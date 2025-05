Ángel Di María anunció que se marchará del Benfica al final de la temporada

Benfica jugó un partido clave este sábado en la última fecha de la Primeira Liga contra SC Braga, pero su empate 1-1 en condición de visitante no le alcanzó en la pelea mano a mano contra Sporting Lisboa, que dependía de si mismo y venció 2-0 al Vitória Guimarães. De esta manera, desempató la contienda con su clásico rival (80 puntos) y se adueñó del primer lugar con 82 unidades. Minutos después, Ángel Di María anunció que dejará al subcampeón de Portugal al final de la temporada.

Fideo fue suplente e ingresó a los 59 minutos con su equipo perdiendo por la mínima debido al gol del uruguayo Rodrigo Zalazar en el primer tiempo. A pocos segundos de su entrada, el campeón del mundo con la selección argentina le dio esperanza a su escuadra para entregar una asistencia a Vangelis Pavlidis, que derivó en la igualdad definitiva. Jugó los últimos 24 minutos con un hombre de más por la expulsión de Joao Moutinho, pero las noticias que llegaban del Estadio Jose Alvalade apagaron cualquier ilusión en el máximo campeón liguero.

Luego de ese resultado, el extremo de 37 años anunció su adiós a través de un posteo en su cuenta personal de Instagram: “Fue mi último partido de campeonato con esta camiseta y estoy orgulloso de haber podido volver a vestirla”.

Di María anunció que no seguirá en Benfica

Al inicio de la publicación en redes sociales, Di María lamentó la resolución de un torneo que se les escapó en el final, ya que en la anteúltima jornada igualaron contra el Sporting Lisboa en un cruce decisivo: una victoria en ese duelo los hubiera hecho campeones con el marcador obtenido en el Estadio Municipal de Braga. “No fue el resultado final que queríamos en el campeonato. Trabajamos mucho para poder lograr el objetivo. Duele mucho terminar de esta manera después de un año tan largo”, escribió.

A continuación, centró su cabeza en lo que será el duelo del domingo 25 de mayo desde las 13:15 (hora argentina) contra el Sporting en el Estadio Nacional de Jamor por la Copa de Portugal: “Queda una final el domingo y vamos a ir con todas las ganas y alegría para conquistarla. Juntos como siempre. Gracias por el apoyo benfiquistas”.

De esta manera, le pone punto final a su segunda etapa en el club. La primera había sucedido entre 2007 y 2010, cuando llegó proveniente de Rosario Central. Real Madrid fue su próximo destino, le siguieron Manchester United, PSG y Juventus hasta retornar a Portugal. Convirtió 47 goles, metió 53 asistencias, disputó 211 partidos y ganó cinco títulos con Las Águilas.

Horas atrás a esta comunicación de Angelito, el periodista Nuno Reis había escrito una columna en el diario A Bola de Portugal enfocada en que las negociaciones contractuales para extender el vínculo, que vence el 30 de junio próximo, se habían complicado por sus constantes problemas físicos y la merma pronunciada de su rendimiento. Luego de un comienzo auspicioso de temporada, el inicio de 2025 se grafica en dos datos: solo metió 4 de sus 15 goles del curso en este año y no completa un partido desde el 11 de enero, cuando se coronó campeón por penales de la Copa de la Liga de Portugal ante Sporting Lisboa.

Ángel Di María aportó la asistencia para el único gol del Benfica ante SC Braga (Reuters/Miguel Vidal)

Ángel Di María solo se había perdido un partido por lesión en 2024 y ya registra 13 en 2025. El parate más largo ocurrió entre febrero y marzo, cuando estuvo casi un mes y medio afuera de las canchas y quedó descartado en 8 de esos compromisos, según el sitio especializado Transfermarkt. Se ausentó en el triunfo 6-0 contra Avs Futebol, fue suplente en la victoria contra Estoril y regresó en el clásico con empate ante el Sporting Lisboa.

De igual manera, aún faltarían algunas semanas para su despedida definitiva porque el periódico informó que jugaría el Mundial de Clubes en su totalidad, incluso se quedaría unos días más en julio para ser parte del plantel de Benfica si pasa a la instancia de eliminación directa, pero antes tendrá que terminar entre los dos primeros de una zona con Bayern Múnich, Boca Juniors y Auckland City.

Fideo aún no confirmó cuáles serán los próximos pasos a sus 37 años. Meses atrás, Rosario Central intentó repatriarlo, pero rechazó la propuesta tras recibir amenazas dirigidas a su círculo íntimo. A este interés, se le suma un antiguo intento desde Arabia Saudita para llevárselo al continente asiático después de ganar el Mundial 2022.

“Llega la oferta, digo que no. Vuelve a llegar una oferta, de más del doble, del mismo club. Vuelvo a decir que no. Ahí mi amigo me dice ‘algo tenemos que decir, porque ellos no se si saben que vos no querés ir a jugar ahí’. Y ahí le dije, ‘bueno, si nos dan esto, capaz que vamos (haciendo referencia a una cifra mucho más alta)’ ¡Y dieron eso! Mi mujer me decía, ‘¿pero cómo te van a dar eso tarado?‘. Y bueno, el tarado tenía razón. Decíamos ‘¿y ahora?’ Y nada, ya está, nos vamos a Lisboa, vamos a Benfica. Al final la dejé pasar”, confesó en una entrevista con Infobae.