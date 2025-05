Fue campeón del mundo con Messi, brilló en Europa y sufrió la grave inundación de su club: “Es lo peor que vi”

Dolorosa toma aérea: las seis hectáreas del club Sports, bajo el agua. Y la imagen de Nereo Champagne, hijo pródigo de la ciudad

Nereo Champagne fue campeón del mundo Sub 20 con la primera selección argentina que vio a Lionel Messi en su clímax (Holanda 2005). Atajó en San Lorenzo, saltó a Europa y supo poner de rodillas al Real Madrid en una eliminatoria de Copa del Rey desde el arco del Leganés. Sin embargo, aún en la cima de su carrera, jamás se olvidó de Salto, su ciudad, y de su club, Sports, al punto que a la distancia, con un grupo de amigos, siempre colaboró y hasta coordinó el fútbol de la institución.

Hoy, ya de regreso en su pago y afincado junto a su familia, mientras realiza el curso de técnico, Champi divide su tiempo entre sus seres queridos y el club que gestiona junto con los dirigentes con amor y pasión. Sin embargo, la inundación que arrasó con la ciudad entre viernes y sábado (cayeron 300 milímetros y el río alcanzó la altura récord de diez metros y medio) también sepultó bajo el agua al predio deportivo de Sports. Y la sede del centro se convirtió en un centro que llegó a recibir a 80 evacuados. “La última gran inundación se había dado en 2017. Ahí hubo obras y pensamos que no iba a volver a pasar. Pero esto fue la peor que vi; como esta, nunca. El agua cruzó las vías del tren, que están en altura, y eso jamás en la historia había pasado”, contó el guardameta -aún no colgó los guantes formalmente- en diálogo con Infobae.

“El viernes a la tardecita, en el grupo de WhatsApp del club, ya se hablaba de que íbamos a abrir la sede para recibir evacuados, y a las 9 o 10 de la noche empezó a llegar la gente. Desde un principio estuvimos tratando de ayudar a la gente, que se le venía el agua, porque creció rapidísimo. Hay vecinos que no pudieron sacar nada. En una camioneta la llevábamos de vuelta a sus casas a buscar lo que podían rescatar. Y en el club hubo metro y medio de agua. El estadio está a 100 metros del río”, describió Champagne, de 40 años, el duro panorama que le tocó afrontar a Salto.

Las palabras del futbolista que supo destacarse en Olimpo de Bahía Blanca y Ferro, y que tuvo últimos pasos por Sarmiento y Almagro, no alcanzan a ofrecer la dimensión del drama que aportan los videos del Estadio Esteban Chiari con el agua cubriendo la mitad de los arcos. O de los empleados recorriéndolo en kayak.

“Llegamos a sacar algunas cosas de la utilería, por ejemplo, la ropa de juego. El utilero se metió con el agua a la cintura a tratar de salvar botines. Acá el club vive de la cantina, pero no pudimos sacar los freezers. El domingo fuimos a levantarlos un poco y los vimos flotando junto con las heladeras. Las pérdidas del club son muchas: el gimnasio quedó bajo el agua, el césped sintético, el mobiliario...”, se lamentó.

“Cuando baje el agua vamos a ver cómo quedó el césped del estadio, el de la cancha auxiliar, el de la de hockey, que es de césped natural. Va a costar recuperarlo, porque se forman desniveles”, añadió. Pero, aún con el corazón estrujado por Sports, su segundo hogar, las peores imágenes que le tocó protagonizar tuvieron que ver con los evacuados que encontraron refugio en la sede céntrica del club.

“Quedan alrededor de 60. Fue muy fuerte el viernes ver llegar a la gente con lo puesto, con los chicos todos mojados. Poder ayudarlos, darles ropa seca y un colchón te reconforta un montón”, revivió las angustiantes escenas. “Por eso este sábado nos juntamos para poner todo en las mejores condiciones posibles, para que la semana que viene vuelvan las actividades, así los chicos puedan tener algo para hacer; para los que los ha afectado la inundación, son momentos tremendos”, explicó.

El fútbol puede esperar. De hecho, quedó en pausa el torneo de las Cinco Ligas, que incluye a los representantes de Salto, Pergamino, Colón, Rojas y Arrecifes, junto cuando estaban por empezar los 16avos de final. Para que el show pueda continuar, será necesaria más ayuda que la solidaridad de los vecinos y empresarios locales.

Los accesos al estadio, que queda a 100 metros del río

“Somos un club popular, tenemos más de 500 chicos en todas las disciplinas. Esperamos contar con la ayuda de las secretarías de deportes de Provincia y de Nacion; que puedan aportar fondos, mobiliario, pintura; lo que sea necesario para poder recuperar el club para la gente. Es un lugar que le brinda el espacio a los chicos. Cobramos un arancel voluntario. No hay chicos que no practiquen su deporte por no pagar la cuota. Por eso necesitamos esa ayuda para poder continuar y que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible, más allá de lo que aporten las empresas locales que siempre ayudan. Es mucho el daño que provocó la inundación. Toda ayuda será bienvenida”, concluyó Champagne, que hoy juega un partido distinto, con el espíritu amateur y de equipo que lo impulsó en el fútbol grande.

Champagne, en su paso por la Liga de España

Nereo, en el plantel campeón del mundo Sub 20