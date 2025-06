Tras la derrota con Argentina, Chile quedó a un paso de perderse su tercer Mundial consecutivo y Ricardo Gareca podría ser despedido

Argentina le dio un empujón a Chile que lo dejó a un paso de perderse el próximo Mundial. Con tres fechas por delante, La Roja necesita de un milagro para sacar el pasaje a la Copa del Mundo 2026 y el próximo partido contra Bolivia en la altura podría dar el martillazo final.

El ánimo en el país trasandino no es el mejor e incluso ya se habla de la posible salida de Ricardo Gareca de banco de suplentes el próximo martes. “Todo se define con los partidos terminados, eso lo tenemos que hablar en el directorio, pero es una decisión en frío. El martes podemos tener determinaciones. Los resultados no han avalado, es complicado tomar una decisión ahora. Empatizo con los chilenos que llegaron con la idea de ganar. Nos quedamos con un sabor agridulce, porque se vio un segundo tiempo donde competimos”, adelantó el presidente de la ANFP Pablo Milad en declaraciones que recogió el diario La Tercera.

“No puedo adelantar nada, nos vamos a reunir con el directorio. Hay que ver las opciones, también con el partido de mañana. Se ve muy cuesta arriba la clasificación”, agregó. Y fue muy duro sobre el nivel del combinado nacional en la derrota 1-0 ante la Albiceleste: “El primer tiempo fue muy malo, Argentina nos pasó por encima. En el segundo cambiamos, estuvo más dinámico y agresivo el equipo. Lamentablemente no entraron las ocasiones”.

Precisamente en ese medio chileno aseguraron que el seleccionado está “al borde del precipicio”y “con la soga al cuello”, ya que necesita de un “súper milagro” para no perderse su tercer Mundial consecutivo.

El Tigre Gareca no ocultó su dolor por lo que está atravesando al mando del combinado chileno: “Acepto que cuando se reducen las posibilidades, hay que ganar el cien por cien de los puntos y los rivales tienen que perder... No me encuentro en el mejor estado de ánimo ni estoy para maquillar un estado de ánimo, sé que cada vez está más complicado todo. Tenemos que viajar a Bolivia y traer un resultado importante que nos permita al menos esperar”.

Gareca podría perder su cargo tras la próxima fecha de Eliminatorias (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Al mismo tiempo, dio una declaración que abrió el debate en territorio chileno: el delantero Fernando Zampedri quedó afuera de la lista para y los fanáticos reclamaron por su presencia. En ese contexto, Gareca reflexionó: “Todo el estadio a los 5 minutos pedían a Zampedri y Cabral, para llegar a esa situación, para pedir a un jugador de 37 años todo el estadio, es análisis de un tema general que atraviesa Chile en estos momentos, hablo de la edad. No tiene nada que ver, es un jugador intachable. Estoy convencido que Chile atraviesa un proceso que necesita encontrar un centrodelantero que tenga la edad suficiente para proyectarse y ver alternativas”.

Y expresó: “Esto tiene que ver con rendimientos y resultados, veníamos de cosechar cuatro puntos y en la última sumamos uno. Yo soy el máximo responsable. No pasa por si convoco a tal jugador. Chile necesita jugadores que se proyecten hacia el futuro, hay que ver qué dirección quiere tomar”.

Los chilenos habían logrado clasificar a Francia 1998, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, tres torneos que los vio llegar a los octavos de final. Sin embargo, no alcanzaron los boletos para Rusia 2018 ni para Qatar 2022, por lo que sería el tercer mundial consecutivo que se pierden si no viajan a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para colmo, esta Copa del Mundo otorga más plazas y de Sudamérica irán seis seleccionados de manera directa, mientras que el séptimo peleará por un pase en el Repechaje.

Con la mirada puesta en el juego de Venezuela de este viernes, Chile podría ser uno de los tres equipos de esta región que no disputará el certamen más importante a nivel selecciones. Con 10 puntos, figuran en la última colocación a cinco de los venezolanos que hoy estarían disputando el Repechaje.

TABLA DE POSICIONES