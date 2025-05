El show del Cuti Romero en su primer título con el Tottenham: de sus ásperos cruces con Maguire al emotivo festejo

Tottenham hizo historia en San Mamés, derrotó 1-0 al Manchester United y se quedó con la UEFA Europa League, el primer título a nivel clubes para Cristian Cuti Romero, quien fue titular, lo eligieron la figura de la final y se mostró muy emocionado por la obtención de esta estrella en la que podría ser su última temporada en el club.

Tras sufrir el gol de Brennan Johnson en la parte inicial, los dirigidos por Ruben Amorim se encontraron con la obligación a cuestas en el complemento, pero su comienzo no estuvo marcado de llegadas al jardín de Guglielmo Vicario, sino por una pelea de titanes en el área entre Romero y el zaguero central de los Diablos Rojos, Harry Maguire. A los 49 minutos, ambos se agarraron en medio de una pelota aérea contra el rectángulo mayor y, tras el despeje rival, Maguire continuó sujetándolo hasta derribarlo al suelo. Eso motivó un careo del Cuti con el defensor, hasta que el delantero del Manchester, Rasmus Hojlund, los apartó.

*La emoción del Cuti por su primer título en clubes

Más adelante, a los 67 minutos, el elenco inglés tuvo la ocasión más clara en lo que iba del partido. Vicario se chocó con un compañero cuando salió a cortar un centro, dejó la pelota viva, Hojlund la cabeceó y Micky van de Ven sacó el balón en la línea de gol con una tremenda pirueta en el aire.

Sin cambios en la historia, Amorim decidió el ingreso de Alejandro Garnacho por un improductivo Mason Mount. El ingreso del Bichito mostró respuestas inmediatas con un avance de izquierda al centro terminado en el área con un derechazo, que forzó una estirada del arquero de Tottenham a los 73 minutos.

*El nuevo cruce entre Maguire y Cuti Romero

A falta de pocos segundos para llegar al tiempo reglamentario, Maguire volvió a cruzarse con el Cuti Romero. Luego de un centro de Bruno Fernandes que terminó en las manos de Vicario, el campeón del mundo con la selección argentina se dejó caer en el área y el experimentado futbolista de 32 años lo fue a buscar porque entendió que estaba demorando la reanudación del juego.

Los cruces entre los dos alcanzaron a sacar de las casillas a Harry, quien se llevó la amarilla en los instantes posteriores por una infracción al sudamericano. Esto no terminó allí: el jugador del conjunto de Londres se tomó revancha después de un mal cabezazo de su colega, festejó el yerro como si fuera un gol suyo y levantó a los hinchas.

*El festejo de Cuti Romero por un mal testazo de Maguire

En el sexto minuto de los siete adicionados por el árbitro alemán Felix Zwayer, Manchester United estuvo a centímetros de estirar el trámite al suplementario, pero ahí emergió la figura de un notorio Guglielmo Vicario para volar contra su palo izquierdo y sacar un potente cabezazo de Luke Shaw al córner. No hubo tiempo para más: Tottenham sumó su cuarto título internacional y rompió la racha de 41 años sin ganar un trofeo afuera de Inglaterra.

El pitazo final provocó el desahogo de Cristian Romero. El cordobés de 27 años lanzó un grito contenido después de haber logrado un trofeo muy buscado desde su llegada a los Spurs en 2021 proveniente de Atalanta. Rápidamente, varios compañeros se acercaron a su posición para celebrar la victoria.

En medio de la algarabía por el triunfo, el Cuti tuvo un gesto muy elogiable, que terminó de manera inesperada en polémica. El ex hombre de Belgrano se acercó a saludar a cada uno de sus rivales, incluso al DT del United pero, cuando llegó a Maguire, intentó estrecharle la mano, el inglés se alejó y, cuando continuaba su recorrida, increpó al cordobés para recriminarle cuestiones del partido. Tuvieron que separarlos y regresó la calma a San Mamés.

El defensor del Manchester United le recriminó algo al argentino y los tuvieron que separar

En charla con la transmisión oficial, Cristian Romero ponderó a sus compañeros y al entrenador, Ange Postecoglou: “Fue una temporada dura para nosotros. Nos merecíamos terminar así porque nadie sabe qué pasa puertas adentro, pero siempre damos la cara. Tuvimos demasiados lesionados y siempre se habló mal del equipo, del técnico; cerramos muchas bocas. Hicimos un buen partido, cerramos una gran temporada con un título internacional cuando parecía que estábamos mal. Estamos muy contentos, somos justos ganadores”.

“Las cosas que se dicen puertas afuera del club no las puedo frenar ni aclarar todo el tiempo. Siempre me entregué al 100 por esta camiseta y me demuestran en el club que me quieren mucho. Vine con la mentalidad de hacer historia y dejar mi nombre grabado en el club. Ahora, a disfrutar con mis compañeros y mi familia”, deslizó ante los rumores sobre distintos equipos que lo han llevado a tener en el radar, como Real Madrid, Manchester United y Paris Saint-Germain, según detalló TyC Sports, sumado a lo divulgado por el Daily Mail ante una presunta búsqueda del Atlético de Madrid. Nadie se acercó a los 120 millones de euros, la tasación del Tottenham para dejarlo ir.

*El partido del Cuti Romero

Vale remarcar que ambos equipos lucharon en el País Vasco por olvidar una temporada difícil en el ámbito local. Tottenham está en la 17° ubicación con 38 puntos en la Premier League, por delante de los descendidos Leicester (25), Ipswich (22) y Southampton (12). No gana desde hace seis duelos (cinco derrotas), cayó en la cuarta ronda de la FA Cup contra Aston Villa y quedó eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga ante Liverpool.

Por otro lado, Manchester United está un peldaño por encima de los Spurs. Se ubica en la 16° colocación con 39 unidades. Llegó invicto a la definición en San Mamés con 9 victorias y 5 empates, pero en la Premier no gana desde hace ocho encuentros (seis caídas), no pasó de la quinta ronda en la FA Cup y el Tottenham lo sacó de competencia en los cuartos de la Copa de la Liga. Su verdugo logró lo que nadie hizo en la vigente Europa League: fue el primero en seis encuentros de la actual edición que empezó ganando y sostuvo la ventaja ante la escuadra de Amorim.

*La salvada de Micky van de Ven en la línea

*La gran atajada de Vicario en el cierre de la final

*El resumen de la final