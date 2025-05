Otro gigante de Europa se suma a la puja por fichar a Dibu Martínez: el detalle de una llamada poco conocida

Emiliano Martinez está en la órbita del Atlético (Reuters)

El futuro del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez parece estar en un punto de inflexión. Su tiempo en Villa Park está potencialmente llegando a un fin, a pesar de ser considerado un ídolo del Birmingham. En busca de nuevos retos, Martínez quiere avanzar en su carrera y dejar un legado más amplio a nivel de clubes, tras haber conseguido todos los títulos posibles con la selección argentina. Su actuación en la Copa del Mundo de 2022, donde sus salvadas fueron cruciales, ha reforzado su estatus como uno de los mejores arqueros del mundo.

Aún no hay ofertas formales para Martínez, pero según ha podido confirmar As, existe un interés creciente de varios equipos europeos. Entre estos, el Atlético de Madrid emerge como un candidato serio para su posible incorporación. Aunque en el club madrileño no consideran la salida de su actual guardameta, Jan Oblak, salvo por una oferta astronómica, tienen a Martínez en la lista como posible sucesor.

Tal como informó el medio madrileño, el interés del Atlético por Martínez no es nuevo. Tras la Copa del Mundo en Qatar, Diego Cholo Simeone, entrenador del equipo, contactó directamente con el arquero para explorar la posibilidad de una transferencia si Oblak dejaba el club. Sin embargo, ninguna oferta concreta fue presentada al Aston Villa en aquel entonces. Martínez aún “gusta a muchos”, pero no se han realizado contactos formales con su entorno o con la dirección del club inglés hasta el momento.

Emiliano Martinez podría abandonar el Aston Villa (Reuters)

El con junto colchonero se suma así al interés de potencias europeas por el argentino. Además, el Manchester United se sumó a la lista de interesados. Ante la inestable temporada de André Onana, el club está en búsqueda de un portero que pueda ofrecer más confianza y solidez bajo los tres palos. Aunque Rúben Amorim, quien casi concretó la llegada de Matheus Cunha, ahora está a cargo de reforzar esta posición en el equipo de Old Trafford, tampoco han formalizado aún su interés por Martínez.

El Barcelona sería el otro interesado, sobre todo después de que la prensa española informara que si bien el club tiene intenciones de renovar el contrato del arquero polaco Wojciech Szczęsny, hasta el momento no hay nada definido.

El Dibu ha sido muy claro respecto a su deseo de seguir compitiendo en Europa ya que habría rechazado otras ofertas como las provenientes de Arabia Saudí. Esta actitud refuerza su perfil como un jugador ambicioso, decidido a continuar demostrando su valía en las ligas más competitivas del mundo de cara al Mundial 2026.

Desde su llegada al Aston Villa en 2020, tras un extenso período en el Arsenal marcado por múltiples cesiones, Martínez se ha consolidado como uno de los mejores arqueros de la Premier League. A sus 33 años, ha sido fundamental para el éxito reciente del club, contribuyendo a su clasificación constante a competiciones europeas y alcanzando los cuartos de final de la última Champions League. Además, su desempeño y liderazgo en la selección argentina han sido esenciales, logrando títulos como dos Copas América y el tan anhelado Mundial, con intervenciones decisivas en momentos de alta presión.

Con todo esto en mente, la decisión de Martínez de cambiar de club parece más una cuestión de encontrar el lugar ideal que una urgencia por salir del Aston Villa. Mientras tanto, el Atlético de Madrid y otros gigantes europeos deberán evaluar si están dispuestos a hacerle una oferta formal que satisfaga las aspiraciones de Martínez y su actual equipo. Queda por ver dónde decidirá continuar su carrera uno de los porteros más destacados del panorama futbolístico actual.