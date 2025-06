Un ex piloto de F1 puso en duda la continuidad de Verstappen en Red Bull para 2026: “No hay forma de detenerlo”

Está tercero en el campeonato de pilotos con 137 puntos (Reuters/Bruna Casas)

A sus 27 años, Max Verstappen es uno de los seis pilotos en la historia de la Fórmula 1 que ha ganado 4 títulos mundiales o más. El vigente tetracampeón ha construido un legado en base a su estilo de conducción y sus constantes victorias en diversos circuitos, pero su actualidad dista de ser la mejor: sufre por un auto que no le brinda todas las concesiones pretendidas y lo lleva a estar un escalón por debajo de la pelea por la cima, en comparación a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

Este escenario volvió a traer un tema del cual se habló en el último tramo del año pasado, cuando Verstappen llegaba con lo justo a la coronación de su cuarto campeonato: su continuidad en Red Bull. En el podcast Backstage Pit Lane, de Sky Sport, el ex piloto de la F1 y actual comentarista de la categoría, Ralf Schumacher, brindó un complicado panorama sobre lo que podrían ser las últimas carreras de Super Max con la bebida energizante.

“Si Max quiere irse, no hay forma de detenerlo. No importa qué piloto quiera irse, tarde o temprano lo hará”, manifestó el hermano de Michael Schumacher y corredor de 180 Grandes Premios con 6 victorias y 27 podios en su trayecto desde 1997 a 2007. El periodista de la cadena internacional, Peer Kuni, agregó una serie de declaraciones del hombre de 49 años en la nota periodística de la señal en su portal web. Ralf considera que el motor Mercedes será el más potente a partir de la próxima temporada y, debido a esto, colocó a Aston Martin y al propio Mercedes como “alternativas lógicas” para el desembarco del neerlandés: “Red Bull está pasando apuros actualmente y seguirá así en el futuro próximo”.

Además, apuntan que el declive de la escudería arrancó a partir del último Gran Premio de Monza en 2024. En aquella cita, Max Verstappen terminó en el sexto lugar y su compañero, Sergio Checo Pérez, en la octava colocación, una de sus últimas veces puntuando en la Fórmula 1. Desde ese momento, lo que siguió fueron cuatro victorias de Verstappen en los 17 GPs posteriores hasta el presente. Números muy lejanos para lo que supo ser un equipo que dominó en los años más recientes.

Piastri le gana la pulseada a Verstappen en la primera curva de Barcelona y empieza lo que será su victoria en la carrera del Gran Premio (Reuters/Bruna Casas)

Kuni sentenció que el piloto europeo “quiere tener un coche ganador”, pero Schumacher planteó serias dudas sobre las capacidades de Red Bull para darle un monoplaza competitivo con vistas a 2026, donde habrá un fuerte cambio reglamentario en distintas cuestiones: “¿Qué me da esperanza como piloto de que Red Bull vuelva a construir el coche ganador absoluto el año que viene? Las múltiples actualizaciones no funcionaron tan bien, así que ¿por qué debería asumir ahora que Pierre Wache (director técnico del equipo) construirá de repente el coche milagroso con la nueva normativa cuando ni siquiera entiende bien el coche antiguo?”.

La ex figura de Williams reforzó que Red Bull “quiere que Max se quede”, un detalle muy importante en un entorno que baila al compás de su figura porque la última victoria de un compañero suyo ocurrió gracias a Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán 2023.

“Obviamente, Max quiere un coche que funcione. Esto no está garantizado por ahora. Lo han intentado muchísimo, pero nada ha funcionado. Ahora el equipo necesita encontrar gente nueva”, expresó Ralf Schumacher. Sin embargo, esto tiene un impedimento y está vinculado al director del sextuple campeón entre constructores, quien fue absuelto de una investigación por “conducta inapropiada”: “El ambiente en el equipo con Christian Horner no es el mejor; eso es bien sabido en el paddock. La gente que estaba allí antes no quiere volver. Hay que reorganizarse por completo, y eso lleva tiempo. La pregunta será si Max Verstappen tendrá paciencia”.

¿Cuál será el futuro de Verstappen en Red Bull? (Reuters/Jakub Porzycki)

“Max tiene tiempo. No tiene que decidir su futuro ahora. Puede esperar hasta las vacaciones de verano o incluso después. Al fin y al cabo, le debe mucho a Red Bull. En secreto, probablemente quiera quedarse porque Red Bull es como una familia para él”, marcó Schumacher sobre el futuro del emblema de la escudería.

Hasta el momento, Verstappen reunió 137 puntos de los 144 de Red Bull en 2025 para mantenerse tercero en el campeonato de pilotos, por detrás de Piastri (186) y Norris (176), y solo ganó en 2 de los 9 Grandes Premios del año (Japón y Emilia Romaña). El fin de semana pasado complicó seriamente sus aspiraciones por el título porque iba camino a completar el podio en el tercer lugar del GP de España, pero una mala estrategia en el manejo de los neumáticos lo desplazó a la cuarta ubicación y un toque con George Russell en el cierre de la carrera motivó una penalización de 10 segundos que lo hizo caer hasta la décima posición. Si terminaba 3°, sumaba 15 puntos. La ubicación final lo hizo sumar 1 unidad. No registraba el puntaje mínimo desde Monza 2017 (pasaron 165 carreras).