Un compañero de Messi reveló la osada broma que le hizo y la sorpresa que se llevó por su reacción: “Muestra su sencillez”

El defensor del Inter Miami CF, Maximiliano Falcón, celebra con el delantero Lionel Messi (10) tras anotar un gol en el primer tiempo contra los San Jose Earthquakers en el PayPal Park (Crédito obligatorio: David Gonzales-Imagn Images)

El uruguayo Maximiliano Falcón, ex defensor de Colo Colo y actual compañero de Lionel Messi en Inter Miami, se volvió viral en las últimas horas gracias a una divertida anécdota que vivió con La Pulga. Según relató el propio futbolista en declaraciones a El País de Uruguay, compartió un momento distendido con el capitán argentino y Luis Suárez donde aprovechó para bromear sobre sus logros en el fútbol chileno.

Falcón contó que le mencionó al astro argentino la Copa Chile obtenida recientemente con Colo Colo. El zaguero comentó que, al presumirle a Messi su campeonato nacional, lo hizo en tono humorístico: “Le dije: ‘Eres campeón del mundo y tienes ocho balones de oro, pero yo gané la Copa de Chile con Colo Colo y tú no, ja’. Leo se empezó a reír junto con Luis Suárez y me respondió: ‘No, esa no la tengo, ja‘. Eso habla de su sencillez”. La salida de Messi, con una sonrisa, generó risas en todo el grupo y la complicidad entre los futbolistas sudamericanos.

Falcón valoró este gesto del argentino, que para él es mejor jugador del mundo. “Messi es una persona normal como nosotros, pero impacta verlo porque para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Disfruto de estar al lado de él y pienso: ‘Este tipo tiene casi 900 goles, es campeón del mundo y tiene ocho Balones de Oro; es una locura’”, agregó el Peluca, quien ganó seis trofeos con los Albos (Campeonato Nacional 2022 y 2024; Copa Chile 2021 y 2023; Supercopa 2022 y 2024).

Maximiliano Falcón ganó seis títulos en su paso por Colo Colo de Chile (REUTERS/Ivan Alvarado)

En este sentido, el oriundo de Paysandú explicó por qué eligió irse del Colo Colo en la temporada 2025 pese a su gran presente: “Más allá de lo económico, dejamos muchas cosas en Chile. Allá me había ganado un lugar importante y preferí venir acá para aprender de gente que ganó todo. Estoy muy agradecido de que me haya tocado esta oportunidad”.

Y dio detalles de la lucha familiar en sus inicios. “Arranqué a estudiar, pero tuve que dejar en el primer año de secundaria y me puse a trabajar como peón de albañil para ayudar a mi vieja... Con mi señora siempre recordamos aquellos tiempos estando en Paysandú y ahora estoy jugando al lado de esta gente; eso me genera orgullo. Venir al Inter Miami fue una de las decisiones más importantes que tomamos a nivel familiar”, concluyó.

<b>El debut en el Mundial de Clubes</b>

Inter Miami se prepara para el debut en el Mundial de Clubes (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Inter Miami presentó la lista oficial de convocados para el Mundial de Clubes 2025, con Lionel Messi como figura central y un marcado acento argentino bajo el mando de Javier Mascherano. El club de Florida, anfitrión del debut del torneo, abrirá el certamen el sábado 14 de junio a las 21 (hora argentina) frente al Al Ahly de Egipto en el Hard Rock Stadium. El Grupo A que integra también incluirá duelos frente a Palmeiras de Brasil y Porto de Portugal, colocando a Inter Miami en uno de los cuadros más competitivos de la primera ronda.

La nómina inscripta por Mascherano incluye a diez futbolistas argentinos, lo que consolida el fuerte perfil albiceleste del equipo: - Arqueros: Óscar Ustari y Rocco Ríos Novo - Defensores: Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Marcelo Weigandt - Mediocampistas: Baltasar Rodríguez, Federico Redondo y Santiago Morales - Delanteros: Lionel Messi y Tadeo Allende.

A este núcleo nacional se suman tres nombres emblemáticos que acompañaron a Messi en el Barcelona multicampeón: Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, figuras de calibre internacional que combinan experiencia con vigencia y liderazgo, dentro y fuera del campo.

El fixture para Inter Miami en la fase de grupos confirma el ritmo exigente de la competencia:

Sábado 14 de junio, 21.00: Al Ahly vs. Inter Miami (Hard Rock Stadium)

Jueves 19 de junio, 16.00: Inter Miami vs. Porto (Mercedes-Benz Stadium)

Lunes 23 de junio, 22.00: Inter Miami vs. Palmeiras (Hard Rock Stadium)