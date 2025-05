Los rasgos psicológicos que comparten Cristiano Ronaldo, Michael Phelps y otros atletas de elite

Mientras Cristiano Ronaldo y Michael Phelps acumulan triunfos en sus respectivas disciplinas, sus características psicológicas comunes revelan los secretos detrás de una carrera sostenida en la élite del deporte (AP/REUTERS)

Más allá de sus logros deportivos, figuras como Cristiano Ronaldo y Michael Phelps comparten características psicológicas que explican en parte su éxito sostenido. Así lo planteó en entrevista con el podcast Modern Wisdom de Chris Williamson, Will Ahmed, fundador y director ejecutivo de WHOOP, una empresa que crea dispositivos portátiles para monitorear la salud y el rendimiento de los atletas.

Según Ahmed, los deportistas de alto rendimiento manifiestan una intensidad interna única, que trasciende los entrenamientos y competencias e influye en cada aspecto de su vida cotidiana.

Una intensidad interna imposible de fingir

Ahmed señaló que la energía que irradian los mejores atletas del mundo —como Ronaldo, Phelps, Patrick Mahomes y Rory McIlroy— no es un rasgo superficial, sino una manifestación constante de su impulso interno. “Puedes sentir una energía particular... la energía que transmite es de verdadero impulso”, afirmó Ahmed sobre Cristiano Ronaldo. Esa intensidad no se limita al campo de juego: acompaña a los deportistas en todo momento, reforzando su compromiso con la excelencia.

Además, esta determinación se manifiesta en una actitud constante hacia el perfeccionismo, que implica superar cualquier obstáculo para alcanzar los objetivos. Según Ahmed, este patrón psicológico es un denominador común entre quienes logran destacarse en entornos altamente competitivos.

En una conversación con Chris Williamson, Will Ahmed desvela cómo los dispositivos de WHOOP ayudan a los atletas a entender su rendimiento desde una perspectiva psicológica y física (Modern Wisdom)

El costo personal de la grandeza

Ahmed también advirtió sobre el costo oculto que supone sostener un rendimiento de élite. Subrayó que el público suele enfocarse en los momentos de celebración —los goles, las medallas, los títulos—, pero desconoce los sacrificios cotidianos.

Entre ellos, mencionó el alejamiento de la familia, el agotamiento físico y emocional, y rutinas extremadamente demandantes. “Ves los goles y ves la camiseta de campeón, pero no ves el esfuerzo, el dolor, las lesiones y el tiempo que no están frente a las cámaras”, expresó Ahmed.

La vida de estos atletas incluye prácticas de recuperación extremas, como sesiones prolongadas de crioterapia, y una presión psicológica constante que exige altos niveles de resistencia mental. Para Ahmed, esa combinación de sacrificio y disciplina es una constante entre los campeones más destacados.

Mantenerse en la cima del deporte no solo implica gloria; el desgaste físico y emocional es una constante que muchos atletas deben enfrentar en su camino al éxito (REUTERS/Pedro Nunes)

Obsesión, perfeccionismo y la dualidad del éxito

El podcast también abordó el impacto psicológico del perfeccionismo y la obsesión. Se recordó el caso de Michael Jordan, cuya búsqueda incesante de la perfección lo convirtió en un ícono deportivo, pero también en una figura marcada por la autocrítica y la insatisfacción. “Un hombre atormentado por el impulso, la perfección y la obsesión”, comentó Williamson.

La conversación estableció un paralelismo con personalidades fuera del deporte, como Elon Musk, quien reconoció que su mente funciona como una tormenta constante.

Según Ahmed, ese tipo de mentalidad —capaz de sacrificar aspectos fundamentales de la vida por un objetivo— también se observa entre los atletas de élite. Esta intensidad, que impulsa hacia el éxito, también puede deteriorar vínculos personales, afectar la salud mental y generar dificultades para desconectarse del rendimiento continuo.

La obsesión por la excelencia, ejemplificada en figuras como Michael Jordan, puede llevar tanto al triunfo como a la autocrítica severa, reflejando la compleja dualidad del éxito (Grosby)

Introspección y autoconocimiento como herramientas de equilibrio

Will Ahmed destacó que, en los últimos años, muchos atletas comenzaron a explorar prácticas orientadas al autoconocimiento, como la visualización y la meditación. Según el podcast de Chris Williamson, estas estrategias les permiten gestionar mejor la presión competitiva.

Citó el caso de Rory McIlroy, quien adoptó conceptos de la filosofía estoica y técnicas meditativas como parte de su rutina. “La visualización se convierte en una puerta de entrada a la meditación, la intuición y diferentes niveles de autodescubrimiento”, explicó Ahmed.

No obstante, no todos siguen ese camino. Algunos, como el campeón de CrossFit Mathew Fraser, se enfocan en una disciplina estructurada, sin cuestionamientos, que prioriza la ejecución metódica sobre la reflexión. Fraser, según Ahmed, combinaba una memoria excepcional con una voluntad férrea, enfocada únicamente en cumplir sus objetivos.

Adoptando técnicas meditativas y de visualización, Rory McIlroy demuestra cómo el autoconocimiento puede ser una herramienta esencial para manejar la presión deportiva y alcanzar nuevas metas (Aaron Doster /REUTERS)

La recuperación y la experimentación como parte del rendimiento

Según el podcast de Chris Williamson, uno de los aspectos menos visibles pero cruciales en el alto rendimiento es la capacidad de los atletas para descansar. Ahmed remarcó que saber cuándo y cómo desconectarse es una habilidad tan valiosa como la ética de trabajo. “A menudo celebramos una buena ética de trabajo y rara vez celebramos una buena ética de descanso”, afirmó.

Esta perspectiva fue clave en la relación entre WHOOP y deportistas como LeBron James y Michael Phelps, quienes adoptaron tempranamente la tecnología de monitoreo para optimizar su recuperación. La apertura a la experimentación, sumada al enfoque en el descanso, distingue a los atletas de élite de los profesionales promedio.

Para Will Ahmed, lo que define a los mejores atletas no es solo su talento físico, sino una mentalidad compuesta por impulso, sacrificio, introspección y una voluntad constante de innovar. Tal como concluyó en el podcast, estos rasgos permiten a figuras como Cristiano Ronaldo o Michael Phelps sostener su excelencia a lo largo del tiempo, a pesar de los costos personales que implica esa búsqueda incesante por la perfección.