cerró su primer día de actividad en Montreal, en un circuito donde nunca había corrido antes. El pilarense comenzó la jornada en el 19° puesto de la primera práctica libre con un tiempo de 1:14.645, apenas por delante de Nico Hülkenberg de Sauber. Quedó a 0.828 de distancia de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que firmó el noveno mejor tiempo (1:13.817).

Uno de los temas que generó cierta preocupación fue que el argentino perdió el control de su coche y protagonizó dos trompos en las dos prácticas, aunque por suerte no tuvo mayores problemas y pudo continuar en pista.

* El trompo en la FP2

Esta es la cuarta carrera de Colapinto como piloto titular de Alpine después de los nueve Grandes Premios que tuvo a bordo de un Williams en 2024. En el presente calendario, se estrenó en Emilia-Romaña con un 16° puesto, logró su mejor resultado en Mónaco con la 13° colocación y cerró la gira europea con una 15° ubicación en Barcelona, España.

El joven bonaerense volverá a la pista canadiense este sábado para completar el tercer y último entrenamiento de una hora desde las 13:30 (hora argentina). La clasificación tendrá lugar el mismo día a partir de las 17 y la carrera principal a 70 vueltas será este domingo desde las 15.

Su próxima cita no será una más porque viajará al estado austriaco de Estiria, más precisamente a Spielberg, para correr en el Red Bull Ring en el onceavo GP de la temporada. Esta será su quinta carrera en el A525, el límite marcado por Alpine cuando fue anunciado como nuevo compañero de Pierre Gasly. A pesar de la propia comunicación oficial, el asesor de la escudería, Flavio Briatore, negó que haya un número de Grandes Premios pactados para su continuidad: “Franco hará las carreras que tenga que hacer. Leí que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras”.

*El resumen de las FP1 y FP2 en Canadá

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1 TRAS CANADÁ

11- GP de Austria: domingo 29 de junio a las 10.00

12- GP de Gran Bretaña: domingo 6 de julio a las 11.00

13- Sprint del GP de Bélgica: sábado 26 de julio a las 7.00

13- GP de Bélgica: domingo 27 de julio 10.00

14- GP de Hungría: domingo 3 de agosto a las 10.00

15- GP de Países Bajos: domingo 31 de agosto a las 10.00

16- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00

17- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

18- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

19- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

19- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

20- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

21- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

21- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

22- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

23- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

23- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

24- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina