Maradona lo rescató del ostracismo y hoy se destaca en el Huracán que sueña con el Apertura: el curioso detalle que los “hermanó”

Eric Ramírez y Maradona, en un entrenamiento del Lobo

Uno de los primeros actos de gobierno de Diego Maradona tras asumir como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, como cabeza de un cuerpo técnico sólido en el que tenía como ladero a Sebastián Méndez, fue acercarse a ver un entrenamiento de la Reserva, que entonces orientaba Mariano Messera. De las charlas y su ojo clínico se llevó varios nombres, entre ellos, los de José Paradela, Matías Miranda y Eric Ramírez. El delantero, que había debutado en 2015 bajo la tutela de Pedro Troglio, cuatro años después había quedado relegado y, tras un paso a préstamo sin mayor suceso por Quilmes, esperaba ser rescatado en el plantel preliminar. El superhéroe de su carrera fue Pelusa. Y jamás lo olvidó.

El sábado, después de que su Huracán eliminara por penales a Independiente y avanzara a la definición del Torneo Apertura, la Perla Ramírez, quien fue titular en la semifinal, materializó al Diez en el césped del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. “La verdad es que todo esto que estoy viviendo ahora es gracias a él que me vio en Reserva, cuando no jugaba, así que estoy muy agradecido y siempre lo tengo presente conmigo”, lo recordó. “Diego es el mejor del mundo, el que me cobijó siempre, el que me aconsejó. Es una persona que me hizo feliz a mí, a mi familia, a mis padres, a mi hermano. Lo recordamos muy bien”, supo declarar ante las cámaras de TNT Sports tras la muerte del ídolo.

Es que, en el medio, la relación fue mucho más estrecha que la clásica entre técnico y jugador. Como solía ocurrir con Maradona siempre que intuyó feeling. En realidad, en aquella última experiencia del astro con el fútbol, ese desfile para bañarse en una ovación en continuado, fueron varios los futbolistas con los que forjó un vínculo casi paternal. Fatura Broun y las chicanas por Newell’s y Central o el peso “secreto” de la Copa del Mundo. El juvenil y rapero Pato Monti y la canción “Palabras del 10″, que le escribió. Lucas Licht, “el mejor capitán que tuve en mi carrera”, según el relato del mítico enganche. Hubo otro que, a modo de broma, le prestó nombre a un perrito callejero al que el ex capitán de la Selección alimentaba en su casa de Bella Vista. Y el entrerriano Eric Ramírez, hoy de 28 años, que alumbró una conexión casi simbiótica con Diego, hasta desde el look.

Cuenta la leyenda que Matías Gómez, delantero ex Gimnasia, recomendó a su barbero, Franco Agostinelli, ante sus compañeros. El peluquero, hincha del Lobo, comenzó a frecuentar Estancia Chica. Nicolás Contín, Matías García, Eric Ramírez fueron algunos de sus clientes. Y la ola arrastró a Pelusa, quien quería tanto a la Perla, que en sus últimas incursiones por el sillón del Flaco, tal como bautizó al coiffeur, fue contundente: “Quiero cortarme como él”.

En consecuencia, Agostinelli tuvo que calcar el peinado, que DT y atacante llevaron en modo gemelo. Lo que más le gustaba a Diego era que la línea quedara bien marcada. Para el barbero era necesario acentuarla quitando un poco más de cabello. Ramírez quedó impactado ante la revelación.

“Me acuerdo que ya estábamos de vacaciones, yo me iba para Entre Ríos. De repente Diego me hace una videollamada preguntándome como estaba y un montón de cosas fuera del fútbol. Y por ahí me muestra que se había cortado el pelo igual que yo, que se había hecho la línea al costado como yo... Me quedé sin palabras. Ese día fue terrible. Estaba muy feliz él, se lo veía muy contento, y yo estaba re contra feliz porque Diego Maradona se hubiese hecho mi corte de pelo”, supo narrar.

La Perla celebra un gol con la casaca de Huracán. En este torneo, anotó cinco. Y lleva nueve desde que desembarcó en Parque Patricios (Fotobaires)

El ídolo en versión DT había copiado un recurso de Bilardo: el contacto telefónico sorpresa con sus dirigidos. Incluso, se les apareció en la puerta de sus domicilios, presto para una ronda de mates o hasta un almuerzo. “Me hacía videollamados preguntándome cómo estaba, cómo estaba mi familia, como un padre para mí; me emociona todo lo vivido con él. Se extraña en el campo de juego, en el día a día. Él me quería mucho y yo lo quería mucho a él. Soy un agradecido por el trato que tuvo conmigo”, describió el punta, que con el toque de la varita mágica de Maradona logró despegar.

En Gimnasia acumuló 174 partidos y 25 goles antes de emigrar. En una de esas conquistas, se levantó la remera y mostró ante la cámara un abrazo con el técnico que confió en sus condiciones. Hoy, la Perla está a un paso del título con Huracán, que se medirá este domingo ante Platense en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para dirimir la corona del Torneo Apertura. Seguramente, antes del pitazo inicial de Facundo Tello, mirará al cielo y le pedirá un guiño a su mentor, que lo sacó del ostracismo para impulsar su historia y regalarle su amistad.

Diego, con el corte que le copió a Eric Ramírez (EFE/Demian Alday)