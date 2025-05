Quiénes son las dos promesas de River que firmaron contrato y el club los blindó con clausulas millonarias

Bajú y Constantini tienen una clausula millonaria (Crédito: Instagram @lisandrobaju)

River Plate blindó a dos de sus juveniles más prometedores con cláusulas millonarias. Se trata del mediocampista brasileño Giorgio Constantini y del lateral izquierdo Lisandro Bajú. Ambos firmaron su primer contrato como profesionales con cláusulas de salida de 30.000.000 de euros (cerca de 34 millones de dólares).

Constantini, quien ya debutó en la Primera del Millonario a principios de marzo, selló su vínculo con la institución riverplatense con extensión hasta diciembre de 2027. Por su parte, Bajú hizo lo propio, pero hasta finales de 2028.

El volante recaló en las inferiores de River a mediados de 2023, después de empezar su carrera en Coritiba Foot Ball Club (2009-2017) y Athletico Paranaense (2017-2023).

Giorgio Constantini proviene del fútbol brasileño

“Soy un jugador que siempre trata de aportar para el equipo, creo que tengo una buena visión de juego. Soy zurdo, enganche, pero puedo jugar de 8 o de 5 solo también. En Brasil, en las Inferiores del Paranaense, jugué esos cuatro años de 5. Acá primero jugué en la Sexta con Larrosa de doble cinco o de 8. Era el que tenía más salida. Ahora este año empecé a jugar de enganche, algo que ya hice cuando era chico, creo que es la posición que más me gusta; pero con tal de jugar en mitad de cancha puedo hacerlo en cualquier lugar”, definió su forma de jugar en una entrevista exclusiva con Infobae, cuando estaba dando sus primeros pasos como futbolista del Millonario.

“Hablo español porque mi mamá es cordobesa y mi viejo es brasileño, pero fue criado acá en Argentina. Así que, en casa, siempre hablo español. Creo que me espejo mucho en un jugador que salió de River también: Enzo Fernández“, agregó.

“Fue una locura. Pero también me recibió muy bien con el asistente Biscay. Genera un respeto. Es muy exigente en los entrenamientos, pero así debe ser. Es un mix entre lo físico, técnico y mental”, aseguró en una entrevista al canal ESPN sobre su primer encuentro con Marcelo Gallardo. A su vez, sumó un detalle que lo sorprendió: “Tenemos mucho trabajo de neurociencia, que es algo que en Brasil no teníamos. Eso me llamó la atención. En la parte física y sin pelota podría mejorar la marca”.

Bajú se refleja en Milton Casco (Crédito: Instagram @lisandrobaju)

Por su lado, Bajú es oriundo de Las Toscas, Santa Fe y es categoría 2005. “Arranqué jugando en el Club Tiro Federal y jugué mucho tiempo de volante central. Un día me vieron jugar y me ofrecieron hacer una prueba en River. Fue en 2017. Estuve una semana y después volví. Fuimos a jugar un torneo a Mar del Plata y por suerte quedé. Empecé en Prenovena y ahí me pusieron de 3″, explicó sobre su arribo al club en diálogo con el sitio oficial.

Luego, dio detalles de sus características: “Soy un lateral zurdo que pasa siempre al ataque, con mucha velocidad, y me gusta meter pases entre líneas o dar asistencias. Hoy, un lateral a veces tiene que ser delantero. Y en lo defensivo me considero fuerte en el juego de uno contra uno”.

Como muchos juveniles, se refleja en los jugadores consagrados. “Lo observo todos los partidos a Milton Casco. Tiene una calidad bárbara. Me gusta que va al ataque todo tiempo y la habilidad que tiene”, expresó la promesa que ya tiene vínculo asegurado con La Banda.