Russo habló antes del debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes: el caso Paredes, los refuerzos y su particular relación con Riquelme

A pocos días del debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes, que simbolizará el inicio del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en el Xeneize, el propio entrenador se refirió a varias cuestiones relacionadas a la vida institucional y de su equipo. Preparando a los suyos para el estreno de este lunes contra Benfica de Portugal, el experimentado DT habló de la chance de fichar a Leandro Paredes, la lesión de Edinson Cavani, los refuerzos que están por llegar a Estados Unidos para acoplarse al plantel y su relación con Juan Román Riquelme.

Respecto a Paredes, quien se fue de vacaciones con su familia tras el partido de ayer con la selección argentina, fue contundente: “Lo vivo con calma y tranquilidad, no digo absolutamente nada de eso porque se encargan Román y los dirigentes. Por ahora no digo absolutamente nada”. Vale decir que el campeón del mundo no fue inscripto en la nómina de 35 futbolistas y, según pudo averiguar Infobae, Boca le hizo una oferta que por el momento no respondió.

Sobre Edinson Cavani, quien arrastra una lesión que pone en jaque su presencia ante Benfica, valoró: “Estoy hablando mucho con él. Es preferible un día más a perderlo 20. Hay que llevarlo de menor a mayor porque en definitiva son muchas cosas las que hay que hablar. Mucho más de lo físico y todo. Tener un desarrollo mental importante con las lesiones y todo para ir superándolas”.

En las últimas horas, Boca anunció oficialmente los fichajes de Marco Pellegrino y Malcom Braida, quienes se embarcarán rumbo a Estados Unidos hoy mismo para sumarse al plantel. Al ser consultado por ellos, Russo declaró: “Los conozco. Vamos a ver cómo están cuando vienen. Yo tengo mucha calma, a diferencia de los periodistas”.

Miguel hizo un párrafo aparte para hacer hincapié en su relación con Juan Román Riquelme: “Las charlas futboleras que tuve con él siempre las mantuvimos en silencio. Siempre hablamos de fútbol. Hay mucha gente con la que tengo charlas de fútbol y después ven cómo me saludan y reciben, pero no las digo nunca. Es algo personal mío y lo mantenemos así. Así como yo llamo y les pregunto, a mí también me llaman y preguntan si ven algo de mis equipos. El fútbol es así, comunicación. Y, cuanto más en silencio es, mejor”.

Y ahondó, junto con el ejemplo de Gonzalo Belloso, con quien convivió en Rosario Central: “Respeto a todos los dirigentes, pero el que fue futbolista siempre tiene una forma y manejos distintos. Son normales y naturales, forman parte de todo esto, ni uno es mejor que otro ni nada por el estilo. Siempre depende de los momentos, situaciones, formas y maneras. Muchos creen que hablé con Román antes y yo hablé con él cuando quedó eliminado San Lorenzo nada más. Tenía previsto irme del club mucho tiempo antes”.

LOS OTROS TEMAS QUE ABORDÓ RUSSO

Ayrton Costa. “Lo esperamos, lo hemos anotado y sé que se va a solucionar. Es un jugador importante”.

Ángel Di Maria. “Me alegro por Central y por él también, nada más. Llegará el momento, lo veremos el lunes seguro. ¿Si le diré ‘ojo’ cuando lo vea y enfrentemos? Ja, no. No sé si será suplente, uno nunca sabe. Son jugadores importantes”.

Ander Herrera. “Está bien, estuve hablando mucho con él. Tuve la última experiencia con Muniain, con el que hablé mucho. El diálogo con el futbolista es clave, entender su manera de pensar y que entiendan mi manera también”.

Frank Fabra. “Lo quiero mucho porque lo conozco hace mucho tiempo. Conmigo tuvo un año muy bueno, tuvo un nivel muy alto, pero hoy las realidades son realidades. El otro día Advíncula jugó muy bien con Colombia. Uno mira todo, que al técnico le cueste decidir es siempre una ventaja, eso es una realidad”.

¿El debut ante Benfica será definitorio? “Yo no digo nada porque la idea es ser competitivo. No son partidos simples y normales, ellos tienen una forma bien definida de juego. Estamos viendo muchos videos y cosas”.

Qué esquema utilizará en Boca y el nivel de competencia del Mundial de Clubes. “Estás apurado (por el esquema). Hay que encontrar las formas y elegir los tiempos y momentos de presión. Vamos a jugar contra equipos difíciles, no nos podemos meter atrás. Hay que saber de los retrocesos y de qué forma ir hacia adelante, con qué ímpetu. Nuestro fútbol es muy competitivo, en Portugal está Benfica, Sporting de Lisboa y Porto, pero en Argentina el último le puede ganar al primero, esa es la diferencia. No hay nadie que de entrada le haga tres goles al rival. Es competitivo permanentemente”.