Un árbitro, penales insólitos y goles en contra: los supuestos arreglos de partidos vinculados a las apuestas que investiga la Justicia

Este gol convertido en un partido de reserva entre El Porvenir y Lamadrid es una de las acciones sospechadas

El mes pasado, la FIFA dedicó un especial en su sitio web al tema de las apuestas. Y en el primer párrafo de la publicación, así como se narra que esta industria genera miles de millones de dólares para el fútbol, también se expresa que representa un gran riesgo para su integridad. Se dan varios ejemplos de sanciones a jugadores, árbitros u otros protagonistas del mundo de la pelota (la gran mayoría de los que se mencionan se ubican en el continente africano) y se deja constancia de un acuerdo con la firma Sportradar para intentar minimizar el amaño de partido a través de las apuestas deportivas.

Claro que en Inside FIFA, tal como se denomina la página, no se encuentran referencias al caso argentino. Una historia que está cada vez más comprometida sobre todo con las apuestas en sitios ilegales y que tiene como punta de lanza al mundo del Ascenso y hasta a las Reservas de las categorías menores. Y toda esta preocupación se reflotó la semana pasada cuando por primera vez en su historia, la AFA hizo una denuncia por presunto amaño de partidos con jugadores involucrados en este delito y procedió a suspender a los cuatro futbolistas sospechados por el término de 90 días. Ese es el caso de El Porvenir. Pero en total Infobae relevó cuántas causas judiciales se abrieron por presuntos arreglos con la llamada mafia de las apuestas. Y la cuenta da cinco.

La primera de ellas y la única que terminó con una condena data de 2022. En aquel momento y tras una derrota contra Berazategui por el torneo Apertura, varios jugadores del plantel se agarraron en el vestuario acusando a algunos compañeros de haber ido para atrás. El escándalo fue tal que el propio club hizo una denuncia para que se investigue si cuatro de los miembros de su plantel habían cobrado dinero para mandar la pelota a propósito a un lateral, dejarse hacer algún gol, convertir un gol en contra o generar un penal absurdo. La causa recayó en la fiscalía sexta de Lanús a cargo del doctor Martín Rodríguez quién tomó declaración a varios futbolistas. Uno de ellos, el arquero Diego Córdoba, fue impactante: “Un compañero me ofreció dinero por perder el primer tiempo contra Berazategui, a lo que yo me opongo terminantemente, por lo que me dice que no cuente nada a nadie para que él no se queme. Después recibí un llamado de una persona que se presentó como B.S, quien me dijo que trabajaba con una empresa de representantes y me invitó a tener una reunión. Concurrí suponiendo que me iba a ofrecer su representación. Luego de presentarse me dijo que él trabajaba con jugadores, pero que éstos le debían realizar un favor: en algunos partidos sus representados debían hacer lo que ese grupo de representantes le ordenaran”. Más claro…

Esa sigla identificada como B.S. era el representante Brian Simone que fue nombrado una y otra vez por otros jugadores. Otro de ellos contó: “Los arreglos consistían en provocar córners, goles, penales, tirar el equipo para atrás y que por eso pagaban sumas de dinero de entre 100 y 300 dólares”. Teniendo en cuenta que Simone tenía relación con futbolistas en una veintena de equipos, parecía la punta de un iceberg gigantesco. Pero la causa fue perdiendo el impulso inicial, con muchas presiones para que se generara un pacto de silencio y finalmente terminó con un sólo condenado: el representante Simone al que le dieron seis meses de prisión en suspenso tras aplicarle el artículo 24 de la Ley del Deporte que pena con hasta tres años de prisión a todo aquel que por sí o tercero entregare una dádiva o promesa remuneratoria a fin de facilitar el resultado irregular de un partido o desempeño anormal de un participante.

El brasileño Uirá Marqués se hizo dos goles en contra y cometió un insólito penal que no fue sancionado

La segunda causa que estalló con repercusión nacional fue la de Atenas de Río Cuarto que mostró, además, ribetes insólitos. El 29 de septiembre del año pasado el club cordobés enfrentaba a Juventud Unida de San Luis por la Reválida del torneo Federal A, que daba un ascenso a la Primera Nacional. El partido terminó 3 a 0 para el equipo puntano pero al mes, apareció la punta del ovillo: Lotería de Córdoba iba a la Justicia a denunciar que había sido defraudada por apuestas amañadas. ¿Cómo lo descubrieron? En una casa legal llamada Slots Machine S.A. se abrieron siete cuentas los días previos a aquel partido y 48 horas antes se jugó un monto que permitió ganancias por al menos cuatro millones de pesos a una derrota de Atenas con resultado 3-0 abajo, con dos tantos sufridos en el primer tiempo y combinaciones de cuántos jugadores iban a ser amonestados. Todo salió como se había apostado y encendió las alertas de los funcionarios provinciales. ¿A nombre de quiénes estaban esas cuentas? Insólitamente a personas ligadas al presidente, el tesorero, el secretario y la kinesióloga del club derrotado. De los jugadores quién quedó en la mira fue el central brasileño Uirá Marqués, que hizo dos goles en contra y un penal burdo que no fue sancionado. El fiscal Franco Pilnik aún está en etapa de probanza de la hipótesis delictiva.

La tercera causa surgió a partir de la denuncia de una casa legal de apuestas, Betwarrior. Los responsables de esta empresa vieron que dos usuarios habían jugado una cantidad inusual de dinero al partido de Deportivo Madryn contra Almirante Brown por la anteúltima fecha del torneo de Primera Nacional 2024. Partido que ya estaba envuelto en la polémica antes de jugarse: el máximo ídolo de la institución de La Matanza, Daniel Bazán Vera, decidió dejar la dirección técnica del equipo tras salvarlo del descenso y a ese encuentro en el Sur fue una formación alternativa donde habituales titulares les dejaron su lugar a juveniles. De hecho cinco tuvieron su bautismo de fuego en ese partido donde Madryn, de ganar, se ponía puntero.

Cinthia M. y Sebastián O., acertaron resultado primer tiempo, ganador final y cantidad de goles mayor a cuatro. Y jugaron cifras que según esa empresa no se condecía a lo habitual en ese tipo de encuentros ni a las cuentas asociadas.

El sospechado partido entre Deportivo Madryn y Almirante Brown

Con ese dato, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires les pidió a las restantes casas de apuestas online autorizadas que remitan informes sobre el evento y si hubo comportamientos inusuales. Y lo que llegó fue contundente. Bplay informó que detectaron una alerta de riesgo en ese partido con dos usuarios que habían abierto cuentas apenas días atrás y que apostaron acertando resultado de primer tiempo, resultado final y cuantos goles marcaban ambos equipos y si un equipo convertía más de tres. Un nombre de los apostadores pasó de largo, Federico Calderón. Pero el otro hizo ruido, mucho ruido: Matías Sebastián Beares Pérez, que se había registrado en la página apenas 11 días atrás y era árbitro de la Asociación del Fútbol Argentino donde trabajó como juez de línea hasta en 11 partidos de Primera División. Pero mayor fue el asombro cuando llegó la información de Bettson: ahí también había apuestas de Beares, en este caso a resultado de medio tiempo y resultado final, ambas correctas y su registro en la página era del 16 de octubre, sólo cuatro días previos al partido cuestionado. Por su parte la otra casa que faltaba responder, Bet365, también mandó su reporte: una usuaria había apostado 100.000 pesos y ganado nueve millones en ese evento acertando resultado medio tiempo, final y cantidad de goles. En total hubo apuestas por un millón de pesos y ganancias por 16. La causa la tiene el fiscal Maximiliano Vence y está en plena investigación con sospechas importantes de la comisión del delito.

El otro caso que llegó a la Justicia fue el del influencer Spreen. El fiscal Juan Rozas tiene una causa abierta pero sólo sobre una apuesta y da la sensación de que el verdadero negocio allí fue la visualización durante 45 minutos por las redes de más de 500.000 personas del calentamiento previo del influencer, que fue lo que habría generado el movimiento de ingresos.

Y la última causa es la que cierra el círculo, porque vuelve a poner en el tapete al club El Porvenir, el que inició la saga judicial. Porque la denuncia de AFA apunta directamente a cuatro jugadores brasileños y un representante serbio que llegaron este año a la institución de la mano de un grupo gerenciador con origen en Brasil que pone 20.000 dólares por mes a cambio de manejar el fútbol de la institución. El medio partidario Mundo Porvenir que hace las transmisiones de los partidos fue el primero en notar que había cuestiones que no cerraban de los encuentros y esa sospecha se hizo generalizada hasta que la AFA tomó intervención y decidió radicar una denuncia en la fiscalía de eventos masivos de la Ciudad a cargo del doctor Vence, quien tiene los videos de los encuentros para analizar y además le pidió a Lotería de Buenos Aires que envíe cantidad de apuestas con resultados precisos en los partidos del club del Sur del Conurbano para comprobar si hay irregularidades. Por otra parte el club se auto denunció en la Justicia Bonaerense por lo que se planteó una cuestión de competencia que deberá quedar definida en las próximas horas.

Si bien para las sospechas que anidan en el mundo del fútbol parece poco que sólo existan cinco causas en Tribunales, hay una explicación concreta: las evidencias saltan cuando hay apuestas amañadas en el circuito del juego legal porque en el mundo de la clandestinidad, que parece ser el verdadero filón de oro de estas maniobras delictivas, seguir el rastro del dinero es prácticamente imposible.