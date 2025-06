La contundente reflexión del coach de Colapinto sobre su labor con Alpine en la F1: “Tiene una presión abrumadora”

El análisis del coach de Colapinto luego de las tres primeras carreras

Alguien que conoce mucho a Franco Colapinto es Lucas Benamo, quien fue su coach en sus inicios y hasta que logró su título en la Fórmula 4 Española. Forjaron una relación de hermanos y hoy el vínculo se mantiene más fuerte que nunca. El ex piloto habló luego de la tercera carrera en Alpine y reveló que el pilarense tiene una “presión abrumadora”.

“Los resultados los necesitás. Primero, anímicamente; después, para el equipo. Si ustedes supieran la presión que tiene Franco encima, es abrumadora”, contó Benamo en el streaming con Hugo Balassone y Juan “Tano” Fazzini, que se emite luego de las carreras de F1 en el canal de You Tube de Balassone.

“Por suerte estuvo la mamá con él. En estas carreras, siempre para un adolescente es importante estar con la madre. No hay que ver que tiene 22 años”, añadió el bahiense, quien fue campeón de la Fórmula Renault en 2005.

Lucas afirmó que “él quiere ganar, es un enfermo de esto. Su vida no pasa por otra cosa que no sea el auto de carrera. Así que va a trabajar duro para mejorar lo que tenga que mejorar él”. Y subrayó que “por supuesto, vemos que por ahí el Alpine hoy no está funcionando como el de Gasly”.

Benamo hoy sigue siendo coach de otros pilotos jóvenes junto a su tocayo Lucas Colombo Russell. El conocer tanto a Franco le permite saber cómo está sin estar con él. “Lo conozco desde los ocho años. A veces miro una entrevista y sé cómo está”.

Lucas Benamo trabajó con Franco Colapinto desde el karting hasta sus inicios en los monopostos en Europa (@lucasbenamo)

Además, quien supo correr en el TC 2000 agregó que “hay mucha gente que no sabe cómo llegan los pilotos ni en qué momento. O la preparación que tuvieron: por ejemplo, Kimi Antonelli estuvo prácticamente un año y medio probando un auto de F1 antes de debutar y Franco hizo una práctica y una prueba”.

“Para mí el año pasado lo hizo de manera brillante y hoy no está obteniendo los resultados que él pretende. Hay que tratar de ser positivo. Miré su cámara on board y se vio que el auto venía con una subvirancia trasera importante”, analizó.

En tanto que Benamo planteó un anhelo: “Ojalá que Alpine le dé las carreras que Franco necesita para poder funcionar bien y que le dé un auto para poder permitir su potencial”. Por lo pronto, el bonaerense fue confirmado por cinco Grandes Premios.

Sobre la próxima fecha que se vendrá en un trazado desconocido como el Gilles Villeneuve, en Canadá, indicó que “es un circuito semipermanente. Si el auto no anda, por más que vayas al circuito que vayas, lo que necesita él es un auto estable que le permita arriesgar un poco más. Hoy este Alpine evidentemente no le da la confianza”.

Franco Colapinto debutó en la F1 en 2024 con Williams y disputó nueve Grandes Premios. Este año pasó a Alpine gracias a una cesión de cinco años de parte del equipo inglés. Con la escuadra francesa se estrenó en Emilia Romaña, en Imola, donde fue 16º tras partir en igual posición. Luego resultó 13º después de arrancar 18º. Este domingo largó 18º y cruzó la meta en el 15º puesto.