La sentencia de Briatore sobre Colapinto y los tests de Paul Aron junto a Doohan antes del GP de Canadá

Los test de Alpine en Monza con Paul Aron y Jack Doohan

El rendimiento de Franco Colapinto durante las prácticas libres del Gran Premio de España encendió las alarmas en Alpine y generó comentarios directos de Flavio Briatore, nuevo director del equipo tras la salida de Oliver Oakes. Al ser consultado sobre la actuación del argentino, el italiano no ocultó su descontento: “Se estrelló de inmediato el primer fin de semana de carreras. Si dijera que estoy contento, mentiría. No estoy nada contento. Ahora veremos cómo evoluciona la temporada para él”.

Briatore asumió un rol más central en Alpine y dejó en claro que Colapinto, a pesar de su proyección, necesita adaptarse rápido al exigente entorno de la Fórmula 1. “Debemos reconocer que Franco es muy joven y está bajo mucha presión de todos lados, no solo de Argentina. Ahora se está adaptando poco a poco; ha pilotado en Mónaco. Ha estado en la fábrica y en el simulador. Esta es la primera carrera real, donde veremos qué puede hacer”, detalló el italiano en diálogo con la cadena Sky Sports Alemania.

Y remarcó: “En este trabajo, hay que recuperar la confianza lo antes posible. Así que espero que pueda hacerlo pronto y volver a la pista”, dijo durante las jornadas iniciales en una entrevista que se hizo viral en los últimos días.

Hay que recordar que el sábado parecía mejorar durante la clasificación hasta que en el cierre de la Q1 su auto tuvo una falla mecánica que provocó su abandono antes de dar el último giro en velocidad para intentar pasar a la qualy 2. Ya en la carrera, luego de empezar en el puesto 18, logró subir en el clasificador (15°) después de dejar en el camino a Esteban Ocon con una maniobra al final de la recta principal y gracias a la penalización que sumó el otro Haas de Oliver Bearman. Antes de volver a boxes, su ingeniero de pista Stuart Barlow se disculpó con Colapinto por el rendimiento del monoplaza A525.

“Qué carrera, amigo. Disculpas por eso”, fue el primer comentario del argentino, a lo que el empleado de Alpine respondió: “Creo que necesitamos disculparnos contigo, compañero. Tenemos que echar un vistazo y ver qué es lo que ocurrió. Parecía que desapareció rápido”, le comentó Barlow a Franco por la radio.

El diálogo entre Colapinto y su ingeniero de Alpine

En la antesala de la próxima carrera del calendario, que se llevará a cabo en el circuito de Montreal, Canadá, del 13 al 15 de junio, Alpine aprovecha la pausa previa al Gran Premio en Norteamérica para profundizar las pruebas con sus pilotos reserva. En el circuito de Monza, Paul Aron giró con el monoplaza A523 de la temporada 2023 como parte de los ensayos TPC, autorizados para autos de hasta dos años de antigüedad. Al igual que Franco Colapinto en su momento, Aron alterna el trabajo en pista con el simulador, mientras Jack Doohan acompañó el operativo del equipo francés y también giró en el mítico trazado en Italia.

La gestión actual de Briatore no pasa desapercibida y encontró eco en otras figuras del paddock. Nico Rosberg, experto de Sky F1 y campeón mundial en 2016, advirtió: “Colapinto está ahora mismo en el lado equivocado de Flavio, y no quieres estar ahí. Flavio ignora por completo a sus pilotos número dos. No le importan en absoluto. Trata a sus pilotos número uno como a cachorros. Eso es bastante extremo con Flavio. Mentalmente, es un desafío enorme”.

Ralf Schumacher también se refirió a la política interna de Alpine bajo el mando de Briatore: “2025 es un año de transición para Flavio y Alpine. Quiere formar el mejor equipo posible para 2026, incluyendo a los pilotos. Ahora les está dando a los pilotos las carreras para que demuestren su valía, y luego tomará la decisión. Obviamente, eso es brutal para un piloto. Si le haces eso a Lando Norris, simplemente conducirá hacia atrás en círculos. No todos pueden con eso. Es una escuela dura. No es divertido para un joven”.

Según mencionó el propio Briatore, la proyección de Alpine está orientada a 2026, cuando las nuevas regulaciones pueden cambiar el panorama de la parrilla. “En 2026, podemos ganar carreras, lo garantizo. Y en 2027, queremos ser aspirantes al título”. En lo que va de temporada, Pierre Gasly solo 11 puntos y el equipo ocupa la última ubicación del Mundial de Constructores. “A partir del año que viene, ya no hay excusas: tenemos que ser competitivos. Se lo debemos a Renault. Estamos en este deporte para ganar, y cuando llegue la nueva generación de coches de carreras en 2026, los equipos que mejor interpreten las reglas tendrán ventaja. El atajo más fácil sería fichar a Max Verstappen. Pero no podemos hacerlo. Tenemos que trabajar con lo que tenemos”, concluyó.

Briatore es la principal cara de Alpine en la F1 (REUTERS/Brian Snyder)