Topetazo como último hombre: así fue la expulsión a Dibu Martínez en el choque entre Aston Villa y Manchester United

En el marco de la última jornada de la Premier League, Aston Villa visita el Old Trafford para enfrentarse al Manchester United. El encuentro es trascendental para el elenco visitante con el fin de concretar su clasificación a la próxima UEFA Champions League y precisa de una victoria para asegurar su lugar. Sin embargo, los Villanos sufrieron la expulsión del arquero argentino Emiliano Martínez sobre el final del primer tiempo.

Después de unos 45 minutos trabados en los que ninguno de los dos equipos pudo imponer las condiciones con claridad, el punto de inflexión llegó en el tiempo de descuento de la primera etapa. Los dirigidos por Unai Emery estaban manteniendo la posesión del balón en campo rival cuando Matty Cash fue presionado por Mason Mount e intentó pasarle la pelota al Dibu.

La cesión quedó notablemente corta y le permitió a Rasmus Höjlund quedar en soledad con el balón en tres cuartos del campo rival. El arquero de la selección argentina salió fuera del área para intentar cortar la arremetida del atacante de los Red Devils y lo embistió de forma vehemente. Al cometerle infracción como último hombre y negar una ocasión manifiesta de gol, el árbitro principal del encuentro, Thomas Bramall, le mostró la tarjeta roja directa.

El Dibu Martínez fue expulsado en lo que pudo ser su último partido con el Aston Villa (Reuters/Craig Brough)

Hay que recordar que esto podría ser lo último del Dibu Martínez con la casaca del elenco de Birmingham. Tras el partido en el que el Aston Villa venció por 2-0 al Tottenham y disputó su último encuentro en condición de local, el marplatense se retiró muy emocionado del Villa Park con un todo de despedida. Esto disparó las especulaciones sobre una posible salida del guardameta albiceleste.

Dentro de los tantos contendientes que tiene el arquero de 32 años se encuentran Arsenal, Barcelona y Manchester United, además de algunos sondeos desde la liga de Arabia Saudita. El interés de los Gunners, donde ya jugó el arquero años atrás, surgió a raíz de los rumores que indican que David Raya estaría buscando una salida de la institución de Londres.

En el caso del conjunto blaugrana, el club podría estar buscando un recambio potencial para su portero suplente Wojciech Szczesny, mientras que el Manchester United vería en el Dibu una opción ideal para sustituir a su actual titular, André Onana.

No obstante, el guardameta argentino no se podría retirar del Aston Villa sin protagonizar una atajada espectacular. En el amanecer del encuentro en Old Trafford, el Dibu Martínez le sacó con la rodilla izquierda un potente remate desde adentro del área a Mason Mount. El argentino tuvo una veloz reacción para poner su pierna y mantener el arco en cero. Inmediatamente, volvió a taparle un remate de cabeza al volante ofensivo inglés.

No obstante, desde su expulsión a los 45 minutos del primer tiempo, los Villanos comenzaron a sufrir el partido. Manchester United tomó las riendas del encuentro y dominó con claridad desde que el Villa se quedó con 10 hombres.