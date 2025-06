El detrás de escena del reencuentro entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto: el viaje en avión juntos a un GP de F1

Lewis Hamilton y Franco Colapinto compartieron la conferencia de prensa previa al GP de Canadá (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La relación entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto ha evolucionado de manera notable desde que el piloto argentino debutó en la Fórmula 1 el año pasado con el equipo Williams. Este fin de semana el corredor bonaerense de 22 años correrá su cuarta carrera con Alpine. Será en el Gran Premio de Canadá por la décima fecha de la temporada.

El vínculo entre ambos, que comenzó con la admiración de Colapinto hacia su ídolo, se ha transformado en una rivalidad profesional marcada por el respeto mutuo y momentos destacados en la pista, como el sobrepaso del argentino al inglés en el Gran Premio de Brasil, donde el joven piloto logró superar al siete veces campeón mundial en una gran maniobra.

Hamilton llegó con un particular atuendo (@lewishamilton)

La relación entre Hamilton y Colapinto no solo se limita a la competencia en la pista, sino que también se refleja fuera de ella. En una ocasión, ambos compartieron un vuelo hacia una de las carreras, un detalle revelado por Julián Santero, actual campeón de TC y piloto de la Clase 3 de Turismo Nacional. “Hablamos el domingo después de la carrera del TC, pero no me dijo nada de la F1. Lo vuelven loco, y no quise molestarlo”, contó el mendocino en una nota con Carburando. Además, ratificó lo adelantado por Infobae el 23 de abril sobre la mudanza de Franco a Mónaco. “Está bien, le pregunté dónde está viviendo y está en Mónaco. Me dijo que había viajado a una carrera con Hamilton en un avión y su representante (Marc Hynes). Casi me muero de celos”, concluyó el corredor cuyano de 31 años.

El vínculo entre ambos pilotos también quedó en evidencia nuevamente durante la clasificación del Gran Premio de España, cuando Colapinto enfrentó problemas con la transmisión de su monoplaza A525. En ese momento, Hamilton intervino para empujar el auto del argentino y ayudarlo a que pudiera continuar.

Lewis Hamilton empujando a Franco Colapinto en España

Este jueves, Hamilton llegó con un overol azul, en sintonía con sus particulares indumentarias que suele mostrar en las previas a las carreras. Como siempre, se ganó la atención de las cámaras y luego se puso la ropa ferrarista.

Más tarde, se reencontró con Colapinto y con el local, Lance Stroll, formaron parte de la conferencia de prensa previa. Antes de sentarse frente a los medios, Hamilton y Colapinto intercambiaron sonrisas y miradas cómplices, lo que dejó entrever la conexión especial que existe entre ellos. Este tipo de interacciones no son nuevas, ya que en la previa al Gran Premio de Brasil, Colapinto protagonizó un momento curioso al dejar fuera de una selfie a Stroll, mientras compartía el protagonismo con Hamilton.

Julián Santero, piloto de TC y TN, es amigo de Franco Colapinto y contó que el piloto de Alpine viajó en avión con Lewis Hamilton y su representante

En términos deportivos, tanto Hamilton como Colapinto enfrentan desafíos importantes en esta temporada. El británico, en su primer año con Ferrari, ha tenido dificultades para adaptarse al SF-75, un monoplaza que no ha cumplido con las expectativas de la escudería italiana. Hasta ahora, su único triunfo ha sido en la carrera Sprint de China, lo que apenas ha sido un alivio en un inicio de temporada complicado.

Por su parte, Colapinto, quien ahora compite con Alpine, también ha tenido un desempeño irregular. Aunque mostró potencial en la clasificación española antes de su percance, aún busca sumar sus primeros puntos en la F1.

Este fin de semana se llevará a cabo la décima fecha de la temporada. Será en el circuito semipermanente Gilles Villeneuve, ubicado en la Isla de Notre-Dame, que recibe a la Fórmula 1 desde 1978.