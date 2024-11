La historia de la joya brasileña de River que busca el título con la Reserva y ya entrenó con Gallardo

Giorgio Costantini, la promesa brasileña de River Plate (Diego Barbatto)

River Plate cuenta con una inagotable cantera y uno de sus interesantes proyectos es Giorgio Costantini, quien además de llamar la atención por su técnica depurada y talento, también sobresale por su llamativa historia de vida.

El joven de 18 años (16 de abril de 2006) es una de las interesantes piezas dentro del esquema diseñado por el Pichi Escudero en la Reserva que busca coronarse campeona de la Copa Proyección. Giorgio nació en Curitiba, Brasil, e hizo inferiores en Coritiba Foot Ball Club (2009-2017) y Athletico Paranaense (2017-2023), pero desde mediados del año pasado recaló en el Millonario, donde comenzó a hacerse un camino y hoy se encuentra a un paso de cumplir su sueño de chico: jugar en el Monumental con la banda roja cruzada en el pecho.

En diálogo con Infobae, Costantini cuenta su historia, cómo se hizo un ferviente fanático del Millonario y sus ansias por triunfar bajo el ala de Marcelo Gallardo, quien ya lo utilizó en algunas prácticas del primer equipo.

Giorgio Costantini, el joven brasileño que juega en la Reserva de River Plate y que ya entrenó con Primera División (Diego Barbatto)

- Una de las cosas que más llama la atención entre los hinchas de River cuando conocen tu historia es cómo llegó un brasileño a River Plate. Si tuvieras que contestarles, ¿qué les dirías?

-No sé, el destino. Cien por ciento brasieleño no soy. Tengo familia argentina. O sea, tan raro no fue. También mi familia es hincha de River, entonces no fue nada tipo ‘wow’. Pero bueno, creo que fue el destino y es algo me vino muy bien.

La pasión por River Plate atraviesa generaciones en la familia. Constantino Francisco Costantini, un sanjuanino que, siendo muy joven, se trasladó al sur de Brasil y se estableció en Curitiba, capital del estado de Paraná, fue el encargado de transmitir su pasión por los colores millonarios producto de su devoción por La Máquina, el mítico equipo en la década del 40.

La tradición riverplatense continuó con Paula, hija de Francisco, quien nació en Córdoba y en la facultad conoció a su esposo, Alexandro, un brasileño que llegó a estudiar a Argentina. La pareja decidió radicarse en Curitiba, donde mantienen viva esta pasión, transmitiéndola a sus hijos. El legado se refleja en cada rincón familiar. Uno de sus nietos lleva el nombre Enzo, un tributo directo al ídolo Enzo Francescoli, y los encuentros en la quinta familiar no estarían completos sin la icónica camiseta blanca con la banda roja que él se encargaba de proveer para todos. Además, las celebraciones de cumpleaños de los niños siempre llevaban el sello de River: desde la decoración de las tortas hasta la temática general, todo giraba en torno al club de sus amores.

- La parte argentina fue la que te inculcó la pasión por River.

-Mi abuelo fue el que arrancó todo. Mi abuelo, el padre de mi papá, es sanjuanino y él empezó a hinchar para River en la época de La Máquina. Él arrancó con la pasión Riverplatense.

- En esa parte de la familia también hay otro denominador común que es la medicina. Pero vos y tu hermano se fueron para el otro lado.

-Sí, lo que pasa es que también somos una familia muy apasionada por el fútbol. Mi hermano, que es seis años mayor, ahora está jugando en Chipre.

- ¿Y cómo fueron tus inicios con la pelota?

-A los tres años, jugando futsal en una escuelita, una institución que la llevo en mi corazón para siempre. Luego arranqué en una escuelita del Paranaense a los 9 años y a los 12 me fui a las inferiores del Coritiba, que es el clásico rival. Me quedé un año ahí, para luego a los 13 ir a las inferiores del Paranaense, que estuve cuatro, casi cinco años.

- ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo fue tu salida para recalar en River?

-Fue el año pasado. Yo tomo la decisión de salir del Paranaense en mayo y bueno, surge la oportunidad de venir a probarme en River. Vine y me recibieron muy bien, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Muy buena la experiencia la verdad. Fue distinto de lo que pensaba, porque me sorprendió. La prueba me la tomó Jonathan Larrosa, que sigue siendo el técnico de la Sexta División.

Giogio Costantini llegó a River Plate a mediados del 2023 (Diego Barbatto)

- Ya llevás un tiempo en el fútbol argentino, ¿notás alguna diferencia con lo que viviste en las inferiores en Brasil?

-Sí, digamos que es un fútbol distinto, hay diferencias. Creo que todos los fútbol son distintos de los otros. Ninguno es igual al de los otros países. Acá se podría decir que sí, que es más físico.

- ¿Te costó la adaptación a Argentina?

-Tener familia hizo que todo fuera menos difícil.

- ¿Cómo es tu presente en el club?

-Bueno, en la Reserva, luchando, peleándola para ganar mi puesto.

-Si tuvieras que describirte para los que aún no te conocen, ¿qué clase de jugador sos?

-Un jugador que siempre trata de aportar para el equipo, creo que tengo una buena visión de juego. Soy zurdo, enganche, pero puedo jugar de 8 o de 5 solo también. En Brasil, en las inferiores del Paranaense, jugué esos cuatro años de 5. Acá primero jugué en la Sexta con Larrosa de doble cinco o de 8. Era el que tenía más salida. Ahora este año empecé a jugar de enganche, algo que ya hice cuando era chico, creo que es la posición que más me gusta; pero con tal de jugar en mitad de cancha puedo hacerlo en cualquier lugar.

- ¿Qué tenés de lo que se llama el ‘ADN brasileño’?

-Muchos piensan que el ADN brasileño es un pibito que te puede gambetear y hacer un montón de bicicletas y eso, y yo no sé si tengo ese ADN.

- ¿Llegaste a entrenar alguna vez con el plantel de Primera?

-Sí, algunas veces me tocó, tanto cuando estaba Demichelis como ahora con Gallardo.

- ¿Te dijeron algo, te llegaron a dar algún consejo?

-No, que siga entrenando así. Sí te marcan cosas durante los entrenamientos, te dan indicaciones para hacer las cosas mejor. Biscay también es alguien que te marca mucho durante las prácticas. Además, los jugadores del plantel profesional nos reciben muy bien en las prácticas.

- ¿Ser un brasileño en el fútbol argentino te genera algún tipo de mochila?

-No, es un orgullo para mí. Es un privilegio tener las dos nacionalidades y poder estar acá en River. Mi sueño es debutar en Primera, entreno todos los días para eso. Me levanto todos los días pensando en debutar en River.

- El año pasado iniciaste en Sexta y ahora diste el salto a Reserva, ¿notás algún cambio?

-Quizás sea un poco más intenso. Este año lo comencé en la Cuarta, y ahí ya no hay tanta diferencia con la Reserva.

- Bajo el mando del Pichi Escudero les está yendo bien, están en cuartos de final.

-Ahora estamos peleando en la Copa Proyección. Le ganamos a Defensa y Justicia y ahora enfrentamos a Rosario Central, que les ganamos en la primera fase en su cancha, pero ese partido ya fue. Contra Defensa creo que no hicimos un primer tiempo como podríamos haber hecho. Ya en el segundo hicimos un buen partido y ahí pudimos hacer los dos goles. Tengo al Pichi Escudero de entrenador, es muy bueno, fue quien me subió a Reserva. Él pide un equipo muy intenso, muy dinámico, como es River. Creo que todos en inferiores piden algo similar, que tengamos el ADN River.

Giorgio Costantini recién está transitando sus primeros pasos en River, pero su principal anhelo es escribir su propio camino y hacer historia como Delém, otro brasileño que brilló con la banda roja cruzada en el pecho.

<br/>