Las lágrimas de Di María luego de perder la final de la Copa de Portugal en su despedida con el Benfica

Las Lágrimas de Di María tras perder la final de La Copa de Portugal

El Benfica perdió la final de la Copa de Portugal ante el Sporting de Lisboa por 3 a 1. Una vez consumada la derrota, se pudo ver a Ángel Di María muy afligido por el resultado. Fideo, que anunció su despedida del club luso, no pudo contener las lágrimas, en lo que sería su último partido con la camiseta de las Águilas.

El Benfica, que contó con la presencia de Nicolás Otamendi desde el principio del encuentro, se puso en ventaja en el marcador con un gol del turco Orkun Kökçü. Sin embargo, no pudo mantener la ventaja, debido a que Viktor Gyökeres empató las acciones en la última jugada, de penal.

Tras eso, el partido fue a prórroga y Conrad Harder dio vuelta el resultado a los 99 minutos de juego. Di María saltó al campo desde el banco de suplentes tras ese tanto.

Di María, afligido luego de perder la final de la Copa de Portugal (REUTERS/Pedro Rocha)

A pesar de los intentos de Benfica por igualar el marcador, el gol de Francisco Trincão a los 121 terminó por sentenciar el encuentro. Es por eso que el extremo surgido de Rosario Central no pudo contener el llanto al no poder conseguir un nuevo título con el club portugués.

Las lágrimas del rosarino están enmarcadas en un contexto en el que tomó una decisión con respecto a su futuro profesional. Según pudo saber el periodista Federico Cristofanelli, de Infobae, el campeón del mundo con la camiseta de la selección argentina descartó propuestas millonarias del exterior y volverá a su ciudad natal. De hecho, tiene avanzada la mudanza de su familia y debate internamente si seguirá jugando al fútbol.

A este medio le confiaron que Di María se encuentra en una disyuntiva clave: jugar en Rosario Central o retirarse del fútbol. Por otro lado, su presencia en el Mundial de Clubes es toda una incógnita. Mientras algunas versiones aseguran que el Fideo estará presente en la cita de Estados Unidos, el periodista italiano especializado en mercado de pases Fabrizio Romano afirmó en los últimos días que no formará parte de la delegación de las Águilas.

“Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Nos comunicamos y nos dijo que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”, había comentado Gonzalo Belloso, presidente del Canalla sobre la frustrada vuelta del jugador a la institución rosarina. Vale recordar que la familia del ex PSG y Juventus había recibido amenazas de muerte tiempo atrás.

“Duele mucho terminar de esta manera después de un año tan largo. Fue mi último partido de campeonato con esta camiseta y estoy orgulloso de haber podido volver a vestirla”, había expresado Di María hace unos días, cuando no pudo conseguir del título de la liga portuguesa.

“No fue el resultado final que queríamos en el campeonato. Trabajamos mucho para poder lograr el objetivo”, concluyó el zurdo autor de uno de los goles argentinos en la final de Mundial de Qatar 2022, en el que Argentina logró su tercera estrella.