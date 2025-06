El diálogo entre Franco Colapinto y su ingeniero en Alpine tras el GP de España de F1: “Tenemos que disculparnos con vos”

Las disculpas del ingeniero de Alpine a Colapinto tras el GP de España

Franco Colapinto tuvo un fin de semana complicado en el circuito de Barcelona. Tras quedar en el último puesto durante las prácticas del viernes, el sábado parecía mejorar durante la clasificación hasta que en el cierre de la Q1 su auto tuvo una falla mecánica que provocó su abandono antes de dar el último giro en velocidad para intentar pasar a la qualy 2. Ya en la carrera, luego de empezar en el puesto 18, logró subir en el clasificador (15°) después de dejar en el camino a Esteban Ocon con una maniobra al final de la recta principal y gracias a la penalización que sumó el otro Haas de Oliver Bearman.

Una vez que se terminó el Gran Premio de España de Fórmula 1, el argentino conducía para volver a los boxes y allí fue cuando se produjo un diálogo con su ingeniero Stuart Barlow. “Qué carrera, amigo. Disculpas por eso”, fue el primer comentario del argentino, a lo que el empleado de Alpine respondió: “Creo que necesitamos disculparnos contigo, compañero. Tenemos que echar un vistazo y ver qué es lo que ocurrió. Parecía que desapareció rápido”.

Acto seguido, Colapinto mostró su tristeza por no saber qué ocurrió con el auto y su poco ritmo de carrera a pesar del 15° lugar del final en Montmeló. “Sí, sí. estoy tan preocupado por eso”, se le escucha decir al oriundo de Pilar. Luego de eso, Barlow le dijo: “Creo que el aire sucio nos perjudicó. Así que tenemos que mirar eso. No te disculpes con nosotros por eso. Tenemos trabajo que hacer aquí, pero está bien”.

Colapinto llegó en el 15° lugar del GP de España

En la continuidad de la comunicación, el ingeniero de pista del argentino le hizo un resumen de lo ocurrido tras la bandera de cuadros y fue allí cuando le confirmó que había mejorado algunas posiciones en el final. “Sólo para darle un resumen, fue Piastri, Norris, Russell, Verstappen, Hulkenberg, Hamilton Hadjar en P9, Alonso P10. Creo que en realidad se debe pagar. Hay una penalización de diez segundos para Verstappen. Bearman en P13 también tiene una penalización de diez segundos por lo que deberíamos saltar por delante de él. En P15. Gracias por tus esfuerzos durante el fin de semana. Sé que es un comienzo difícil, pero hiciste un buen trabajo remontando durante el fin de semana”, concluyó Barlow.

Una vez que se bajó del monoplaza A525, Colapinto se paró frente a los micrófonos y dio su veredicto tras su tercera carrera con Alpine en la F1. “No entiendo bien lo que pasó. Obviamente que no fue lo que queríamos. Fue una carrera complicada, con mucha degradación. Yendo en el aire sucio se gastaban mucho las gomas delanteras, había mucho graining y no pudimos controlar bien la degradación”, argumentó sobre el desgaste de las ruedas.

A su vez, sobre lucha interna y la comparación con su compañero de equipo Pierre Gasly, Franco resaltó: “Fue una carrera larga, creo que hay que trabajar mucho para volvernos fuertes y entender qué es lo que pasó, cuál es el problema grande de este fin de semana. Por momentos no éramos tan constantes. A veces íbamos más rápidos y cerca de Pierre, y después perdíamos más tiempo. Hay que entender el porqué y volver fuertes en Canadá”.

*La palabra de Colapinto tras el GP de España

Respecto a la evolución que fue teniendo a lo largo del fin de semana en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, describió: “Del viernes al sábado dimos un paso importante. Hoy nos costó mucho, creo que fue por diferentes factores que tenemos que entender mejor. Pero el paso que dimos del viernes al sábado fue bueno. Eso es de lo más positivo, pero hay que enfocarse en la próxima”.

Será tiempo para un breve descanso para la Fórmula 1, ya que recién en dos semanas se disputará el Gran Premio de Canadá (del 13 al 15 de junio). ¿Qué expectativas tiene para su primera vez en el trazado norteamericano? “Llego mucho más cómodo a un circuito que no conozco. Ya conociendo el auto, es un pasito adelante. Solo hay que tratar de entender esos momentos en los que nos está costando y nos falta ritmo. Hay trabajo por hacer y tenemos un fin de semana para entender”, explicó Colapinto en su despedida.