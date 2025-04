El misterioso viaje de Franco Colapinto que generó un sinfín de especulaciones en horas clave para su futuro en la F1

Flavio Briatore y Franco Colapinto en una visita a Mónaco en febrero (@briatoreflavio)

Cada publicación de Franco Colapinto en sus redes sociales provoca furor y es viral. Ayer, el corredor argentino subió una historia de Instagram con un aterrizaje nocturno y se escucha la voz del piloto de reserva de Alpine. A partir de ahí, se tejieron muchas especulaciones y conjeturas, entre ellas que había ido a Miami, aunque en realidad habría desembarcado en otro lugar más cercano al que por ahora reside, Madrid.

La ciudad estadounidense sonó porque será sede de la próxima fecha de la Fórmula 1 y, pese al anuncio del sitio de Internet y APP del competidor bonaerense de 21 años, donde se informa que formará parte del staff de la escudería francesa, una fuente de Alpine le informó hoy a Infobae que aún no está confirmada su presencia allí, ni siquiera como reserva.

¿Dónde está ahora Colapinto? En el video se escucha que Franco felicitó al responsable del vuelo y destacó el haber hecho el aterrizaje “muy bueno eh, con presión y todo”. El usuario de X, Julián Imhoff, quien es piloto de aeronaves según se desprende con fotos en su perfil de Instagram, afirmó que “con un poco de información de la imagen de la historia de Franco Colapinto sacamos qué vuelo era: Madrid - Niza”. Luego amplió con algunos otros detalles: “Se ve la pista 04, el código del aeropuerto LFMN (Niza). Horario estimado de arribo 21:45 UTC y en Francia lo da arribado 23:46 hora local. Es la cabina de un CRJ. La tripulación habla español. Y por ahí se ve un punto de notificación NERAS, que es cercano a Niza”. Infobae habló con Imhoff, quien gentilmente explicó cómo identificar algunas de sus referencias indicadas y se pueden ver en la imagen compartida más abajo.

El aterrizaje publicado por Franco Colapinto

El Aeropuerto Internacional de Niza-Costa Azul (NCE) es el más cercano a Mónaco y está a apenas 18,53 kilómetros del Principado. Este medio pudo saber que Franco se habría mudado a Mónaco y le exigen estar al menos 90 días en el año allí, aunque sigue viajando a Madrid. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, sería quien le habría conseguido un departamento en el Principado. Ya en febrero, se mostraron juntos en Mónaco.

El ex jefe de Benetton y Renault (ex estructuras de Alpine), también fue el principal responsable de incorporar a Franco en una cesión de cinco años desde Williams. Negoció durante dos meses con el jefe de Williams, James Vowles, quien, al no tener lugar en su equipo ante la llegada de Carlos Sainz, aceptó ceder a Franco al team francés.

Colapinto llegó como piloto de reserva a Alpine, que ya había confirmado a sus dos pilotos titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, cuyas actuaciones en los primeros cinco Grandes Premios no conformaron a los responsables del equipo galo. El australiano no sumó puntos; en solo dos de los seis eventos que lleva con la escudería (se suma Abu Dhabi 2024) pasó a la Q2 y tuvo dos accidentes, uno antes de cumplir la primera vuelta en Australia y otro terrible en la segunda tanda de entrenamientos en Japón, donde destrozó su A525 y generó un gasto estimado en 1.700.000 de dólares. También le quitaron cuatro puntos de la Superlicencia por sus maniobras en China: toque a Gabriel Bortoleto (Sauber) en la carrera Sprint y le tiró el auto encima a Isack Hadjar (Racing Bulls) en la competencia principal.

La información vertida por Julián Imhoff, quien afirma que Colapinto aterrizó en Niza (@julianimhoff)

Hoy, la posibilidad de que el argentino haga su debut en Imola tiene lógica en cuanto a que se trata de un circuito conocido por Franco Colapinto. El oceánico tendría una carrera más y estaría presente en Miami como titular. Aunque esa sería su última participación, ya que todo apunta a que Colapinto lo reemplace en Italia. Los próximos días serían determinantes en esta historia, que viene desde el anuncio del arribo de Franco a Alpine, el pasado 9 de enero.

El actual panorama de Alpine, con su penúltimo puesto en el Campeonato Mundial de Constructores gracias a los 6 puntos sumados gracias al séptimo puesto de Gasly en Bahréin, y con la necesidad de mejorar las arcas del equipo, le habría dado la razón a Briatore, quien lograría torcer la pulseada a su favor y promover a Colapinto como titular, quien sobresale respecto de los otros dos reservistas del team galo, Paul Aron y Kush Maini, quienes aún no corrieron en F1, a diferencia del pilarense que disputó nueve Grandes Premios con Williams en 2024 y sumó cinco puntos, cuatro de ellos en su segunda carrera, en Azerbaiyán.

A la izquierda puede verse el punto de notificación NERAS y a la derecha, si bien no es claro, el código LFMN (Niza)

No hacerlo correr en Miami es para evitar el fervor de los argentinos que se harán presentes y también para no exponerlo en un eventual debut en un circuito callejero, con carrera Sprint y con un auto que Franco no conoce (A525), porque hasta ahora giró en los tests TPC (Barcelona, Monza y Qatar) con el A523 de 2023.

La posibilidad de Imola tiene lógica en cuanto a que se trata de un circuito conocido por Franco Colapinto, que allí ganó dos veces, una con Fórmula 3 (hoy se cumplen dos años) y otra con Fórmula 2, el 18 de mayo de 2024. Exactamente un año después, tendría la gran chance de volver a correr en F1.