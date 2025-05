6 frases de Herrón tras la eliminación de Boca: el impacto en el plantel, las críticas a sus cambios y su futuro en el banco

Independiente dio el golpe en La Bombonera y venció por 1-0 a Boca Juniors para meterse en las semifinales del Torneo Apertura, donde se medirá contra Huracán. El Rojo se impuso con un golazo de Álvaro Angulo y dejó al Xeneize en una delicada situación. La hinchada, por segundo encuentro al hilo, hizo saber su descontento con silbidos y cantos reprobando el presente del equipo. Mariano Herrón, quien todo indica que dirigió su último partido como director técnico interino, habló tras la derrota en condición de local.

El ex volante central contestó un puñado de preguntas, visiblemente golpeado por el resultado. “Es una frustración grande al no haber podido cumplir el objetivo, que era pasar de fase. ¿Si es un fracaso? Me hago cargo de los partidos que me tocaron a mí. ¿Qué se les dice a los jugadores? Hoy no se le dice nada, hay un dolor grande, se reflexionará a partir de mañana y en los próximos días", se sinceró sobre el impacto de la caída.

“No sé por qué cambió el rendimiento de un tiempo a otro. El primer tiempo fue muy bueno, tuvimos tres o cuatro situaciones claras. Creí que con los cambios que hicimos ibamos a tener más juego”, puntualizó sobre el rendimiento del Xeneize en la noche de lunes.

Herrón también hizo hincapié en la vuelta de Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes estuvieron ausentes varios partidos por lesión, pero que no tuvieron un impacto positivo en la perfomance del conjunto: “No se cumplió el objetivo con los cambios, pero tenía en el banco a dos jugadores de jerarquía que nos podían dar algo diferente, manejo en la mitad de cancha y gol, pero no se pudo ”.

Al mismo tiempo, Herrón fue consultado sobre qué deparará su futuro. “No hablé absolutamente nada, me sentí como las otras veces en las que fui interino, comprometido al 100%”, dijo ante la primera consulta sobre el tema. Cuando insistieron, respondió: “No hablé nada, vamos a ver qué piensan en este momento”.

Respecto al clima en el reducto de La Ribera, que culminó con insultos a los futbolistas y la Comisión Directiva que encabeza Riquelme, aseveró: “No creo que les haya quemado la pelota a los jugadores, la sensación será de ustedes. Independiente tiene virtudes, tiene funcionamiento, hace tiempo que trabaja con el entrenador”.

El desarrollo del clásico fue intenso, tanto por lo que se vivió a la altura del campo de juego como desde las gradas. Ambos equipos tuvieron importantes ocasiones de gol para marcar, al punto de que los dos arqueros concretaron intervenciones vitales. De hecho, la actuación de Rodrigo Rey para Independiente fue determinante, ya que tapó varios manos a manos contra los atacantes Xeneizes.

Dentro de un transcurso del juego en el que no había un claro dominador, Álvaro Angulo abrió el marcador a los 64 minutos de partido con una enorme jugada individual. Desde entonces, el Rojo se asentó mejor y buscar golpear de contraataque, mientras que Boca intentó revertir el resultado en un complicado contexto. Las ideas no surgieron, el juego no apareció y la impaciencia del público se hizo sentir.

De esta manera, Independiente selló su clasificación a las semifinales y jugará contra Huracán en el Estadio Libertadores de América. Por su parte, el Xeneize afrontará unas semanas de preparación de cara al Mundial de Clubes. En este tiempo, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol deberán trabajar para cerrar la contratación de un nuevo entrenador.