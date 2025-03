Quién es Giorgio Costantini, el volante brasileño al que Gallardo hizo debutar en el triunfo de River ante Atlético Tucumán

El epílogo del triunfo de River ante Atlético Tucumán en el Monumental les regaló a los hinchas el ingreso al campo de una nueva promesa: Giorgio Constantini. Tras la expulsión de Santiago Simón, Marcelo Gallardo decidió en el minuto 90 el ingreso del joven de 18 años, oriundo de Coritiba, Brasil, que viene de destacarse en la Reserva del Pichi Escudero que se consagró campeona de la Copa Proyección en 2024.

El que salió fue Franco Mastantuono; junto con Franco Armani, la figura del Millonario que fue muy superior pero le costó muchísimo quebrar la resistencia del arquero Tomás Durso, que solo fue vulnerada por el remate quirúrgico de Facundo Colidio. En el puñado de segundos en el campo, tuvo un corte preciso en el área cuando el Decano asfixiaba al local en busca de la igualdad. Sin embargo, a pesar de su sacrificio, sus características son más ofensivas que defensivas.

“Soy un jugador que siempre trata de aportar para el equipo, creo que tengo una buena visión de juego. Soy zurdo, enganche, pero puedo jugar de 8 o de 5 solo también. En Brasil, en las Inferiores del Paranaense, jugué esos cuatro años de 5. Acá primero jugué en la Sexta con Larrosa de doble cinco o de 8. Era el que tenía más salida. Ahora este año empecé a jugar de enganche, algo que ya hice cuando era chico, creo que es la posición que más me gusta; pero con tal de jugar en mitad de cancha puedo hacerlo en cualquier lugar”, autodefinió su forma de jugar en una entrevista exclusiva con Infobae, cuando estaba dando sus primeros pasos como futbolista del Millonario.

Sentado en el banco, antes de saltar al campo de juego

Costantini recaló en las inferiores de River a mediados de 2023, después de empezar su carrera en Coritiba Foot Ball Club (2009-2017) y Athletico Paranaense (2017-2023). “Hablo español porque mi mamá es cordobesa y mi viejo es brasileño, pero fue criado acá en Argentina. Así que, en casa, siempre hablo español. Juego de ocho, de cinco o enganche. Creo que me espejo mucho en un jugador que salió de River también: Enzo Fernández. Se podría decir que soy un jugador box to box. Pero mi primer objetivo es jugar en la primera de River“, comentó en otra entrevista con ESPN. Su primera convocatoria se había dado ante Lanús, también en este Torneo Apertura. Y ahora logró hacer su presentación.

“Fue una locura. Pero también me recibió muy bien con el asistente Biscay. Genera un respeto. Es muy exigente en los entrenamientos, pero así debe ser. Es un mix entre lo físico, técnico y mental”, aseguró en una entrevista al canal ESPN sobre su primer encuentro con el Muñeco Gallardo. A su vez, agregó un detalle que lo sorprendió: “Tenemos mucho trabajo de neurociencia, que es algo que en Brasil no teníamos. Eso me llamó la atención. En la parte física y sin pelota podría mejorar la marca”.

Por su parte, en diálogo con Infobae, también había hecho hincapié en el trabajo del cuerpo técnico actual: “Me dijeron que siga entrenando así. Sí te marcan cosas durante los entrenamientos, te dan indicaciones para hacer las cosas mejor. Biscay también es alguien que te marca mucho durante las prácticas. Además, los jugadores del plantel profesional nos reciben muy bien en las prácticas”.

Costantini tiene 18 años y se desenvuelve de volante ofensivo (giorgioocostantini)

Por otro lado, explicó qué se siente ser un jugador brasileño en el fútbol argentino, algo que no es muy común. “Es un orgullo para mí. Es un privilegio tener las dos nacionalidades y poder estar acá en River. Mi sueño es debutar en Primera, entreno todos los días para eso. Me levanto todos los días pensando en debutar en River”, comentó.

“Muchos piensan que el ADN brasileño es un pibito que te puede gambetear y hacer un montón de bicicletas y eso, y yo no sé si tengo ese ADN”, argumentó. Pues bien, ya tuvo su bautismo con la banda roja cruzada en el pecho. Y así como Mastantuono, Ian Subiabre (también ingresó) o Santiago Lencina, busca ganar continuidad en la rotación del Muñeco, con el sello de hombre forjado en las Divisiones Inferiores.

Costantini se consagró campeón de la Copa Proyección con la reserva de River (giorgioocostantini)