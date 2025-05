Escándalo en el Ascenso: suspendieron a cuatro jugadores brasileños sospechados de arreglo de partidos

Una de las jugadas sospechadas en El Porvenir

A comienzos de esta temporada, al club El Porvenir le llegó una oferta: 20.000 dólares por mes para el gerenciamiento de su fútbol. La dirigencia del equipo que navega en la Primera C no lo pensó mucho: sus ingresos apenas superaban, entre televisión, merchandising, sponsors y tickets, los cinco millones de pesos, de los cuales limpios le quedaban apenas dos. Así que firmaron con un grupo brasileño afincado en Porto Alegre un contrato de asesoramiento deportivo y marketing. Este grupo, cuyo titular es un nativo del vecino país que tiene negocios en el estado de Pará con criptomonedas, llegó hasta el Sur del Conurbano recomendado por un ex jugador de fútbol de renombre, Darío el Ruso Siviski, quien se instaló en Brasil desde hace bastante y que asumió como manager deportivo.

Hasta ahí era una más de las andanzas de empresarios buscando hacer negocios en el mundo de la pelota. El acuerdo incluía traer al cuerpo técnico y 12 jugadores. Entre ellos arribaron al plantel el central Marcos Vinicius Serrao Carvalho, el volante Alessandro Miranda Santos, el arquero Fabio Monteiro Blanco y el delantero José Denilson Gomes Da Silva. Pero el comienzo del torneo no fue lo que soñaba el hincha del Porve: jugadas nueve fechas, se ubica en el undécimo puesto de su grupo de 13 equipos.

El tema es que los hinchas comenzaron a sospechar que algunos partidos que se perdían tenían que ver más con errores provocados a propósito que con circunstancias normales de los partidos. Y, desde hace algunas semanas, la página Mundo Porvenir, que hace las transmisiones futbolísticas, comenzó a reportar cuestiones extrañas. Pelotas que se iban al córner sin mucho sentido, algún penal insólito, tarjetas amarillas por protestas airadas que no correspondían y situaciones que, según marcaba el sitio, se daban tanto en los partidos de la Primera como también en los encuentros de Reserva. El club ya venía escaldado por una situación similar tres años atrás, cuando varios jugadores fueron acusados de estar involucrados en el mundo de las apuestas ilegales, hecho que terminó en una causa judicial que llevó adelante el fiscal Martín Rodríguez de Lanús y que se cerró con un solo culpable, el representante Brian Simone, condenado a seis meses de prisión en suspenso. Aquel proceso se había iniciado por una denuncia del propio club. Pues bien, otra vez el Porve quedó en el ojo de la tormenta por un tema similar pero con una diferencia: la denuncia esta vez la hizo directamente la AFA, por intermedio del secretario general Pablo Toviggino sin que la propia asesoría letrada de la institución del Sur estuviera al tanto.

La causa fue enviada a la fiscalía especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, que está a cargo del doctor Maximiliano Vence. Le llegó el viernes pasado y recién está en una etapa muy preliminar: según averiguó Infobae, pidió que le enviaran videos de los partidos y que fueran a declarar varios dirigentes del Ascenso que dicen estar preocupados por esta temática. Por el momento, en la Justicia recibieron las imágenes pero no hubo testimoniales. El próximo paso será pedir a las agencias de apuestas oficiales que reporten si hubo movimientos sospechosos en los últimos cinco partidos de El Porvenir, que son los que están en la mira.

“Nos llama la atención que no hayan hablado con nosotros y además, salvo un penal insólito, no vimos actitudes extrañas en los jugadores investigados”, le confió un dirigente de El Porvenir a Infobae. De cualquier manera, no están sólo mencionados los cuatro jugadores brasileños que arribaron para esta temporada sino, que también se puso en la denuncia a un representante de nacionalidad serbia llamado Nícifor Simovic. ¿Quién es? Si bien todos lo sindican como quien maneja a los futbolistas, no habría ningún papel que indique esa relación formal, aunque en El Porvenir admiten que Simovic es parte del grupo inversor que gerencia el fútbol de la institución.

¿Qué hizo la AFA después de radicar la denuncia? Le llevó el caso al Tribunal de Disciplina de la casa madre. Con los papeles en mano el Tribunal recomendó la suspensión provisoria por 90 días de los cuatro jugadores mencionados en la denuncia y la prohibición de ingreso a cualquier estadio de fútbol del país por ese mismo lapso para el representante serbio. Y la AFA tomó esa resolución y la hizo efectiva ayer mismo por la tarde.

¿Qué puede pasar ahora? Hace tiempo que se viene sospechando que en las categorías menores existe una epidemia de partidos arreglados en el submundo de las apuestas tanto legales como ilegales. Arbitrajes con fallos insólitos, partidos que tienen errores que ni siquiera se ven en picaditos amateurs y mucha gente con teléfono en mano cliqueando en páginas de apuestas. Claro que de ahí a poder descubrir lo que sucede hay un trecho gigante. La única causa con condena fue la del Porvenir de 2022 y dejó un gusto amargo: el fiscal Rodríguez creyó ver la punta de un iceberg gigantesco, pero un pacto mafioso de silencio no permitió avanzar mucho y todo quedó reducido a un representante. En Córdoba existe una causa contra varios dirigentes, jugadores y miembros del cuerpo técnico de Atenas de Río Cuarto que apostaron en contra de su propio equipo en el Federal A contra Juventud de San Luis, que terminó en derrota tres a cero con dos goles en contra del central brasileño Uirá Marques.

Otra de las irregularidades manifiestas se vienen dando en los torneos de Reserva de las categorías menores. El año pasado, Fénix, que milita en la Primera B, echó al entrenador y cinco jugadores y, si bien maquilló la decisión a partir del “rendimiento deportivo”, la misma se tomó después de un partido donde perdía 8 a 0 con Excursionistas y el árbitro lo dio por terminado diez minutos antes de los 90 por falta de deportividad. El equipo venía en mitad de tabla, pero extrañamente en tres de los últimos cinco partidos sufrió derrotas por 6-1 hasta aquel 8-0 suspendido. Algo similar pasó también con la Reserva de Deportivo Laferrere, que empezó de un día para otro a perder por goleada. Fueron cinco partidos consecutivos, hasta que el club echó a medio plantel como responsables de actitudes alejadas al fair play. Más claro…

También en El Porvenir los hinchas apuntan a la Reserva. Según el medio partidario Mundo Porvenir, los últimos seis partidos fueron un escándalo. Quienes conocen el paño de las apuestas deportivas aseguran que existen dos vías por donde se canalizan estas irregularidades. Por un lado, una red de apuestas clandestinas a la vieja usanza de la quiniela blue, donde hay un par de grandes financistas, tomadores de apuestas que van a comisión y levantan dinero tanto en la semana como en los estadios, y varios informantes que van tirando al instante las incidencias de los partidos. Cuando éstos terminan, quienes triunfaron se llevan su parte y el resto, como siempre, pierde. Por otro lado, sitios ilegales con base en China, donde no se juegan montos exorbitantes, pero sí lo suficiente para vivir de esta actividad, y que en la Argentina tienen detrás presuntamente a la mafia china. Pero esta hipótesis de trabajo, que es la que más suena en el mundo del fútbol, aún falta verificarse. Porque, como se dice, se maneja todo en la clandestinidad.

¿Por qué algunas llegan a la Justicia y otras no? Muchos refuerzan la hipótesis de una guerra de intereses muy grande donde hay metida todo tipo de personalidades. Se verá si la Justicia puede dar con esto. Por ahora lo cierto es que la AFA denunció en Tribunales y que la fiscalía empezó una investigación. Hasta dónde se llegue se sabrá en un tiempo, lo que sí se sabe ya es que, como siempre, el que pierde, es el hincha.

La Asociación del Fútbol Argentino informa que de conformidad con lo publicado en el Boletín Nro. 6690 del Tribunal de Disciplina de la entidad de fecha 15 de mayo de 2025 se resolvió lo siguiente:

1º) Disponer la suspensión provisional, con efecto inmediato y por un plazo inicial de noventa (90) días, de los siguientes jugadores:

- Marcos Vinicius Serrao Carvalho, Pasaporte brasilero N.º GI788578.

- Alessandro Miranda Santos, Pasaporte brasilero N.º FX450173.

- Fabio Monteiro Blanco, Pasaporte brasilero N.º GH077136.

- José Denilson Gomes Da Silva, Pasaporte brasilero N.º GD782909 o 6D782909.

2º) Imponer al Sr. Nićifor Simović, Pasaporte serbio N.º 012465546, la prohibición de ingreso a todos los estadios de la República Argentina donde se celebren competencias oficiales organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino y la suspensión del ejercicio de representación en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino, con efecto inmediato y por igual plazo.

3º) Disponer que las presentes medidas tendrán carácter preventivo, pudiendo ser prorrogadas de conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Código Disciplinario, sin perjuicio de la eventual imposición de sanciones definitivas que pudieran corresponder en función del avance del proceso disciplinario o judicial.

Dicha resolución fue tomada por el Tribunal en virtud de haber tomado conocimiento de la investigación penal iniciada por la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especializada en Eventos Masivos, en el marco del caso MPF 1041967, en la cual se investigan posibles conductas vinculadas al amaño de partidos oficiales y a apuestas deportivas.

Es importante destacar que fue la propia Asociación del Fútbol Argentino quien se presentó en la sede de la Fiscalía para efectuar la correspondiente denuncia en virtud de las constantes publicaciones haciendo mención a las sospechas que pesan sobre estos futbolistas que se encuentran inscriptos en el Club El Porvenir.

Como siempre lo hizo, hace y hará, la Asociación del Fútbol Argentino, vela por el cumplimiento del juego limpio tanto, dentro como fuera de la cancha, ejerciendo todas las medidas necesarias para erradicar cualquier tipo de conducta que ponga en peligro la esencia principal de nuestro deporte.