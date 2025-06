Se conocieron nuevos detalles del escándalo con Stroll en los boxes de Aston Martin: “Alguien lanzó un casco”

Lance Stroll "insultó a varios miembros de Aston Martin y rompió algunas cosas en el garaje", según reportan medios especializados (REUTERS/Jakub Porzycki)

La participación de Lance Stroll en el Gran Premio de España de 2025 de la Fórmula 1 quedó marcada por su ausencia en la carrera del domingo, tras un anuncio de Aston Martin que atribuyó su retiro a una lesión en la muñeca. La propia escudería se encargó de asegurar que el piloto canadiense habría estado lidiando con molestias en la mano durante las últimas seis semanas, un problema que los médicos del equipo relacionaron con una operación realizada en 2023. Sin embargo, el contexto de su retiro ha generado controversia, especialmente por los reportes de un altercado en el garaje tras su eliminación en la segunda ronda de clasificación (Q2).

El sábado, después de clasificar en la posición 14, Aston Martin emitió un comunicado a través de sus redes sociales explicando que Stroll no participaría en la carrera debido a la necesidad de someterse a una intervención médica para tratar su lesión. “Durante las últimas seis semanas, Lance ha estado experimentando dolor en la mano y la muñeca, que su médico especialista cree que está relacionado con la intervención a la que se sometió en 2023”, detalló el equipo. Según informaron, la decisión de retirarlo fue tomada para priorizar su recuperación.

Sin embargo, fue la BBC quien reveló, según fuentes del interior del equipo, que el corredor de 26 años “insultó a varios miembros de Aston Martin y rompió algunas cosas en el garaje” luego de su eliminación. Ahora, David Croft, reconocido periodista especializado que trabaja en Sky Sports F1, profundizó sobre el tema y dejó entrever que hubo altercados en el box de la escudería británica.

“En cuanto al impacto de Lance Stroll contra la pared, Mike Krack (Director del equipo) no tolerará que algo así ocurra en el garaje”, explicó. A esto, agregó: “Entiendo que alguien lanzó un casco, hasta el punto de que podría haberse dañado, con tanta fuerza que impactó contra la pared. También hubo muchos gritos e insultos”.

Aston Martin solamente suma 16 puntos y se ubica novena en el Campeonato de Constructores (REUTERS/Albert Gea)

Esto está en la misma línea que el reporte del medio mencionado anteriormente, el cual hizo hincapié en que “Lance estaba molesto”, según un portavoz de Aston Martin. Pese a la magnitud del gesto, la formación británica aseguró que la lesión que dejó fuera a Stroll no guarda relación con el episodio de furia en el garaje. “Ha estado experimentando dolor en la mano y la muñeca”, explicó la misma fuente.

“No soy médico, así que es difícil hacer predicciones o decir algo con seguridad. La decisión no es mía: esperaremos a las próximas pruebas y controles, y luego veremos cómo evoluciona la situación”, explicó Mike Krack, director del equipo Aston Martin, cuando fue consultado sobre la situación del canadiense en la rueda de prensa del GP de España.

“Lance tiene experiencia en golpear paredes, aunque, ya sabes, antes, los muros divisorios no necesariamente le harían daño. Ya lo había oído antes en Aston Martin”, agregó David Croft, bromeando con los choques que protagonizó Stroll durante su carrera como piloto de la Fórmula 1. Al mismo tiempo, apuntó con vehemencia el manejo de la escudería británica y criticó con dureza el hecho de que hayan tenido que participar con un monoplaza menos en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

“No me creo eso de ‘hemos estado monitoreando esto durante seis semanas’, porque si lo hubieran estado monitoreando durante seis semanas, seguramente por el bien del equipo, no habrían puesto a Lance en el auto en la clasificación”, argumentó. Vale recordar que una vez que un piloto compite en la sesión de clasificación, un equipo no puede reemplazarlo de cara a la carrera principal. Es por eso que el piloto reserva, el brasileño Felipe Drugovich, no pudo correr en lugar de Stroll.

El comunicado oficial de Aston Martin sobre la ausencia de Lance Stroll en el Gran Premio de España

“Si lo han estado monitoreando y llega a un punto en el que podría no estar lo suficientemente en forma para la carrera, traerán a Drugovich antes de la clasificación. Y entonces Lance da una vuelta que lo deja en P7 en la Q1, así que obviamente está lo suficientemente en forma para conducir bien en algún momento de esa sesión de clasificación”, destacó el comentarista inglés.

En esta misma línea, agregó: “Felipe Drugovich estará en el coche si Lance Stroll no está en Canadá. Hay contratos en vigor. Es su piloto reserva. Se retirará de Le Mans. Mira, todos conocemos a Felipe y creemos que se merece una oportunidad de entrar en la parrilla, y es un campeón de Fórmula 2. Es un gran piloto y quiere la Fórmula 1, así que no va a ir a Le Mans si tiene la oportunidad de participar”.

Cabe resaltar que, a pesar de que Fernando Alonso terminó noveno en el GP de España y sumó sus primeros puntos en la temporada, Aston Martin quedó anteúltima en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 con 16 unidades, mismas que Sauber. En la última posición se ubica Alpine (11), escudería donde compite el argentino Franco Colapinto.