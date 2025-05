Por qué Briatore no quiere ser el jefe de equipo de Alpine y cómo afecta esto al futuro de Colapinto en la F1

Flavio Briatore reemplazó a Oliver Oakes en el cargo de director del equipo Alpine, pero prefiere mantenerse en el cargo de asesor ejecutivo (REUTERS/Jakub Porzycki/Archivo)

La salida de Oliver Oakes como jefe de equipo de Alpine de Fórmula 1 generó una reorganización en la estructura de la escudería, dejando a Flavio Briatore como la figura clave en la toma de decisiones, aunque sin asumir oficialmente el cargo, ya que no tiene licencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para ocupar el mismo.

De momento, Il Padrino ocupa ese rol de forma fáctica, pero no querría seguir con ese puesto. Según informó el sitio alemán Auto Motor und Sport, Briatore, de 75 años, optó por mantenerse en un rol de asesor ejecutivo, evitando ocupar formalmente el puesto de director del equipo, a pesar de que ya ejerce muchas de las funciones que desempeñaba Oakes antes de su dimisión.

La renuncia de Oakes, anunciada tres días después del Gran Premio de Miami, fue descripta como una decisión tomada “por razones personales” y con efecto inmediato. Horas más tarde, se conoció la detención de su hermano, Williams, acusado de transferir propiedades criminales.

Detrás del escándalo, Alpine comunicó que Briatore asumirá las responsabilidades del ex jefe de equipo. Sin embargo, debido a que el italiano no es un empleado directo de la escudería, sino que trabaja bajo un contrato de servicios como asesor del presidente de Renault, Luca de Meo, no puede ser reconocido oficialmente como director del equipo.

Flavio Briatore volvió a la F1 y a trabajar en Alpine de la mano de Luca De Meo, CEO del Grupo Renault (Reuters/Thomas Coex)

Esta situación llevó a Alpine a designar a Dave Greenwood, director de operaciones en pista, como representante administrativo ante la FIA, puesto que asumió en la fecha pasada en el Gran Premio de Emilia Romaña en Imola, Italia.

El comunicado oficial de Alpine confirmó que Greenwood será el encargado de las formalidades administrativas, mientras que Briatore estará “totalmente a cargo del equipo”, incluyendo las tareas que anteriormente desempeñaba Oakes. Esta solución, aunque temporal, plantea interrogantes sobre si la escudería buscará regularizar el estatus de Briatore o si eventualmente nombrará a un nuevo jefe de equipo.

La influencia de Briatore en Alpine no es nueva. Desde su regreso hace casi un año, ha sido una figura central en la toma de decisiones estratégicas, incluso cuando Oakes aún ocupaba el cargo. Según el el mencionado medio alemán, el italiano prefirió operar desde las sombras, moviendo los hilos sin asumir un rol oficial, una posición que parece alinearse con su estilo de liderazgo.

Sin embargo, Briatore prefiere no ejecutar ese rol más allá de que por ahora sea de manera informal. Cabe recordar que tiene su propio negocio de restaurantes y clubes nocturnos. Como vendió el 50 por ciento de esas acciones tuvo más tiempo para volver a trabajar a la F1. Eso se plasmó luego de una charla con Luca De Meo, CEO del Grupo Renault, que es dueño de Alpine.

Franco Colapinto llegó a Alpine "apadrinado" por Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Más allá de que aún tiene un ojo puesto en el rubro gastronómico, Briatore no habría vuelto solo por amor al arte ya que cobraría dos millones de euros (2,2 millones de dólares) al año por trabajar en Alpine, según informó L’Equipe. Además, quiere cuidar los mencionados comercios y su fortuna estimada en 400 millones de euros (450 millones de dólares).

Cabe recordar que Briatore estuvo 15 años sin trabajar en la F1 luego de ser acusado como el autor intelectual del Crashgate, el mayor escándalo en la historia de la Máxima. Fue suspendido de por vida por la FIA, pero luego lo “indultaron” y pudo volver a las carreras como invitado y desde el año pasado ya trabaja en la categoría.

En su regreso a la Máxima de la mano de Alpine a mediados de 2024, el equipo francés informó en un escueto comunicado que el italiano “se concentrará predominantemente en las áreas de alto nivel del equipo”. Esto incluye “buscar a los mejores talentos y brindar información sobre el mercado de pilotos, desafiar el proyecto existente evaluando la estructura actual y asesorar sobre algunos asuntos estratégicos dentro del deporte”.